Presidentti Niinistö Ylen haastattelussa: Navalnyin tilanne tuskin muuttuu huippukokouksen myötä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan Bidenin ja Putinin tapaaminen on merkittävä Suomen vakauden kannalta. Hän pitää tärkeänä sitä, että vaikka maiden johtajat eivät olisi kaikesta samaa mieltä, on tärkeää, että he edes keskustelevat.

Presidentti Niinistö: "Mitä vähemmän jännitteitä, sitä parempi meille"