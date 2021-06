Ihmiset vähensivät maskien käyttöä koronan hellitettyä otettaan Satakunnassa – infektiolääkäri ei pitäisi niin kovaa kiirettä

Koko Satakunta on koronan perustasolla, ja koronasuosituksia kevennettiin (siirryt toiseen palveluun) viime viikolla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tilanne olisi vielä täysin normaali.

Monet ovat vähentäneet maskin käyttöä. Satakunnassa suositellaan kuitenkin edelleen vahvasti maskin käyttämistä esimerkiksi joukkoliikenteessä. Sitä suositellaan myös matkalla koronatestiin ja silloin, kun tuloksia odotetaan.

Edellä mainittujen tilanteiden lisäksi kasvomaskia kehotetaan pitämään tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Tällaisia tilanteita voivat olla yleisötapahtumat ja sisätilat, joissa on runsaasti ihmisiä.

Epidemia ei ole ohi

Katukuvassa huomaa selvästi, että maskien käyttö on jo vähentynyt. Infektiolääkäri Tuomas Nieminen Satakunnan sairaanhoitopiiristä arvioi, että maskien käyttöhalukkuus on vähentynyt samaan aikaan kun tartuntojen määrä on pienentynyt.

– Riski koetaan nyt aiempaa pienemmäksi, Nieminen summaa.

Muutos voi olla kuitenkin turhan nopeaa. Nieminen muistuttaa, että epidemia ei ole vielä ohi, eikä maskeista kannata vielä kokonaan luopua.

– Kyllä varotoimia täytyy edelleen noudattaa, Nieminen sanoo.

Toimittajana on Tapio Termonen.

Suositusten mukaan maskia kannattaa käyttää aina silloin, jos riittävistä turvaväleistä ei pysty huolehtimaan. Tälläinen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi ruuhkaisessa kaupassa.

– Kun vaikka tulevan juhannuksen ostoksia lähdetään tekemään, niin kyllä maskia silloin on erittäin järkevää käyttää, Nieminen sanoo.