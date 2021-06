Kiinnostaisiko 150 neliön talo puutarhalla Helsingistä hintaan 500 euroa kuukaudessa? Venla Vanakoski, 26, löysi kodin puutaloidyllin keskeltä

Pääkaupunkiseudun yksiöistä joutuu maksamaan keskimäärin yli 800 euroa kuukaudessa. Osa opiskelijoista valitsee kommuuni- tai yhteisöasumisen, missä tilaa on monikertaisesti ja korona-ajan yksinäisyys ei vaikuta.

Ison tiilitalon kulmassa, grilliterassin vieressä, aukeaa pihamaa. Puutarhassa kasvaa vihanneksia, yrttejä ja kukkia. Pihakeinu on huoltoa vaille valmis, samoin suihkulähde. 150 neliön talosta löytyy iso olohuone, sauna, kodinhoitohuone, parveke, kolme vessaa ja kuusi muuta huonetta.

Vaikea uskoa, että kyse on nuorten opiskelijoiden asunnosta.

Arkkitehtuuria Aalto-yliopistossa opiskeleva Venla Vanakoski, 26, asuu kolmen kämppiksen kanssa vanhassa tiilitalossa Helsingin Metsälässä. Kukin heistä maksaa vuokraa 500 euroa kuukaudessa.

Vanakoski muutti taloon poikaystävänsä kanssa viime vuoden huhtikuussa. Ero entiseen on iso, sillä aiemmin he jakoivat kahdestaan 33 neliön yksiön. Elintila kolminkertaistui.

– Kyllä elämänlaatu on parantunut, kun tilaa ja viihtyisää ympäristöä on enemmän. Pienessä yksiössä lihakset menivät nopeasti jumiin, kun käveli vain parin metrin väliä keittiöstä olohuoneeseen, Vanakoski sanoo.

Metsälän talo löytyi sattumalta Tori.fi-palvelusta. Yleensä vastaavat mahdollisuudet ovat harvinaista herkkua, ja asuntonäytöissä voi olla tunkua.

– Usein se täydellinen perhe menee tällaisten opiskelijahampuusien edelle.

Korkeakoulujen opiskelijavalintoja julkaistaan nyt viikoittain, ja monet etsivät kuumeisesti itselleen asuntoa.

Yllä olevassa grafiikassa on esitetty mediaanikuukausivuokra vapaarahoitteiselle vuokrayksiölle kaupunkien keskustoissa.

Vaikka asuntojen vuokrahintojen nousu on Tilastokeskuksen mukaan hidastunut, saa yksiöistä maksaa vuokraa pääkaupunkiseudulla 750 eurosta jopa 1 200 euroon kuukaudessa.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöllä (Hoas) yksiöiden hinnat liikkuvat 600–700 euron välillä, mutta jonotusaika on puolesta vuodesta vuoteen.

Osa opiskelijoista valitsee ahtaiden ja kalliiden asuntojen sijaan toisin.

Oman pihan hoitaminen on meditatiivista

Metsälän tiilitaloon kuuluu noin sadan neliön piha. Oma puutarha olikin Vanakoskelle yksi tärkeimpiä syitä muuttoon. Jutun alussa oleva video näyttää, millainen se on.

Puutarhassa kasvaa nyt muun muassa porkkanoita, retiisejä, herneitä, kesäkurpitsaa, yrttejä ja iso valikoima kukkia. Talossa on myös kaksi hylättyjen koirien keskuksesta pelastettua espanjanvinttikoiraa, Kiivi ja Käpy, jotka arvostavat isoa pihaa. Talon kani, Taltta, viihtyy mieluummin sisällä.

– Mökkimäinen elämä ja oman pihan hoitaminen on meditatiivista. Puutarhan pitoa vasta opetellaan, joten ei pidä odottaa liikoja. Viime vuoden tomaattisato kuoli tomaattiruttoon. Omenat taas mätänivät muumiotaudin seurauksena.

Asukkailla on pihalla aina jokin projekti käynnissä. Pienen suihkulähteen rakentaminen on jo aloitettu. Puutarhan kasvit ruokitaan talon omalla kompostilla. Talvella etupihalle rakennettiin lumilautailuparkki.

Pihaa käytetään kesällä myös grillikestien järjestämiseen. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Ennen heidän muuttoaan asunto toimi kymmenen vuotta Helsingin kaupungin perhepäivähoitolana. Siksi pihamaalta löytyy pieni liukumäki ja hiekkalaatikko, joka on nyt valjastettu kukkaistutuksia varten. Tieto päivähoitotoiminnan loppumisesta ei ole tavoittanut kaikkia, sillä asukkailta kysellään säännöllisesti, milloin päiväkoti taas aukeaa.

– Olimme pihatöissä. Pieni poika tien varressa kertoi kaverilleen, että tässä rakennetaan meille uutta pihaa, Vanakoski muistelee.

Nelikolle oli myös tärkeää, että luonto on lähellä. Omaa rauhaa saa ulkoilemalla metsässä, sillä keskuspuiston laidalle kävelee viidessä minuutissa. Pirkkolan uimahallille pyöräilee vartissa. Luonnonläheisyydestä huolimatta juna-asema ja bussiyhteydet ovat lähellä, samoin kuin 24h-lähikauppa.

