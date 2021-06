Herätys: Näin kotipaikkasi valtuutetut eroavat muista, profiloinnilla kadonneiden jäljille, vanhustenhoidossa vakava hoitajapula

Katso, miten kotipaikkasi valtuutetut eroavat muista – missä on Suomen liberaalein tai konservatiivisin valtuusto?

Sunnuntaina Manner-Suomeen äänestettiin uusi kokoonpano 293 kunnanvaltuustossa. Yle selvitti valtuutettujen vaalikonevastausten perusteella, millaisia jakolinjoja Suomen uusien kunnanvaltuustojen välillä on ja mistä ne johtuvat. Suomen liberaalein ja konservatiivisin kunta sijaitsevat Pohjanmaalla alle sadan kilometrin päässä toisistaan.

Suomessa katoaa joka päivä kymmeniä ihmisiä, joista moni löytyy profiloinnin avulla

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa harjoittelee pimeäetsintää Ulvilassa. Kuva: Esa Kyyrö / Suomen Punainen Risti

Suomessa tehdään päivittäin noin 50 ilmoitusta kadoksissa olevista henkilöistä. Poliisi saa vuosittain 15 000–20 000 ilmoitusta tavalla tai toisella kadonneista, karanneista tai eksyneistä henkilöistä.

Poliisin käyttämän profilointiin perustuvan MSO-menetelmän ansiosta yhä useampi kadonneista löytyy melko nopeasti. Vaikka kymmenen vuotta käytössä ollut menetelmä on mullistanut kadonneiden jäljittämisen, varsinkin muistisairaiden katoamismäärät ovat huolestuttavan korkeita.

Ikäihmiset haluavat elää kotona, mutta hoitajista on huutava pula

Lähihoitaja Emilia Vilokkinen tekee usein 14,5 tunnin työvuoroja. Kuva: Jaana Polamo / Yle

Vanhustenhoito kärsii vakavasta, valtakunnallisesta hoitajapulasta. Hoitajien palkkausongelmia on ollut jo pitkään, mutta vanhustenhoidossa tilanne alkoi pahentua tänä vuonna. Pelkästään Helsingin, Tampereen, Turun ja Jyväskylän kesähoitajien vaje on 500 työntekijää. Hankalin tilanne on kotihoidossa. Jyväskylän kotihoidosta puuttuu kesältä 40 hoitajaa.

Lähihoitaja Emilia Vilokkinen tekee usein 14,5 tunnin työvuoroja. Välillä esimies joutuu jarruttelemaan, koska viikkotyöajat paukkuvat. Vilokkinen on hyvässä kunnossa, mutta sanoo, ettei kenenkään fysiikka kestä loputtomiin pitkiä päiviä.

Kirjeenvaihtajalta: Biden otti Euroopan-kiertueellaan pallon haltuun

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden (oik.) ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Genevessä. Kuva: Sergei Bobylev /All Over Press

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin huipputapaamisessa ei tullut paljon konkreettisia tuloksia. Bidenin Eurooppa-kiertueen imagovoittoa pidetään kuitenkin Washingtonissa tärkeänä, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mika Hentunen.

Hentunen arvioi, että Biden ja Putin jättivät jälkeensä varovaista toiveikkuutta maiden jäätävien suhteiden sulamisesta lähivuosina.

Lounaasta virtaa lämmintä ilmaa

Kuva: Anniina Valtonen / Yle

Suomeen alkaa virrata lounaasta lämmintä ilmaa viileän yön jälkeen. Päivä on maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen poutainen ja aurinkoinen. Lännessä voi olla jo hellettä, mutta pohjoisessa sää on vielä viileämpää ja pilvisempää.

