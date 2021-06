Kotka ja Hamina ovat molemmat saamassa omat akkumateriaalitehtaat – työllistävät satoja ihmisiä

Kymenlaakso on saamassa kaksi akkumateriaalitehdasta. Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtajan Vesa Koiviston mukaan tänään on allekirjoitettu esisopimukset Kotkan kaupungin ja Haminan kaupungin kanssa tonteista.

– Molemmissa kaupungeissa on käyty viralliset prosessit läpi, hyväksytty kaupunginvaltuustoissa Kotkassa ja Haminassa. Tämä allekirjoitus oli virallinen vahvistus siihen. Tämä koskee Kotkassa Keltakallion tonttia ja siellä määriteltyä aluetta, samaten Haminassa Hillonlahden alueella sitä määriteltyä tonttia, sanoo Koivisto.

Koiviston mukaan Suomen Malmijalostus tekee vahvasti töitä sen eteen, että Kymenlaakso saisi kaksi akkumateriaalitehdasta. Tehtaat työllistävät valmistuessaan satoja ihmisiä.

– Tämä on meille tärkeä välietappi varmistaa se, että nämä tontit ovat meillä käytössä. Meillä on selkeä näkymä. Pari viikkoa sitten saatiin myös ympäristövaikutusten arvioinnista viranomaisen perusteltu päätelmä. Dokumentissa todettiin, että hankkeet ovat toteutuskelpoisia ympäristönäkökulmista katsottuna, kertoo Koivisto.

Kotkan ja Haminan akkumateriaalitehtaiden osalta suunnittelutyö on hyvässä vauhdissa.

– Asiat menevät suunnitellusti eteenpäin. Tehdään perustyötä, suunnittelua sen yksilöimiseksi ja tarkentamiseksi, millä tavalla, millaisilla kustannuksilla ja minkälaisella konseptilla tehtaat pystyttäisiin siellä toteuttamaan, kertoo Suomen Malmijalostus Oy:n toimitusjohtaja Matti Hietanen.

Kotkassa ja Haminassa on tehty ympäristövaikutusten arviointi, josta on saatu viranomaisen loppulausunto. Ympäristövaikutusten arvioinnissa on Hietasen mukaan erilaisia vaihtoehtoja, joita selvitetään.

Kokkola ulkona kisasta

Valtion omistama Suomen Malmijalostus on suunnitellut avaavansa Suomeen kaksi uutta akkumateriaalitehdasta, jotka valmistaisivat muun muassa sähköautojen litium-akuissa tarvittavia materiaaleja.

Ehdolla sijoituspaikoiksi ovat olleet Kotka, Hamina, Kokkola ja Vaasa.

– Prosessin kuluessa eriytimme Kotkan ja Haminan yhdeksi kokonaisuudeksi. Nyt oli ilo kertoa, että molempiin paikkoihin on suunnitteilla tehtaat. Toinen kokonaisuus oli Vaasa ja Kokkola. Siellä se kohde meni Vaasaan. Kokkolassa meillä ei ole tällä hetkellä mitään käynnissä, sanoo Suomen Malmijalostuksen akkutoimialan johtaja Vesa Koivisto.

Huhtikuussa allekirjoitettu aiesopimus Vaasan-tehtaasta ei siis vaikuta yhtiön suunnitelmiin Kotkassa ja Haminassa. Nämä ovat erillisiä hankkeita erillisine toimijoineen.

– Tämä ei ole joko-tai-tyyppinen tilanne, vaan sekä-että, kertoo Koivisto.

Koiviston mukaan Vaasassakin pystytään tekemään investointipäätös toivottavasti vuoden loppuun mennessä.

Kymenlaaksossa yksi vaihtoehto oli rakentaa molemmat tehtaat Kotkan Keltakallion alueelle. Toisessa vaihtoehdossa katodimateriaalin esiastetta valmistava prekursoritehdas tulisi Haminan Hillonkylään ja jalostustehdas Kotkan Keltakallioon.

– Tätä viedään eteenpäin siten, että prekursoritehdas tulee Haminaan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että yksi tehdas Haminaan ja toinen Kotkaan, sanoo Hietanen.

Ympäristövaikutusten arvioinnin ohella tehdään myös teknistaloudellista suunnittelua.

– Tämä työkokonaisuus on mennyt eteenpäin ja luo pohjaa sille, että hanketta saadaan eteenpäin kohti myöhempiä päätöksiä, kertoo Hietanen.

Investointipäätös tänä vuonna

Hietasen mukaan investointipäätös pyritään tekemään tämän vuoden aikana.

– Tämä on käytännössä kehittyvä prosessi, jossa välttämättä ei ole kyse yksittäisestä hetkestä investointipäätöksen tekemisen suhteen, vaan sarjasta valmistelua. Nämä ovat erilaisia pienempiä päätöksiä, jotka vievät asiaa eteenpäin, sanoo Hietanen.

Valmistelu jatkuu läpi kesän. Suomen Malmijalostus valmistautuu ympäristölupahakemusten jättämiseen.

– Totta kai osapuolten kesken käydään yhteistyötä koskevia neuvotteluja ja selvitetään laajemmin erilaisia markkinaan, asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin liittyviä kysymyksiä, kertoo Hietanen.

Hietasen mukaan investointi on laaja kokonaisuus, jossa tulee ottaa huomioon paljon asioita ja varmistaa, ettei tule mitään yllätyksiä jatkon suhteen.

Aiemmin on arvioitu, että kyseessä on muutaman sadan miljoonan euron tehdasinvestointi.

