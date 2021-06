16–24-vuotiaiden koronarokotukset sittenkin käyntiin Helsingissä – Robert Tarkkanen, 23: "Nyt voi vihdoin suunnitella kesää vapaammin"

Helsingin terveysasemien johtajalääkärin Timo Lukkarisen mukaan helsinkiläisten 16–24-vuotiaiden koronarokotukset aloitetaan ensi viikolla. Hän huokaisee helpotuksesta, koska rokottaminen uhkasi pysähtyä kokonaan uusien rokotettavien ryhmien osalta heinä–elokuuksi rokotepulan vuoksi.

Lukkarisen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) on saanut kaupungille lisää rokotteita siten, että 16–25-vuotiaiden rokotusten ajanvaraus aukeaa maanantaina.

– Rokotukset saadaan käyntiin juhannusviikolla, Lukkarinen sanoo.

Lukkarinen toivoo, että rokotteita otettaisiin juhannuksesta huolimatta.

Helsinkiläinen Robert Tarkkanen, 23 iloitsee kuullessaan uutisesta. Kultaseppänä työskentelevä Tarkkanen ei ole tähän mennessä tehnyt suuria suunnitelmia kesän varalle.

– Todella hieno asia, koska nyt voi vihdoin suunnitella kesää vapaammin.

Tarkkasen mukaan jalkapallon EM-kisojen seuraaminen on kuitenkin tuonut mukavaa tekemistä kesäiltoihin. Hän pelaa itse salibandyä pääsarjassa.

Tarkkanen pitää rokotusta tärkeänä, koska myös isovanhempia uskaltaa jatkossa tavata turvallisemmin mielin.

Hänen mukaansa töitä kultasepällä on koronasta huolimatta vuoden aikana riittänyt ihan mukavasti.

Nuorten rokottaminen uhkasi siirtyä rokotepulan vuoksi

Helsinkiläisten nuorten rokotukset uhkasivat siirtyä rokotepulan vuoksi ensi syksyyn. Johtajalääkäri Timo Lukkarinen mukaan nuoret saadaan mukaan nyt, koska rokotteita saatiin lisää, ja myös rokotekattavuus on jäämässä hieman odotettua alhaisemmaksi.

Lukkarinen korostaa korkean rokotekattavuuden tärkeyttä. Hänen mukaansa rokote pitäisi hakea kesästä ja lomista huolimatta.

– Olisi todella tärkeää saada rokotekattavuus korkeaksi, jotta syksyllä ei nähtäisi takapakkia hienosti parantuneessa koronatilanteessa, Lukkarinen sanoo.

Lukkarisen mukaan Helsinkiä vaivanneen rokotepulan taustalla oli se, että rokotteita ennustettiin tulevan heinä–elokuussa sen verran, että ne olisivat riittäneet vain jo rokotettujen tehosteisiin.

– Ilman nyt vahvistettuja lisärokotteita uusia rokotettavia ryhmiä ei olisi voitu ottaa mukaan ennen kuin vasta myöhemmin syksyllä, Lukkarinen sanoo

Hänen mukaansa riskiryhmien ja iäkkäiden rokottamiseen on kulunut Helsingissä paljon rokotteita, tavallaan enemmän kuin kaupunki on niitä saanut.

Pelkästään 20–24-vuotiaita on Helsingissä yli 40 000

Lukkarisen mukaan nuorten rokottaminen on erittäin tärkeää, koska 20–24-vuotiaita on Helsingissä yli 40 000.

Lukkarinen toteaa, että naapurikunnissa vastaavan ikäisten rokottaminen on jo hyvässä vauhdissa.

– Todella tärkeää, etteivät helsinkiläiset nuoret joudu odottamaan rokotteitaan jopa kuukausia pidempään kuin nuoret naapurikunnissa, Lukkarinen sanoo.

Esimerkiksi Lohjalla koronarokotusten ajanvaraus laajeni jo toukokuussa kaikkiin 16 vuotta täyttäneisiin.

Lukkarinen sanoo, että rokotusten ripeään etenemiseen esimerkiksi Lohjalla on useampia syitä. Kaupungissa asuu paljon ikäihmisiä sekä sote-henkilöstöä, ja kaupungin sairastavuuden perusteella on arvioitu, että Lohjalla on myös paljon riskiryhmiä. Lukkarisen mukaan rokotteita on jaettu Uudenmaan kuntiin juuri edellä mainitut tekijät huomioiden.

Koronavirusrokotukset ovat jatkuneet Suomessa kohta puolisen vuotta. Ensimmäisen annoksen on saanut noin puolet suomalaisista ja kesäkuun mittaan luvun pitäisi nousta 70 prosenttiin.

