Työsuhdepyörä on hyvä luontaisetu – Verohelpotus ja korona-aika ovat aiheuttaneet jopa toimitusvaikeuksia

Tapani Liimatta valitsi työsuhdepyöräkseen fatbiken eli läskipyörän. Varusteineen sen hinta on noin tuhatviisisataa euroa.

Tapani Liimatta valitsi työsuhdepyöräkseen fatbiken eli läskipyörän. Varusteineen sen hinta on noin tuhatviisisataa euroa.

Työnantajan tarjoama polkupyöräetu on konkreettinen tapa osallistua ilmastotalkoisiin. Se voi myös osaltaan lisätä yrityksen houkuttelevuutta. Esimerkiksi IT-alan yrityksissä luontaisedut otetaan usein käyttöön nopeasti.

Kun päätös polkupyöräedun veromuutoksesta nuijittiin viime syksynä pöytään, Tapani Liimatan työpaikalla tartuttiin heti toimeen. Työntekijät saivat perustaa työryhmän selvittämään ja kilpailuttamaan leasingsopimuksia. Liimatta oli työryhmässä mukana.

– Sellainen yli sata henkeä on nyt ilmoittanut haluavansa pyörän ja parikymmentä on jo tilattu.

Polkupyöräetu muuttui tuloverovapaaksi vuoden alusta tuhanteenkahteensataan euroon saakka. Työsuhdepyörän hankinnasta vastaa työnantaja. Kustannukset joko pidätetään palkasta tai tarjotaan palkan päälle tulevana etuna, josta on maksettava työeläkemaksut.

Liimatan työnantaja, IT-yritys Gofore Oyj näytti hankkeelle alusta alkaen vihreää valoa. Liimatta haluaa painottaa, että luontaisetu on sijoitus liikkuvaan työntekijään – myös vapaa-ajalla.

– Kaikki ollaan toimistotyöntekijöitä, että kukaan ei varmaan yhtään liikaa liiku. Jos tällä saadaan yhtään ihmisten liikuntaa lisättyä niin se on plussaa.

Työsuhdepyörällä voi ajaa ilman rajoituksia sekä työmatkoilla että vapaa-ajalla. Pyörä voi olla myös sähköavusteinen. Liimatta on ennen etuuttakin ollut innokas pyöräilijä. Pelkästään työmatkasta kertyy 21 kilometriä suuntaansa.

– Tähän saakka ei ole ollut talvipyöräilyn vaihtoehtoa. Tällä pyörällä voi mennä kelillä kuin kelillä eli nyt jää selitykset puuttumaan, Liimatta virnistää.

Arto Paasovaara valitsi leasingpyöräkseen sähköpyörän. Hän oli harkinnut sen ostamista jo vuoden. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tapani Liimatta ja Arto Paasovaara ajelevat nykyään työsuhdepyörillä. Paasovaara on haaveillut sähköavusteisesta menopelistä jo vuodenpäivät. Maria Salovaara tapasi leasingpyöräilijät Lempäälässä.

Fillari eurolla

Sopimuksen sisältö riippuu täysin palveluntarjoajasta sekä työnantajan ja työntekijän välisestä sopimuksesta.

Goforen tekemässä sopimuksessa työnantaja maksaa osan pyörän leasinghinnasta sekä toimistokulut. Toimistokulut sisältävät myös vakuutuksen, joka on pakollinen leasingpyörille.

Kun leasingaika päättyy, työntekijä voi lunastaa pyörän itselleen eurolla. Pyörän pystyy ostamaan mistä vaan Suomessa ja EU-alueella.

Pyörän siis omistaa työnantaja kunnes leasingaika päättyy. Mikäli työntekijän työsopimus päättyy ennen leasingsopimuksen loppumista, yritys voi ostaa pyörän itselleen. Tässäkin on palveluntarjoajilla erilaisia käytäntöjä.

Etufillarin toimitusjohtaja Kari Erämaa kertoo, että työsuhdepyöräksi lähtee usein sähköavusteinen menopeli, mutta myös kilpapyörille löytyy kysyntää. Kuva: Antti Eintola / Yle

IT-ala kärkijoukoissa

Yksi leasingpyörien palveluntarjoajista on Etufillari. Toimitusjohtaja Kari Erämaa kertoo, että ensimmäisiä asiakkaita olivat IT-alan yritykset. Hän näkee innostukseen kaksikin syytä.

– IT alalla rekrytointitarve on kova ja siellä halutaan tuoda näitä luontaisetuja nopeasti saataville. Siellä on monesti aika nuorekasta porukkaa ja työntekijät itsekin puskevat näitä asioita eteenpäin.

Myös Erämaa näkee, että polkupyöräedun tarjoamisen taustalla on ensisijaisesti kannustaa työntekijöitä liikkumaan.

– Hyvinvointiasiat ovat ehdottomasti se tärkein syy sopimuksiin. Jonkin verran painaa vihreät arvot eli hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.

Pyörää voi joutua odottamaan

Erämaa kertoo sopimuspyörien keskihinnaksi noin 3 500 euroa. Myös tätä kalliimpia kilpapyöriä menee harrastajille jonkun verran.

Polkupyörien saantiin vaikuttaa komponenttipula. Erämaan mukaan monet valmistajat ovat hyvin kriittisiä osien suhteen ja jos jotakin tiettyä osaa ei saada, pyörä ei valmistu. Pyörien kysyntää on lisännyt myös luontaisedut muissakin maissa kuten Norjassa ja Ruotsissa.

– Lisäksi moni on korona-aikana halunnut välttää julkisia liikennevälineitä ja pyörän hankinta on ehkä tullut ajankohtaiseksi. Toimitusongelmia siis on nyt ja varmasti jatkossakin.