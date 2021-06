”Miksi reiteni ovat suuremmat?” kysyi 7-vuotias ja herätti ruotsalaisnuoret toimimaan

Vääristynyt kauneusihanne jää mieleen jo lapsena ja yläkoulussa asiasta puhuminen on liian myöhäistä, sanovat asiaan tarttuneet neljä nuorta. He perustivat yrityksen edistämään terveempää kehonkuvaa.

GÖTEBORG Moa Hanselblad, Lisa Brusberg, Linnea Olsson ja Hanna Holmqvist saivat tarpeekseen “täydellisen vartalon” ja ihannekuvien tuputtamisesta.

– Me olemme jo pilalla. Yritämme tehdä jotain sille, että tuleville sukupolville ei kävisi näin, sanoo Lisa Brusberg.

Nuoret tekivät värityskirjan, jonka sivuilla ei ole yhtään supermallia, ampiaisvyötäröä, valtavia silmiä tai pulleita huulia.

He haluavat tuoda oman kortensa kekoon terveemmän ja normaalimman vartaloihanteen yleistymisessä, ja sitä varten he perustivat lukion kolmannella luokalla yrityksen asiaa edistämään. Kysyimme nuorilta, mistä ajatus värityskirjan tekemiseen syntyi.

Kuvassa vasemmalta: Moa Hanselblad, Linnea Olsson, Hanna Holmqvist ja Lisa Brusberg. Kuva: Kirsi Heikel/Yle

Mistä saitte idean värityskirjaan?

– Väritin viime kesänä yhdessä 7-vuotiaan serkkuni kanssa värityskirjaa. Kuvissa oli supermalleja. Hän alkoi kysyä, miksi en näytä tältä, miksi huuleni eivät ole tuollaiset ja miksi reiteni ovat paljon suuremmat, kertoo Moa Hanselblad.

Hän keskusteli pitkään lapsen kanssa ja selitti, etteivät ihmiset oikeasti näytä kuvan kaltaiselta.

– Ajattelin sen jälkeen, että on aivan sairasta, että pieni lapsi miettii tällaisia asioita. Puhuin asiasta ystävilleni, ja päätimme tehdä asialle jotain, Hanselblad sanoo.

Viime syksynä nuorten lukio-opintoihin kuului kurssi, jossa tehtävänä oli perustaa yritys. Yritys sai nimekseen Normal, ja värityskirja sai saman nimen, kertoo Hanna Holmqvist.

– Ensin hahmottelimme kuvat itse, sitten palkkasimme kuvittajan. Keräsimme alkupääoman sukulaisilta, ystäviltä ja sponsoreilta.

"Värityskirjamme kuvissa on kaikennäköisiä ihmisiä, kuten on normaalissa elämässäkin", sanoo Hanna Holmqvist. Kuva: Johannes Danielsen

Keiden toivoisitte erityisesti värittävän kuvianne?

– Kauneusihanteet alkavat vaikuttaa jo pieniin lapsiin ja siksi toivoisimme, että esikoulu- ja alakouluikäiset löytäisivät värityskirjamme. Yläkouluiässä näihin mielikuviin vaikuttaminen on jo liian myöhäistä, sanoo Lisa Brusberg.

– Kun olimme pieniä, väritimme itse samanlaisia kirjoja, joissa oli esimerkiksi supermallien kuvia, mutta emme osanneet ajatella tätä asiaa silloin. Haluamme tarjota terveemmän, todenmukaisemman vaihtoehdon, hän jatkaa.

– Vanhemmat ovat tarkkoja TikTokin tai kännykän käytöstä, mutta he eivät ole ehkä hoksanneet, että vääränlaisen ja vahingoittavan kauneusihanteen omaksuu jo hyvin pienenä ja se tulee vastaan myös värityskirjan kuvista, muistuttaa Linnea Olsson.

Normal-yrityksen perustajat ovat saaneet paljon hyvää palautetta varsinkin pienten lasten vanhemmilta. Kuva: Johannes Danielsen

Mitä haluatte muuttaa?

– Haluaisimme, että jo lapset oppisivat, että normaali vartalo ei näytä siltä, miltä vartalo näyttää mainoksissa, leluissa tai sosiaalisen median kuvissa, joita on käsitelty, tiivistää Moa Hanselblad.

– Siitä aiheutuu jatkuvasti ajatuksia siitä, että ei kelpaa. On ulkoinen paine näyttää tietynlaiselta, ja itseään vertaa koko ajan johonkin ideaaliin. Reidet tai käsivarret ovat omasta mielestä aina liian paksut, koska mieleen on iskostunut epärealistinen ihanne.

Hanselbladin mukaan nuoret kysyivät ennen yrityksen perustamista 300 ihmiseltä heidän kokemuksistaan.

– 95 prosenttia vastasi, että heillä on ollut tällaisia ajatuksia. Joukossa oli koululaisia ja keski-ikäisiä. Tarvitseeko tämän asian olla näin?

"Toivottavasti yhä useampi yritys alkaisi ajamaan normaalin vartaloihanteen yleistymistä. Me aiomme tehdä uusia värityskirjoja ja meillä on muitakin suunnitelmia asian edistämiseksi", sanoo Lisa Brusberg Kuva: Kirsi Heikel / Yle

Millaisia omia kokemuksia teillä on vääristyneistä kauneusihanteista?

– Olemme käyneet läpi tämän kaiken, ideaalikuvaan vertaamisen ja jatkuvan huonommuuden tunteen siitä, kun ei näytä siltä. Kun meille on sanottu, että kelpaamme sellaisina kuin olemme, sitä on ollut hyvin vaikeaa ottaa vastaan, pohtii Hanna Holmqvist.

– Minulla eivät sormet riitä sen laskemiseen, kuinka monella ystäväpiirissämme on ollut ongelmia syömisen kanssa. Ajatukset pyörivät liikaa siinä, mitä voi syödä, lasketaan kaloreita tai iloitaan, jos on oltu syömättä. Minulla oli pitkään näitä vaikeuksia, sanoo Moa Hanselblad.

– Usein huomio on heissä, jotka ovat vakavasti sairaita ja joutuvat sairaalahoitoon, mutta heitä on todella paljon, joilla on näitä ongelmia eriasteisina, lisää Lisa Brusberg.

"Meidän sukupolvemme on saanut vääristynyttä kauneusihannetta joka tuutista ja on tärkeää, että seuraaville ei käy näin", sanovat Linnea Olsson ja Moa Hanselblad. Kuva: Johannes Danielsen

Mitä neuvoja annatte?

Linnea Olsson korostaa uskallusta puhua ajatuksista vanhemmille, ystäville ja seurustelukumppanille.

– Minulle on ollut tärkeää puhua esimerkiksi poikaystävälle siitä, että on tällaisia tunteita ja että ne painavat mieltä.

Esikoululaiselle voi värityskirja olla hyvä keino keskustelun herättelyyn.

– Sen ääressä voivat aikuinen ja lapsi yhdessä värittää ja samalla puhua näistä asioista luontevasti, vinkkaa Moa Hanselblad.

– Käykää uimarannalla lastenne kanssa ja puhukaa siitä, miten erilaisilta ihmiset näyttävät ja miten hienoa sen on, hän jatkaa.

Miten ulkonäköpaineiden kanssa painiskelevia nuoria voisi parhaiten tukea?

Tarvitsetko apua?

Apua on tarjolla monissa paikoissa. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä esimerkiksi Syömishäiriöliiton tukinumeroon 02 251 9207. Se päivystää maanantaisin klo 9.00–15.00. Lue lisää toiminnasta täältä (siirryt toiseen palveluun).