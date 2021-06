Suuret yritykset eivät ainakaan vielä aio poistaa Thermacell-hyttystorjuntalaitteita valikoimistaan – odottavat lisätietoja

Suuret yritykset eivät ainakaan vielä suunnitele Thermacell-hyttystorjuntalaitteiden poistamista valikoimistaan. S-ryhmä, Kesko, Tokmanni ja Motonet odottavat lisätietoja laitteen turvallisuudesta.

Yle Uutiset kertoi eilen, että ulkoilu- ja retkeily-yritykset Partioaitta ja Scandinavian Outdoor vetivät suositut hyttystorjuntalaitteet myynnistä. Yritysten tekemien päätösten takana on sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu laitteissa käytetyn hyönteismyrkyn turvallisuudesta ympäristölle ja siitä seurannut kriittinen asiakaspalaute.

Osuuskaupparyhmä S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikaisen mukaan yritys luottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin arvioihin.

– Emme ole ryhtymässä toimenpiteisiin vaan luotamme, että Tukes ja viranomaiset pystyvät huomioimaan turvallisuusnäkökohdat omissa ohjeistuksissaan. Me toimimme näiden viranomaisten ja heidän ohjeidensa mukaisesti, Viivikainen sanoo.

Myös vapaa-ajantarvikeketju Motonet oy painottaa Tukesin ohjeistusten merkitystä. Yritys ei aio poistaa tuotteita myynnistä.

–Jos niihin tulee tiukennuksia, reagoimme välittömästi, Motonetin toimitusjohtaja Toni Stigzelius kommentoi Yle Uutisille sähköpostitse.

Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Maarit Mikkonen kertoo, että myöskään halpatavarakauppaketju ei kaavaile laitteen poisvetoa.

– Meillä ei ole riittävästi tietoa asiasta, jotta pystyisimme tekemään niin järeitä päätöksiä, Mikkonen summaa.

Laitteet loppuivat Tokmanni-ketjun verkkokaupasta jo ennen julkisen keskustelun alkua, mutta laitteita on edelleen saatavilla osassa ketjun kivijalkamyymälöistä. Hyönteismyrkkyä sisältäviä mattoja on edelleen myynnissä myös Tokmannin verkkokaupassa.

Kaupan alan palveluyritys Kesko oyj on ainoa Ylen haastattelemista jälleenmyyjistä, joka kertoo, että myynnistä poistamista on harkittu. Kesko on pyytänyt sekä maahantuojalta että Tukesilta lisätietoja.

– Kun saamme vastaukset pyytämiimme lisäselvityksiin, arvioimme tilanteen. Takaisinvedon pystymme tarvittaessa toteuttamaan nopeasti, Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo sanoo.

Kesko oyj:n vastuullisuusjohtaja Matti Kalervon mukaan yritys on seurannut aktiivisesti viime päivinä käytyä keskustelua. Kuva: Marica Hildén / Yle

Thermacell-laitteen maahantuoja Proviter oy:n mukaan laite on turvallinen ympäristölle, kun sen käytössä noudatetaan käyttöohjetta.

Tämänhetkisen ohjeistuksen mukaan Tukes on hyväksynyt laitteet käyttöön rakennusten ulkopuolella kuten terasseille ja kuisteille. Laitteen käyttö esimerkiksi metsässä on kielletty.

Ei näy merkittävästi kysynnässä

Yritykset ovat saaneet laitetta koskevaa asiakaspalautetta. Palautetta on annettu niin myymälöissä henkilökunnalle kuin esimerkiksi yrityksen sosiaalisen median tilien kautta.

Yritysten vastuuhenkilöiden mukaan Thermacell-laitteista uutisointi ei ole ainakaan vielä vaikuttanut merkittävästi niiden kysyntään. Moni yritystoimija painottaa, että vaikutuksia on vielä liian aikaista arvioida.

Laitteita on myyty tänä kesänä paljon. Hyttysten runsaus näkyy myyntiluvuissa.

– Kaiken kaikkiaan on ollut, miten sen nyt haluaa ilmaista, hyvä tai huono hyttyskesä, joten hyttystorjunnan myynti on luonnollisesti kasvanut, Keskon Kalervo arvioi laitteiden kuluvan kesän markkinatilannetta.

Käyttötavarajohtaja Viinikaisen mukaan S-ryhmässä Thermacell-laitteen myynti on ollut kesäkuussa jopa kaksinkertainen viime vuoden kesäkuuhun verrattuna..

– Uutisointi ei ainakaan räjäyttänyt kysyntää, Viinikainen kuvailee.

S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikaisen mukaan hyttystorjuntalaitteen kysynnässä ei ole tapahtunut äkillistä muutosta. Kuva: Jussi Ratilainen / S-ryhmä

Tokmannin sijoittajasuhde- ja viestintäpäällikkö Mikkonen ei pysty arvioimaan, tilataanko Thermacell-hyttystorjuntalaitetta ketjun myymälöihin myös vastaisuudessa.

– Katsomme sitä, miten viranomaiset ja EU-sääntely reagoivat eri tuotteiden tai aineiden käyttöön, ja arvioimme sen mukaan, mitä meidän valikoimastamme sitten löytyy, Mikkonen päättää.