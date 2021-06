Ratikan kello Reijo Kankaanpään Transitissa kilisee Turun historiaa: "Ihailin aina raitiovaunuja, ne olivat sydämessäni"

Vuosi 1972 ja Turun Korppolaismäki. Reijo Kankaanpää on käynyt viimeisellä raitiovaunuajelulla vanhimman poikansa Janne Kankaanpään kanssa.

Turku on päättänyt vuosia aiemmin 1960-luvulla lakkauttaa raitiovaunuliikenteen ja vanhat vaunut on viimeistä kertaa ajettu Korppolaismäkeen, josta turkulaiset ottavat vaunuista muistoksi osia mukaan.

– Ne jätettiin sinne ulos seisomaan, ne seisoivat siellä vuoden päivät. Ihailin aina raitiovaunuja, ne olivat sydämessäni. Ajattelin, että minun täytyy jokin muisto saada, muistelee Reijo Kankaanpää.

Raitiolinjojen lopettamisesta harmistunut Kankaanpää päätti ottaa talteen ratikan soittokellon.

– Ryömittiin raitiovaunun alle katsomaan, että missä se soittokello on. Sieltähän se löytyi! Otin äkkiä jakoavaimen autosta ja irroitin kellon, toin kotiin, ja suunnittelin, että nyt tämä täytyy saada autoon.

Näin hän toimikin. Kankaanpää asensi sen Ford Transitinsa pohjaan niin, että kelloa voi soittaa jalalla kuskin paikalta.

Sittemmin Transitit ovat vaihtuneet, mutta kello on seurannut mukana. Nyt on jo kolmas auto menossa.

Ratikkakello on kilissyt Reijo Kankaanpään pakettiautoissa melkein puoli vuosisataa. Kuva: Kalle Talonen / Yle

Myös lapset ovat kuulleet turkulaista ratikkakelloa koko elämänsä. Perheen kesämatkoilla sitä käytettiin vellikellona, jolla pojat kutsuttiin kauempaakin syömään.

– Pojat tiesivät tulla, kun tämähän kuuluu kauas. Aha, iskä soittaa kelloa, mennään syömään, tai mehulle ja kahville, hykertelee Reijo Kujanpää.

Reijon ratikkakello löytyi kun Yle Radio Suomen aamulähetyksessä Turussa soitettiin vanhaa arkistopätkää vuodelta 1972 Turun viimeiseltä raitiovaunuvuorolta.

Reijon poika Juha Kankaanpää laittoi studioon whatsapp-viestiä, jonka perusteella Kalle Talonen otti yhteyttä ja tapasi isän ja pojan pihamaalla Naantalissa.

– En ehkä silloin osannut ajatella, että se on ratikkakello. Nyt vasta oikeastaan se merkitys on alkanut kasvaa, kun on ruvettu taas raitiovaunuista puhumaan. On tämä suuri pala historiaa, ja ylpeä saa olla, että sellainen on otettu haltuun joskus, pohtii poika Juha Kankaanpää.

Kuuluisa Transit ja raitiovaunukello olivat tietysti myös paikalla. Haastattelun keskellä kuullaan arkistomateriaalia Yle Turun Radion radiolähetyksestä vuodelta 1972.

Kalle Talonen haastattelee isää ja poikaa, Reijo ja Juha Kankaanpäätä, ja ratikkakello kilisee.