Metsälässä kaupunki ja luonto lyövät siis kättä.

Vanakoski ja Taltta-kani talon keittiössä. Eläinrakkaus on yksi asukkaita yhdistävä asia. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Kimppakämpät usein itse järjestettyjä

Kommuuniasuntoja tarjoavia kiinteistöyrityksiä on pääkaupunkiseudulla vain vähän, joten monet asunnot ovat yksityishenkilöiden, kaveriporukoiden tai opiskelijayhdistysten järjestämiä. Esimerkiksi Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella toimivat Joutumiehet ja Bratislawa Yoghurt -yhteisöt majoittavat 10–12 henkilöä per talo. Vuokra heillä on 320–380 euroa kuussa.

Kymmenen vuotta yhteisöasuntoja järjestänyt Kimppakodit & Aparthomes tarjoaa Kontulasta viittä noin sadan neliön kerrostaloasuntoa. Jokaisessa asunnossa on 14 neliön huoneet viidelle hengelle, minkä lisäksi yhteiset tilat. Vuokra on 450 euroa kuukaudessa sisältäen vedet, sähköt ja internetin. Yhtä vapautuvaa huonetta kohden on noin kymmenen hakemusta. Moni saapuu valmiiksi kalustettuun taloon matkalaukun kanssa.

– Edellytän hakijoilta aktiivista elämää, eli työtä tai opiskelupaikkaa. Jos vain chillailee, on suurempi riski ongelmille. Peliaddiktit, alkoholin liikakäyttö ja huumeet tuovat haasteita, mutta tiukalla valinnalla olemme välttäneet nämä ongelmat, sanoo yhtiön perustaja Pasi Nevanperä.

Kommuunien kämppishakemuksissa on usein tarkkoja kuvauksia siitä, minkälaisia nykyasukkaat ovat ja minkälaista vuokralaista he etsivät. Pääkaupunkiseudun kommuunit/yhteisöt -Facebook-ryhmän ilmoituksissa toivotaan esimerkiksi hiljaisuutta, melun sietoa, päihteettömyyttä tai arvomaailmaan liittyviä asioita. Ryhmässä julkaistaan asuntoilmoituksia joitain kymmeniä kuussa ja menekki on suurta.

– Pandemian aikana ryhmän jäsenmäärä on kasvanut räjähdysmäisesti. Koronan suurin vaikutus on se, että nyt moni yksin asuva kokee yksinäisyyttä. Moni syrjäytyy, kertoo Mikko Harini, yksi ryhmän perustajista.

Koronasta huolimatta suurin osa opiskelijoista haluaa edelleen asua yksiössä. Hoasin asuntohakijoista noin 70 prosenttia hakee yksiötä tai yksin asuttavaa kaksiota. Samalla perinteisten opiskelijasolujen suosio on romahtanut. Yksi selittävä tekijä on, että soluissa omaa kämppistään ei voi aina valita itse.

Kimppakämpissä valinnan tekevät asukkaat.

Metsälässä ryhmän kasaaminen oli helppoa, sillä nelikko on tuntenut toisensa jo pitkään. Heitä yhdistää taiteen ja eläinrakkauden lisäksi opiskelu. Kolme heistä on korkeakoulussa ja yksi hakee opiskelupaikkaa.

Ongelmat sovitaan anteeksipyynnöllä, siivousvuorot onnenpyörällä

Venla Vanakoski on huomannut, että kommuunien yleisin kipupiste on siivous. Heillä asia ratkaistiin itse tehdyllä onnenpyörällä – pyörää pyörittämällä selviää, kuka imuroi yleistilat, kuka pyyhkii pölyt. Onnenpyörä on tähän asti toiminut hyvin. Ja jos erimielisyyksiä tulee, avoin keskustelukulttuuri ja anteeksi pyytäminen muistetaan.

– Kimppakämpän hyvät puolet on ne toiset ihmiset ja huonot puolet ne toiset ihmiset, hän kiteyttää.

Makuuhuoneet ovat talon eri kulmissa, joten meluhaitoilta on säästytty. Keittiön hyllyt on jaettu erikseen, samoin kuin jääkaapin hyllytila. Kuva: Ronnie Holmberg / Yle

Vanakosken mielestä yhteisasuminen sopii sekä ujoille että sosiaalisille. On hyvä, että asukkaat osin jakavat yhteisiä arvoja, mutta tärkein kysymys on, kuinka tarkasti haluaa kontrolloida omaa ympäristöään. Jos kompromissien teko on vaikeaa, yksin asuminen voi olla parempi vaihtoehto.

Korona-aika vähensi sosiaaliset kontaktit minimiin. Vanakoski on opiskellut täysin etänä viime vuoden maaliskuusta saakka.

Kommuunissa hän ei tunne samaa yksinäisyyttä, mitä hänen yksin asuvat ystävät ovat etäaikana kokeneet. Seuraa on aina saatavilla, mutta sitä pääsee tarvittaessa myös pakoon omaan huoneeseen.

– Talossa on tilaa, puutarhassa näkee oman kädenjälkensä, seuraa löytyy aina ja sijainti on hyvä. En usko, että tästä on enää paluuta ainakaan yksiöön.

