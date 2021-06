Vesi on meidän -kansalaisaloite etenee eduskunnan istuntosaliin – sai laajan kannatuksen valiokunnassa kautta puoluekentän

Vesi on meidän -kansalaisaloite näyttää etenevän eduskunnassa suotuisasti. Vesihuollon yksityistämistä vastustavasta aloitteesta voi tulla hyvinkin järjestyksessään kolmas eduskunnan hyväksymä kansalaisaloite.

Oulusta ponnistanut Vesi on meidän -kansalaisaloite näyttää etenevän eduskunnassa suotuisasti. Yksityistämisen haittoja ja kansalaisaloitteen etenemisaikatauluja pohtii idean isä, oululainen Olli Kohonen. Hanna Holopainen haastatteli Kohosen 16.6.2021.

Ainakin eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa oli yksimielisyys eri poliittisilla rintamilla, kun valiokunta hyväksyi yli 89 000 nimeä keränneen aloitteen viime torstaina.

Seuraavaksi eduskunta päättää, lähdetäänkö vaatimusta pääosin kuntaomisteisista vesihuoltotoiminnoista viemään lainsäädäntöön.

Valiokunta esittää, että lainsäädäntöä valmistellaan niin, että varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimien säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

Tällä hetkellä on olemassa säännöksiä vesihuollosta ja siitä miten se järjestetään, mutta vesihuollon omistajuutta määrittäviä lakipykäliä ei ole.

Kansalaisaloitteen takana on joukko vasemmistoliiton aktiivisia toimijoita eri puolilta Suomea. Ensimmäisenä idean heitti ilmoille oululainen Olli Kohonen.

– Vesihuollon yksityistäminen on maailmalla aiheuttanut vain ja ainoastaan huonoja lopputulemia. Hinnat ovat nousseet, palvelun taso on kärsinyt ja ympäristö on kärsinyt. Tätä nykyä yhä tärkeämpi terveysturvallisuus voisi olla ongelmissa, jos vesihuolto annettaisiin toimijalle, joka haluaa takoa sillä voittoa.

Kohonen sai idean kansalaisadressiin, kun Jyväskylässä nousi kohu kaupungin suunnitelmista myydä vesi- ja energiayhtiönsä vähemmistöosuus viime vuonna.

Kansallinen vesihuoltouudistus on muutoinkin vireillä tällä vaalikaudella.

Olli Kohonen uskoo, että kansalaisaloite tulee eduskunnan käsiteltäväksi pian, ehkä jo ennen kesätaukoa.