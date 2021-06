Wolt-kuskit kirittivät Rovaniemen ensimmäisen maahanmuuttajan valtuustoon

Nafisa Yeasmin on palkittu tutkija ja Rovaniemellä tunnettu maahanmuuttajien puolestapuhuja. Hän tulee alun perin Bangladeshista.

Virallinen maahanmuuttaja -titteli ei Yeasminia haittaa. Hän on ollut rovaniemeläinen jo 15 vuotta.

– Pidän Rovaniemeä kotina, mutta koska teen paljon maahanmuuttajien kanssa työtä, kannan virallista maahanmuuttajatitteliä mielelläni. Koen, että valintani on merkki myös siitä, että kaupunkiin halutaan lisää kansainvälisyyttä.

Kansainvälisyys on Yeasminin mukaan enemmän kuin turisteja ja vaihto-opiskelijoita. Aito kansainvälisyys on sitä, että työpaikoilla on työntekijöitä eri puolilta maailmaa. Yhteys on silloin aitoa, eri kulttuurien yhdessäoloa.

Maahanmuuttajien työllistyminen on Yeasminille tärkeimpiä tavoitteita

Yeasmin ihmettelee suomen kielen osaamisen vaatimusta työpaikoilla.

– On monia tehtäviä, joissa ei tarvitse osata suomea. Monilla työpaikoilla työkielenä voi olla englanti tai jokin muu kieli. Työllistyminen olisi helpompaa, jos kielivaatimus ei olisi niin vahva, hän sanoo.

Yeasminin vaalibudjetti oli 400 euroa. Suuri kiitos vaalimenestyksestä menee Wolt-kuskeille.

– Minulla tuli ihan kyyneleet silmiin, kun Wolt-kuskit kysyivät, saavatko he käyttää autoissaan minun vaalimainoksia. Oli mahtava nähdä kaupungilla, kun Wolt-kuskit ajoivat edestakaisin ja takaikkunassa oli vaalimainos. Koin, että Rovaniemen maahanmuuttajat olivat tukenani.

Nafisa Yeasmin on avannut oman kotinsa puutarhan maahanmuuttajanaisille. Kuva: Anni Tolppi / Yle

Maahanmuuttajanaisten asema on vaikea

Yeasmin tekee työtä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Hän on fyysisestikin avannut kotinsa ovet. Yeasminin puutarhassa rovaniemeläiset maahanmuuttajanaiset saavat toteuttaa puutarhaunelmiaan.

Naisten ja tyttöjen kotouttaminen on hänelle erityisen tärkeää.

– Maahanmuuttajanaisten pitäisi päästä kotoa työelämään ja ulkoelämään sosiaalistumaan, hän sanoo.

Naisten kotouttaminen on sujunut huonosti, hän jatkaa.

– Naisten rooli periytyy perheessä. Nytkin on nähty, että monet maahanmuuttajaperheiden tytöt jäävät harrastuksista ja yhteisestä tekemisistä pois. He menevät koulun jälkeen kotiin ja pysyvät siellä.

