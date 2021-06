Analyysi: Vihreitä ei enää haukuta kokoomuksen puisto-osastoksi ja se voi selittää osan kuntavaalien tappiosta

Niin on, jos siltä näyttää.

Tällä vanhalla politiikan hokemalla voi leimata vihreiden siirtyneen politiikassa vasemmalla, vaikka teot sitä eivät todistaisikaan. Mielikuvissa tai todellisuudessa tapahtunut vasemmalle siirtyminen saattaa taas osaksi selittää vihreiden tappiota kuntavaaleissa.

Pitkään aikaan vihreitä ei ole pilkattu kokoomuksen puisto-osastoksi.

Jos mielikuva vie vihreitä kohti vasemmistoa, akateeminen, keskiluokkainen, työtä tekevä kaupunkilainen ei välttämättä koe vihreitä enää niin vahvasti omaksi puolueekseen.

Helsingin valtuuston puheenjohtaja reilun vuosikymmenen takaa, vihreiden Otto Lehtipuu arvioi puolueen vaalitappiota Facebook-päivityksessään. Lehtipuun päätelmä oli, että vihreät on menettänyt kannatustaan, koska puolue on siirtynyt yleispuolueen tontilta vasemmistoon.

Kaikki eivät Lehtipuun arviota niele purematta, mutta entinen puoluesihteeri Panu Laturi komppasi ja totesi, että "kiire tulee palauttaa vihreät liberaaliksi yleispuolueeksi".

Jos vihreiden koetaan peesaavan vasemmistopuolueita, se vahvistaa vasemmistoa enemmän kuin vihreitä, Otto Lehtipuu pohti. Miksi valita kopio, jos on aitokin tarjolla?

Sama pätee puoluekentän oikealla laidalla. Jos kokoomuksen koetaan peesaavan perussuomalaisia, se vahvistanee perussuomalaisia enemmän kuin kokoomusta.

Vihreiden 1990-luvun alun puoluesihteeri ja puheenjohtaja sekä pitkäaikainen Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri kiteytti viestipalvelu Twitterissä arvionsa vaalitappiosta seuraavasti: "vasemmalta ei löydy tilaa eikä äänestäjiä".

Ylen Taloustutkimuksella teettämän puoluekannatuskyselyn yhdistelty tausta-aineisto paljastaa, että vihreiden kannattajista puolet työskentelee toimihenkilönä, asiantuntijana, yrittäjänä tai johtavassa asemassa. Niin ikään puolella vihreiden kannattajien perheissä yhteenlasketut tulot ovat enemmän kuin 45 000 euroa vuodessa.

Tästä joukosta ainakin osa on potentiaalisia porvareita.