"Bidenin Euroopan-matka meni loisteliaasti" – asiantuntijat arvioivat presidenttien tapaamista Genevessä

”Yhdysvallat on lähtenyt perinteisemmälle linjalle. Se liittoutuu pienten ja keskisuurten demokraattisten valtioiden kanssa”, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Putinin ja Bidenin tapaaminen tuo Yhdysvaltojen ja Venäjän välille diplomaattista normaaliutta ja keskusteluyhteyttä, arvioivat johtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista ja tutkimusjohtaja Hanna Smith Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksesta.

– Maiden välisessä suhteessa on ollut paljon ongelmia, ja nyt halutaan paaluttaa, mistä ollaan samaa mieltä ja mistä ollaan eri mieltä. Tämä oli vasta ensi kosketus hallintojen välillä, joilla on hyvin eri näkökulma siihen, miksi ollaan tässä jäätyneessä, huonossa suhteessa, Aaltola sanoo.

Aaltolan mukaan Biden halusi tavata Putinin G7-maiden ja Naton tuki takanaan. Myös Putin pääsi kertomaan, mitkä ovat Venäjän niin sanotut punaiset linjat, joita ei voi ylittää.

Huippukokouksessa presidentit keskustelivat muun muassa kyberturvallisuudesta, ihmisoikeuksista ja Ukrainan tilanteesta sekä onnistuivat sopimaan diplomaattien palauttamisesta asemapaikoilleen Moskovaan ja Washingtoniin.

– On hyvin tärkeää, mitä presidentti Bidenkin korosti, että että nämä asiat on kertaalleen keskusteltu kasvokkain. Jännite maiden välillä on ollut sen verran suuri, että tällaista tapaamista ehdottomasti tarvittiin, sanoo Hanna Smith.

