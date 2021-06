Kun kesäloma alkaa, siirrä työstä muistuttavat tavarat kotona syrjään – työterveyspsykologi: loma on nyt monille normaaliakin tärkeämpi

Jos omien töiden järjestelyihin on mahdollista vaikuttaa, lomaa edeltävinä päivinä olisi hyvä jäähdytellä eikä hikoilla ylitöissä, sanoo Heltin työterveyspsykologi Mari Laari.

Jos omien töiden järjestelyihin on mahdollista vaikuttaa, lomaa edeltävinä päivinä olisi hyvä jäähdytellä eikä hikoilla ylitöissä, sanoo Heltin työterveyspsykologi Mari Laari.

Jos työpiste on korona-aikana siirtynyt kotiin tai mökille, lomamoodiin vaihtaminen voi työterveyspsykologi Mari Laarin mukaan olla aiempaa vaikeampaa. Jos vain mahdollista, loman lähestyessä olisi hyvä jäähdytellä eikä paahtaa minuuttiaikataululla.

Kesäloma tulee tänä vuonna monille tosi tarpeeseen.

Heltin työterveyspsykologin Mari Laarin mukaan loma on aina tärkeä, mutta pitkään jatkuneessa koronan reunustamassa elämässä sen merkitys korostuu – onpa lomaa lyhyt pätkä tai usean viikon jakso.

– Tosi moni on ollut tämän vuoden aikana kuormittunut erinäisistä syistä. Monille tämä kesäloma tulee varmasti olemaan jopa tärkeämpi kuin loma normaalisti on, Mari Laari sanoo.

Ellei ole aivan poikki tai uupumuksen partaalla, lyhyetkin lomat auttavat hänen mukaansa palautumisessa hyvin, mikäli työstä irrottautuminen onnistuu.

Läppäri komeroon, kukkia työpöydälle

Moni tekee nyt töitä kotona, ja työn ja vapaa-ajan raja on saattanut hälventyä. Siksi lomamoodiin siirtyminen voi olla aiempaa haastavampaa.

– Jos on lomalla kotona samassa ympäristössä, missä työ on tapahtunut, voi olla vaikeuksia irrottautua työstä henkisesti. Ympäristössä on asioita, jotka muistuttelevat työstä, Mari Laari sanoo.

"Lomalla voi laittaa vaikka kukkia sille pöydälle, jolla on yleensä tietokone." Työterveyspsykologi Mari Laari

Jos koti tai esimerkiksi mökki on työnteon paikka, etätyöläisen kannattaa lomaillessaan muuttaa se lomaympäristöksi.

Mari Laari neuvoo siirtämään työvälineet ja muut työhön liittyvät asiat heti loman alkaessa syrjään.

– Pienetkin muutokset voivat auttaa siinä, että tulee erilainen tuntuma. Lomalla voi laittaa vaikka kukkia sille pöydälle, jolla on yleensä tietokone.

Jos mahdollista, voi huonekalujen järjestystäkin hiukan muuttaa.

Älä stoppaa täydestä vauhdista, vaan jäähdyttele

Mikäli oman työn järjestelyihin on mahdollista vaikuttaa, lomaa edeltäviä viimeisiä päiviä ei kannattaisi paahtaa minuuttiaikataululla ja niin, että viimeiset työpäivät venyvät ylitöiksi. Rauhallisempi työtahti auttaa pääsemään lomatunnelmaan nopeammin.

– Se auttaa, ettei stoppaa täydestä vauhdista, vaan vähän jäähdyttelee.

Sähköpostin automaattisen lomaviestinkin voi laittaa näkyviin pari päivää etuajassa, Mari Laari ehdottaa. Se voi vaikuttaa niin omiin ajatuksiin kuin muilta tuleviin pyyntöihin; muutkin ihmiset huomaavat, että tämä ihminen ei olekaan enää kovin kauan työmoodissa ja tarjoilevat uusia hommia ehkä joillekin muille.

Kesätunnelma voi syntyä pienistä hetkistä

Kaikilla lomaa ei tietenkään kesällä ole. Kesätunnelmointia voi usein saada aikaan aivan pienilläkin jutuilla, vaikka kyse olisi illoista, viikonlopuista tai yksittäisistä vapaapäivistä.

Mari Laarin mukaan auttaa, jos voi keskittää huomionsa siihen, mitä minulla on juuri nyt.

– Voi vaikka mennä parvekkeelle ja laittaa itselleen smoothien tai muun raikkaan juoman ja pistää siihen pienen sateenvarjon. Lomatunnelmaa voi luoda arjen keskelle.

Huomion keskittäminen juuri tähän päivään ja hetkeen voi auttaa luomaan kesätunnelmaa arjenkin keskelle.

Entä jos kesänvietto alkaa lomautettuna tai työpaikan säilyminen on epävarmaa?

