Suomen koronadiagnostiikka on keskittynyt Turkuun, ja vienti vetää – yritykset hyötyneet pandemiasta merkittävästi kehittämillään koronatesteillä

PerkinElmer Wallac on tuplannut liikevaihtonsa ja palkannut 150 uutta työntekijää. Kuvassa Mikko Lehtinen, Miia Forsbacka ja toimitusjohtaja Petri Kallio, Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Valtaosa Suomen laboratoriodiagnostiikkaa valmistavista yrityksistä toimii Turussa. Viimeisen vuoden aikana ne ovat panostaneet koronatestien kehittämiseen, valmistukseen ja myyntiin.

Suurin osa tuotteista menee vientiin, koronapandemia onkin hyödyttänyt turkulaisyrityksiä merkittävästi.

– Kyllähän se on meidän mahdollisuuksia kasvattanut valtavasti. Me olemme moninkertaistaneet myyntimme sekä kotimaassa että ulkomailla, sanoo diagnostiikkatestejä ja pikadiagnostiikkalaitteita valmistavan Arcdian toimitusjohtaja Vesa Kemppainen.

Kemppainen ei halua kertoa tarkempia lukuja. Sen sijaan PerkinElmer Wallacin toimitusjohtaja Petri Kallio sanoo koronapandemian kaksinkertaistaneen yrityksen liikevaihdon 400 miljoonaan euroon. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Talouselämä (siirryt toiseen palveluun). Uusia työntekijöitä on palkattu 150.

– Kyllä se kasvu johtuu suurimmaksi osaksi PCR-kiteistä, joita tehdään koronadiagnostiikkaan. Myynnistä 99 prosenttia menee ulkomaille, lähinnä Eurooppaan.

Turun asema vahvistunut entisestään

Petri Kallion mukaan koronapandemia on kasvattanut turkulaisten diagnostiikkayritysten merkitystä Suomessa entisestään.

– Ehdottomasti tämä tilanne on vahvistanut Turun alueen osaamista. Uskoisin, että alueen yritykset pystyvät tämän johdosta entistä enemmän panostamaan liiketoimintaansa täällä.

Arcdian toimitusjohtaja Vesa Kemppainen testauttaa itsensä koronan varalta ennen vieraiden tuloa yrityksen omalla pikadiagnostiikkalaitteella. Bioanalyytikko Laura Kalliomäki ottaa näytteen. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Diagnostiikka-alan yritykset valmistavat monenlaisia laboratoriotestejä. Esimerkiksi Arcdian testipaneeli pystyy analysoimaan yksitoista eri taudinaiheuttajaa yhdestä näytteestä.

Kun tiedot uudesta viruksesta Sars-CoV-2:sta ja mahdollisesta pandemiasta alkoivat levitä keväällä 2020, Turussa reagoitiin asiaan nopeasti.

– Me teimme päätöksen koronavirustestin tekemisestä maaliskuun lopulla, ja kahden kuukauden kuluttua saatiin testi kliiniseen käyttöön, sanoo Arcdian liiketoimintajohtaja Aleksi Soini.

Samoin toimi myös PerkinElmer Wallac.

– Me saimme kiinalaiselta tytäryhtiöltä tiedon pahasta pandemiasta, ja ryhdyimme heti uusien testien kehittämiseen, vaikka niille ei Euroopassa vielä ollut edes kysyntää, Wallacin Petri Kallio sanoo.

Tähän mennessä PerkinElmer Wallac on myynyt kehittämäänsä PCR-kittiä yli 30 miljoonaan testiin.

Aleksi Soini sanoo, että ne yritykset, jotka reagoivat koronaan nopeasti, ovat menestyneet.

– Niiden yhtiöiden, jotka eivät viime vuonna aloittaneet tuotekehitystä koronavirustesteille, on liikevaihto laskenut.

Samaan aikaan, kun koronatestien kysyntä on kasvanut, on vastaavasti muiden infektiotautitestien myynti laskenut.

– Kyllä niiden markkinakysyntä on hurjasti pudonnut. Meillä ehkä kolmasosaan, Aleksi Soini sanoo.

Pandemian jälkeinen aika

Terveysteknologian Liiton toimitusjohtaja Saara Hassinen uskoo, että yritykset hyötyvät koronapandemian aikana luomistaan kauppasuhteista huomattavasti jatkossa, sitten kun pandemia on ohi.

– Ihan varmasti. Monelle yritykselle koronatestit ovat vain osa liiketoimintaa, heillä on kattava patteristo muutakin diagnostiikkaa. Koronan ansiosta moni on saanut nimeä ja uskon, että koronan jälkeen näille muillekin tuotteille on markkinoita.

Wallacin Turun tehtaalla valmistuu 2 000 kappaletta Covidin vasta-ainetestilevyä viikossa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Samoilla linjoilla on myös PerkinElmer Wallacin Petri Kallio.

– Meillä on hyvä perusbisnes raskaudenaikaisen ja vastasyntyneiden seulonnan teknologiassa, ja tulemme kehittämään lisää tuotteita sille alueelle. Jatkamme myös infektioiden alalla.

Sattuman kauppaa?

