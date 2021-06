Museolaiva Sigynin uiva telakka saa muraalin Turun Aurajoessa

Sigyniä ympäröivän telakan tarkoitus on tukea laivan runkoa ja mahdollistaa laivan huoltotoimenpiteitä. Arkistokuva.

Sigyniä ympäröivän telakan tarkoitus on tukea laivan runkoa ja mahdollistaa laivan huoltotoimenpiteitä. Arkistokuva. Kuva: Yle/Niclas Lundqvist

Museolaiva Sigynin uiva telakka koristellaan muraalilla eli seinämaalauksella Turun Aurajoessa. Maalauksen toteuttaa turkulainen 11-Linjaa-kollektiivi.

Abstraktiksi aiheeksi luonnehdittu teos sisältää viittauksia Turun pitkään ja merkittävään historiaan merenkulun parissa. Tarkoituksena on myös palauttaa laivan ja telakan välinen visuaalinen tasapaino taiteen keinoin

Sigyniä ympäröivä telakka tukee laivan runkoa ja mahdollistaa huoltotoimenpiteitä. Vastakunnostetun Sigynin runko on päätetty pitää erossa Aurajoen vedestä, ja laiva on nostettu telakkansa varassa aiempaa ylemmäksi. Samalla vesirajan yläpuolelle jäävän telakan kyljen pinta-ala on entistä suurempi.

Maalaus alkaa torstaina. Työn on tarkoitus valmistua juhannuksen aikoihin.

Myös pitkään jatkunut aluksen takilatyö on loppusuoralla.