Epävarmuus työ- ja taloustilanteesta aiheuttaa luonnollisesti negatiivisia tunteita ja ajatuksia. Huoliajatuksille kannattaa Mari Laarin mukaan tarjota tilaa, esimerkiksi pitämällä huolihetkiä, mutta olisi myös tärkeää antaa itselleen välillä lupa olla niitä ajattelematta.

– Jos et ajattele tilannetta koko ajan, se ei tarkoita sitä, ettetkö olisi kiinnostunut omasta tulevaisuudestasi. On palautumisen kannalta tärkeää, että antaa aivoille lepotilaa tämän tyyppisiltä ajatuksilta.

Entä jos täksikin lomaksi napsahtaa karanteeni?

Koronatartuntojen määrä on Suomessa tällä hetkellä paljon kevään lukuja alhaisempi ja rokotukset etenevät. Se tuo valoisuutta kesään.

– On mukavampaa suunnitella pieniä loma-aktiviteetteja, kun ei ole pahin tilanne koronan suhteen. Kesä on muutenkin monelle valoisaa ja pirteää aikaa, vaikka löytyy tietysti myös ihmisiä, jotka eivät nauti kesästä. Heitäkin voi toki auttaa se, että rajoitukset hieman kevenevät.

"Ei kannata suunnitella loma-aktiviteetteja niin pikkutarkasti, että loma menee pieleen, jos tulee jotain yllättävää." Työterveyspsykologi Mari Laari

Kun on pitkään eletty koronarajoitusten, -suositusten ja -karanteenien keskellä, voi ihanaan kesänviettoon jo kohdistua suuria odotuksia. Jos useampi korona-ajan lomapätkä on jo mennyt niin, ettei se ollutkaan toiveiden mukainen, kesälomaan voi kohdistua paineita.

Mari Laarin mukaan kesälomaa kannattaa suunnitella joustavalla mielellä.

– Ei kannata suunnitella loma-aktiviteetteja niin pikkutarkasti, että loma sitten menee pieleen, jos tulee jotain yllättävää.

Laarin mukaan voisi esimerkiksi miettiä lomalle yhden aikataulultaan joustavan asian, jonka ainakin haluaa tehdä.

Osa kaipaa tylsistymisen jälkeen aktiivisuutta

Jos tunnistaa olevansa kovin kuormittunut, olisi erityisen tärkeää koettaa saada lomasta rentouttava ja palauttava. Silloin voi tarvita tavallista enemmän rentoutumista, rauhoittumista ja voimien keräämistä. Ikkunanpesut, suursiivoukset ja muut vastaavat urakat voi jättää lomalistalta pois.

Toisaalta korona-aikana moni on saanut harjoitella rauhoittumista ja tylsistymistä enemmän kuin tarpeeksi. Tänä kesänä osa lomailijoista kaipaa vastapainoksi myös tavallista enemmän aktiivista tekemistä.

– Voi olla, että aluksi tarvitsee rauhoittumista, rentoutumista ja voimien keräilyä. Mutta moni kaipaa lomaan myös aktiivista puolta. Siihen kannattaa panostaa ja onneksi vaihtoehtoja löytyy kyllä, Mari Laari sanoo.

"Moni kaipaa lomaan myös aktiivista puolta." Työterveyspsykologi Mari Laari

Toisille tavallinen tapa päästä lomatunnelmaan on matkalaukkujen pakkaaminen ja ulkomaille lähteminen heti loman alkaessa. Ulkomaille matkustaminen on vähitellen avautumassa, mutta edelleen rajoitettua.

– Se on varmasti monelle paha paikka. Toki me olemme jo tottuneet tähän, ja se voi olla nyt helpompaa kuin viime vuonna. Sanoisin, että voi lähteä miettimään, miten muuten maisemanvaihdosta voisi tehdä. Meillä on Suomessakin paljon ihania kohteita.

Moni on ollut tämän vuoden aikana kuormittunut. Tämä kesäloma tulee varmasti monille olemaan jopa tärkeämpi kuin loma normaalisti on, Heltin työterveyspsykologi Mari Laari sanoo.

Entä työterveyspsykologin oma kesäloma?

Mari Laari kertoo, että hänen lomasuunnitelmansa ovat täksi kesäksi aika lailla samanlaiset kuin aiempinakin kesinä. Toki hän on jättänyt suunnitelmiin vähän tavallista enemmän muutosten varaa koronatilanteen vuoksi.

Työterveyspsykologi aikoo käydä tapaamassa ystäviään eri puolilla Suomea. Toisaalta hän haluaa lomalleen päiviä, joiksi ei ole mitään suunnitelmia. Silloin voi vaikka löhöillä sohvalla ja katsoa tv-sarjoja.

– En halua, että koko loma on aikataulutettu. Haluan kuitenkin, että siellä on joitakin kohtia, joita voi odottaa, Mari Laari sanoo.

