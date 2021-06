Linnan juhlista tuttu suomalaiskokki pääsi maailman arvostetuimpien joukkoon – ei aio ylpistyä: "En halua olla valmis koskaan"

Keittiömestari Ulla Liukkonen on ollut loihtimassa syötävää niin Linnan juhlissa kuin pienissä kyläjuhlissa. Vaikka lukuisia palkintoja on hänelle tullut, on parasta hetki silloin, kun asiakkaalle ruoka maistuu.

Ulla Liukkonen sai arvokkaan tunnustuksen kolmantena suomalaisena. Kuva: Sirkka Haverinen/Yle