Kun terveysteknologian kokonaisvienti kasvoi viime vuonna vain 0,5 prosenttia, nousi laboratoriodiagnostiikan vienti (siirryt toiseen palveluun)peräti 27 prosenttia. Alan yritysten vahva panostus koronatesteihin toi Suomeen 830 miljoonan euron vientitulot.

Turussa toimivia laboratoriotestejä valmistavia yrityksiä on pitkä liuta: PerkinElmer Wallac, Arcdia, Abacus, HyTest, Aqsense Health ja Labmaster. Niiden lisäksi Turussa toimii myös merkittävät lääketieteen sopimusvalmistajat Tepcom ja Marriachi sekä suunnittelutoimistoja kuten Nextfour.

Turussa Varissuon jäähallille järjestettiin toukokuun alussa koronan joukkotestauspiste. Kuvituskuva. Kuva: Johanna Manu / Yle

Onko kaikki puhdasta sattumaa, että suurin osa diagnostiikka-alan yrityksistä on juuri Turussa?

Teknologiateollisuuden Varsinais-Suomen aluepäällikkö Teppo Virta sanoo, että ei ole. Asian eteen on tehty töitä monella taholla.

– Turun yliopisto ja korkeakoulut sekä yritykset ovat tehneet hyvää yhteistyötä. Myös Turun kaupunki on panostanut terveysteknologiaan.

Virran mukaan yritykset ovat pystyneet hyödyntämään hyvin esimerkiksi yliopistoissa syntyneitä innovaatioita. Monilla alan yrittäjillä onkin yliopistotausta.

– Yliopistot ja yritysmaailma, molemmat tarvitsevat toinen toisiaan, Virta toteaa.

Myöskään Arcdian toimitusjohtaja Vesa Kemppainen ei usko, että terveysteknologian ja erityisesti diagnostiikkateollisuuden keskittymän syntyminen juuri Turkuun on ollut pelkkä sattuma.

– Ei se sattumaa ole. Kyllä Turussa on panostettu tähän asiaan pitkäjänteisesti. Täällä on erittäin hyvä toimia meidän kaltaiselle yritykselle.

Kemppainen sanoo, että Arcdiassa tehdään jatkuvaa yhteistyötä tiedemaailman kanssa.

– Kyllä, erittäin paljon. Meillä on tehty iso määrä lopputöitä ja meillä on aina harjoittelijoita täällä.

Tutkijat ja yrittäjät yhteistyössä

Turku Science Parkin Health Turun johtaja Tero Piispanen sanoo, että yliopistoissa oli pitkään vallalla käsitys, että yritysmaailma on oma erillinen toimija. Turussa asia nähtiin toisin, ja yliopistot alkoivat tehdä yritysyhteistyötä jo vuosikymmeniä sitten.

Yhteistyötä on tehty erityisesti juuri terveyssektorin alalla.

– Turun kaupungin teollisista työpaikoista 20 prosenttia tulee lääkekehitys- ja diagnostiikkapuolelta. Se on sellainen luku, että en tiedä löytyykö muualta Euroopasta vastaavaa, Piispanen sanoo.

Tuotantotekijä Miia Forsbacka huolehtii Covidin vasta-ainelevyistä PerkinElmer Wallacin tehtaalla Turussa. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Diagnostiikka-alan lisäksi Turku onkin myös merkittävä lääketeollisuuden keskittymä. Kaupungissa on ollut kaikki suurimmat Suomessa toimineet lääkeyhtiöt: Farmos, Bayer, Orion ja Leiras.

– 21 Suomen 22:sta alkuperälääkkeestä on lähtöisin Turusta, Piispanen mainitsee.

Turkulaisen teollisuuden sopimusvalmistajan Tepcomin toimitusjohtaja Pekka Leppälä sanoo, että terveysteknologia on alkanut kehittyä viime vuosina erittäin voimakkaasti.

– Yksi syy on varmaan se, että rahoittajat ovat löytäneet tämän sektorin, on saatu rahoituspuoli kuntoon.

Rahoituksen myötä uudenlaisia koronainnovaatioita voi olla luvassa lisääkin. Tepcomilla on valmistuksessa yksi näistä eli puhallustesteri, joka antaa tiedon koronatartunnasta minuutissa.

Leppälä harmittelee, että teollisuudessa komponenttien valmistus on pääosin Kiinassa, ja toimitusvaikeudet piinaavat alaa.

– Tällä hetkellä taistellaan elektroniikkakomponenttien kanssa. Tilauksia olisi tulossa ja kapasiteettia olisi valmistaa, mutta osia pitäisi saada.

PerkinElmer Wallacin toimitusjohtaja Petri Kallio sanoo, että yliopistomaailman lisäksi yritykset tekevät yhteistyötä keskenään ja siitä hyötyvät kaikki osapuolet.

– Ehdottomasti. Meillä on laaja-alaista osaamista yritysten välillä ja vahvasti koulutettua henkilöstöä on riittävästi tarjolla.

Kallio sanookin, että yksi tärkeimmistä seikoista, miksi Turku on hyvä paikka toimia, on se, että työntekijöitä on ollut helppo saada.

– Turun seudulla on ollut todella hyvin saatavilla henkilöstöä, jolla on tosi vahva osaaminen.

