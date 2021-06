Onko Thermacellin hyttyskarkoitin ympäristölle ja ihmisille haitallinen? Tässä vastaukset neljään aiheen ympärillä esitettyyn väitteeseen

Thermacellin hyttystorjuntalaitteet vedettiin pois myynnistä kahdessa retkeilykaupassa. Sosiaalisessa mediassa on viikonlopun aikana ja alkuviikolla esitetty väitteitä, joiden mukaan laitteet olisivat haitallisia ympäristölle.

Nostimme aiheen ympärillä käytävästä keskustelusta neljä teemaa, joihin etsimme vastaukset.

1. Thermacellin vaikuttavan aineen pralletriinin turvallisuus on kyseenalainen

Sosiaalisessa mediassa on kyseenalaistettu hyttystorjuntalaitteen sisältämän vaikuttavan aineen pralletriinin turvallisuus. Thermacellin laitteessa käytetään pralletriinityynyjä, joita lämmitetään butaanin avulla. Kun tyynyt lämpiävät, vaikuttava aine höyrystyy.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan nykytietämyksen perusteella pralletriinia sisältävät valmisteet ovat turvallisia, kun niiden käytössä noudattaa käyttöohjeita. Pralletriinin arviointi on kesken EU-tasolla. Valmiste on hyväksytty ulkokäyttöön rakennusten ulkopuolella, kuten terasseilla ja pihoissa. Laitteen kanssa ei saa liikkua luonnossa, Tukesista kerrotaan.

Luonnonvarakeskuksen jo eläkkeellä olevan tutkijan Bengt Lindgvistin mukaan laitteen teho perustuu hyttyset karkoittavaan vaikutukseen. Lindqvistin mukaan hyttyset reagoivat laitteesta lähtevään hajuun ja karttavat aluetta.

– Se on tarkoitettu käytettäväksi nimenomaan ulkotiloissa, eikä missään nimessä sisätiloissa. Jos tällaista valmistetta ja laitetta käytetään sisätiloissa, missä ilma ei kierrä, niin kyllä se siellä tainnuttaa ja tappaa erilaisia hyönteisiä. Ulkona siinä on vain karkottava vaikutus ja tehoalue on suhteelliseen suppea, sanoi työkseen hyttyskarkottimien tehoa tutkinut Lindqvist Ylen Radio Suomen Päivä -lähetyksessä.

2. Thermacellin hyttystorjuntalaite on käytettynä ympäristölle tai vesistölle haitallinen

Hyönteistutkija Bengt Lindqvistin mukaan huoli siitä, että aine (pralletriini) vaikuttaisi pölyttäjiin, on tässä vaiheessa turha. Hän kertoo Radio Suomen Päivän lähetyksessä havainnoineensa kevään ja kesän aikana, että pölyttäjiä on ollut moneen aikaisempaan vuoteen verrattuna selvästi enemmän liikkeellä.

– Ainakaan tässä vaiheessa en lähtisi sanomaan, että tällä aineella on haittavaikutuksia pölyttäjiin, Lindqvist sanoo.

Tukesin mukaan nykytietämyksen perusteella pralletriiniin ympäristöriskit ovat paikallisia ja lyhytaikaisia. Aine on luokiteltu erittäin myrkylliseksi vesieliöille aiheuttaen pitkäaikaisia vaikutuksia. Se on myrkyllistä kaikille hyönteisille, jotka joutuvat aineen vaikutuksen piiriin. Pralletriini tainnuttaa ja voi tappaa muutkin hyönteiset kuin vain hyttyset, Tukesista selvitetään.

3. Thermacellin sisältämä aine pralletriini on haitallinen myös ihmisille ja eläimille

Tukesin mukaan pralletriinia sisältävä Thermacell on luokiteltu haitalliseksi nieltynä ja hengitettynä. Hengitysluokituksen vuoksi valmiste on hyväksytty käytettäväksi vain ulkona, jossa pitoisuudet ilmassa pysyvät turvallisissa rajoissa.

Tukesista kerrotaan, että heidän tietoonsa on tullut yksi tapaus, jossa koira oli nuuhkaissut laitetta ja sen jälkeen oksentanut ja ollut voimaton jonkin aikaa.

Hyönteistutkija Lindqvist ei näe vaaraa aikuisten oleilussa hyttyskarkoittimen lähettyvillä, jos sitä käytetään käyttöohjeen mukaisesti. Aivan pienten lasten hän ei laitteen vieressä antaisi olla.

– Pitoisuudet ulkoilmassa ovat pienet, eikä siitä ihmiselle ole vaaraa. Aivan pienten lasten kanssa en välttämättä laitetta käyttäisi, Lindqvist pohtii.

4. Käytä vain todelliseen tarpeeseen

Tukesista muistutetaan lukemaan ja noudattamaan käyttöohjeita. Valmistetta kannattaa viraston mukaan käyttää vain todelliseen tarpeeseen.

Sijoita laite niin, ettei se ole lähellä kukkivia kasveja tai mehiläispesiä. Pralletriini on tutkimusten mukaan erittäin myrkyllistä mehiläisille. Laitetta saa käyttää vain rakennusten ulkopuolella, terasseilla ja pihalla. Pihapiirin ulkopuolella niiden käyttö on kielletty, Tukesista neuvotaan.

Vastaukset perustuvat Luonnonvarakeskuksen jo eläköityneen ja työkseen hyttyskarkottimia testanneen hyönteistutkija Bengt Lindqvistin näkemyksiin sekä Tukesin asiantuntijoiden antamiin vastauksiin.

