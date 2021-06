Miksi Suomi pääsi vasta nyt arvokisoihin? Jalkapallokirjailija hehkuttaa Huuhkajien pelitapaa: ”Pelaajien vahvuudet on maksimoitu”

Suomen kultainen sukupolvi oli nyky-Huuhkajia nimekkäämpi, mutta takavuosina Suomen omassa päässä soi liikaa. Nykyisin Suomea vastaan on vaikeaa tehdä maaleja, sanoo jalkapallokirjailija Erkko Meri.

Miksi Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pääsi vasta nyt arvokisoihin, vuosikymmenten karsintapettymysten jälkeen?

Jalkapallokirjailija ja entinen jalkapallon Juniorivalmentajien yhdistyksen puheenjohtaja Erkko Meri kertoo pohtineensa kysymystä pitkään.

Kun katsotaan puhtaasti pelaajamateriaalia, Suomella on aiemmissa karsinnoissa ollut jalkeilla nyky-Huuhkajia nimekkäämpiä kokoonpanoja. Esimerkiksi niin sanottuun Suomen kultaiseen sukupolveen kuului Jari Litmasen, Sami Hyypiän, Antti Niemen ja Joonas Kolkan kaltaisia tähtipelaajia.

Vaikka Suomi viimeisteli noina vuosina karsintaotteluissa paljon maaleja, myös omissa soi usein.

– Kultaisen sukupolven aikana oli aika harvoin pelejä, joissa Suomi olisi pitänyt maalinsa puhtaana. Vasta (päävalmentaja) Roy Hodgsonin aikana näkyi se, että Suomi pystyi ottamaan hyviä tuloksia sillä, ettei meille tehty maaleja, Meri sanoo.

Jalkapallokirjailija Erkko Meri pohti Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen menestystä 8 minuuttia -ohjelmassa.

Vuoden 2019 EM-karsinnoissa Suomi piti maalinsa puhtaana kuudessa pelissä kymmenestä. Saldona oli kuusi voittoa ja neljä tappiota.

– Suomi ei EM-karsinnoissa välttämättä kontrolloinut pelejä, mutta Suomea vastaan oli vaikeaa tehdä maaleja, Meri sanoo.

Suomi piti maalinsa koskemattomana myös EM-kisojen avauspelissä, kun Tanska kaatui 1–0. Toisessa pelissään Suomi kuitenkin hävisi Venäjälle 0–1.

“Kanerva on ollut taktisesti hyvä”

Meren mielestä nykyinen päävalmentaja Markku Kanerva on luonut Huuhkajille laadukkaan pelikonseptin, jossa jokainen pelaaja tiedostaa oman roolinsa ja joukkuepelaaminen on viritetty huippuunsa.

– Ensimmäistä kertaa tuntuu, että kaikki Suomen pelaajat tietävät tarkkaan, mitä pelitapa heiltä vaatii. Kun pelaajille on selvää, mitä heiltä odotetaan, pelaajien vahvuudet saadaan maksimoitua.

Meren mielestä Kanerva on kerännyt ympärilleen myös tasapainoisen valmennustiimin. Kanerva on ollut pitkään mukana maajoukkueen valmennustiimissä ennen päävalmentaja-aikaansa ja on nähnyt, mikä toimii ja mikä ei.

– Aina korostetaan Kanervan ihmisjohtajuustaitoja ja pelaajien kuuntelemista, mutta hän on ollut myös taktisesti hyvä.

Huuhkajat on päässyt hyvän kierteeseen, jossa positiiviset tulokset kasvattavat itseluottamusta ja voittamisen kulttuuria.

– Saavutukset antavat uskoa siihen, että ollaan menossa oikeaan suuntaan, Meri sanoo.