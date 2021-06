Moskovassa dramaattinen tilanne – rokotukset määrättiin pakollisiksi

Moskovassa koronatilanne on pahentunut nopeasti alkukesän aikana.

Moskovan koronatilanne on alkukesästä muuttunut dramaattiseksi, sanoo kaupungin pormestari Sergei Sobjanin.

– Yli 12 000 on sairaaloissa ja he kärsivät sairauden eri asteista. Ilmaantuvuusaste on jo samalla tasolla kuin viime vuoden pahimpina aikoina, Sobjanin toteaa.

Tänään kaupungissa raportoitiin 5 782 uutta tartuntaa ja 75 kuolemantapausta.

– Meidän täytyy yksinkertaisesti tehdä massarokotuksia, jotta voimme pysäyttää tämän kauhean taudin ja estää tuhansien ihmisten kuoleman.

Sobjanin määräsi tänään maanantaina pakolliset rokotukset kaikille palvelualoilla työskenteleville. Moskovassa on 18 miljoonaa asukasta, mutta heistä alle vähemmän kuin joka kuudes on rokotettu.

Venäjällä kansalaisille on jo joulukuusta lähtien tarjottu ilmaisia rokotteita, mutta rokotuskapanja ei ole edennyt toivotulla vauhdilla. Pormestari Sobjanin käynnisti viime viikolla kampanjan, jossa kaikki moskovalaiset, jotka nyt ottavat ensimmäisen rokotusannoksen, pääsevät arvontaan, jossa päävoittona on henkilöauto.

Huolimatta pahenevasta tilanteesta presidentti Vladimir Putin on julkisuudessa vakuuttanut, että Venäjällä koronapandemia on hoidettu paremmin kuin monessa muussa maassa.