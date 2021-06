Fortum investoi 24 miljoonaa Harjavaltaan – uusi akkukierrätyslaitos tuotannossa jo vuonna 2023

Laitoksessa kierrätetään sähköautojen litiumakuissa käytettyjä arvokkaita metalleja. Fortumilla on jo Harjavallassa pilottilaitos.

Fortum investoi 24 miljoonaa euroa Harjavaltaan rakennettavaan kierrätyslaitokseen.

Laitos kasvattaa merkittävästi Fortumin hydrometallurgista kierrätyskapasiteettia ja mahdollistaa kestävien akkukemikaalien tuotannon.

Laitoksella voidaan tehokkaasti kierrättää sähköautojen litiumakuissa käytettyjä arvokkaita metalleja sekä erilaisia akkujen valmistusketjussa syntyviä jätejakeita, todetaan Fortumin tiedotteessa.

Laitoksen myötä Fortum pystyy käsittelemään valtaosan käytöstä poistuvista poistuvien sähköajoneuvojen akuista Euroopassa, sanoo Fortumin jäte- ja kierrätysliiketoiminnan johtaja Kalle Saarimaa.

– Harjavallan uusi laitos luo alueelle noin 30 työpaikkaa lähivuosina, mutta sen toiminta voi kasvaa Euroopan laajuiseksi.

Fortumilla on jo Harjavallassa pilottilaitos, jota se on operoinut runsaan vuoden. Pilottilaitoksen yhteyteen rakennettava uusi laitos on tuotantovalmiudessa jo vuonna 2023.

