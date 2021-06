Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Pudasjärven ufobuumi on kenties Suomen kuuluisin, mutta tunnistamattomia valoilmiöitä ja lentäviä asioita havainnoidaan yhä. Pentagonin ansiosta ufot ovat taas esillä. Toimittaja Nadja Mikkonen paketoi aiheen historiaa ja vähän nykyisyyttäkin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Täällä saa halutessaan olla yksin. Se viehättää oululaista valokuvaajaa Teija Soinia.

– Aina löytyy oma paikka.

Nyt se on löytynyt kallionkielekkeeltä tunturin etelälaidalta. Soini istuu maassa ja tähyää horisonttiin. Jossain kaukana keskikesän aurinko luo kellertävää sävyä muutoin harmaaseen pilvimassaan.

Soini on viettänyt seudulla aikaa 1990-luvulta lähtien. Syötteen luonto lumosi hänet heti.

Vuosien kuluessa hän alkoi kuulla yhä enemmän kertomuksia alueen historiasta. Oudoista sattumista, merkillisistä valoilmiöistä. Jopa lentävistä lautasista.

Soini sai idean. Hän seuraisi kylän asukkaita ja dokumentoisi heidän arkeaan sekä ympäröivää luontoa. Siten hän pääsisi raottamaan verhoa mystisten tapahtumien takana.

Tuulenpuuska pörröttää Soinin hiuksia. Jotain täällä on ilmassa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Ufoaallon näyttämö

Niin on Yhdysvalloissakin. Ufoja nimittäin.

Kuin yhdessä yössä ufopuheesta on tullut maassa suorastaan salonkikelpoista: poliitikot ja virkamiehet ovat alkaneet kommentoida julkisesti taivaankannen tunnistamattomia lentäviä esineitä.

Taustalla on Yhdysvaltain puolustusministeriön Pentagonin uusi raportti, jossa arvioidaan laivaston työntekijöiden tekemiä ufohavaintoja 2000-luvulta.

Lue laajemmin aiheesta: Pentagon antaa pian uuden raportin ufohavainnoista – "Jotain hyvin omituista on tapahtumassa", kertoo laivaston silminnäkijä

Mutta on selittämättömistä havainnoista kohistu myös Suomessa. Ennen kaikkea juuri Syötteen, Suomen eteläisimmän tunturin (siirryt toiseen palveluun) alueella.

Pudasjärven pieni pitäjä Pohjois-Pohjanmaalla oli aikoinaan maan tunnetuimman ja laajimman ufohavaintojen aallon keskus. Matkailun näkökulmasta saattaa olla sitä edelleen.

Ahkerimmin havaintoja tehtiin seudulla 1960- ja 1970-lukujen taitteessa, mutta esimerkiksi Seura-lehden (siirryt toiseen palveluun) haastatteleman ufoharrastusyhdistyksen eli Suomen Ufotutkijoiden (siirryt toiseen palveluun) mukaan Pohjois-Pohjanmaa on tänäkin päivänä Suomen aktiivisimpia ufohavaintoalueita.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Syötekylällä menneiden vuosikymmenten tapahtumiin ja suoranaiseen ufovillitykseen suhtaudutaan kaksijakoisesti. Kuten valokuvaaja Teija Soini asian ilmaisee: toiset haluavat kertoa kokemastaan ja näkemästään, toiset eivät.

– Sen perusteella, mitä olen vanhoja leikkeitä selaillut ja kirjoja lukenut, selvää on, että jotain täällä on nähty. Mutta mitä, sitä ei voi tietää.

Ja jos tiedettäisiin, silloin tuskin puhuttaisiin ufoista. Termillä viitataan usein ulkoavaruudesta tulleisiin, toistaiseksi mielikuvituksen varassa oleviin muukalaisiin ja näiden aluksiin. Sanatarkasti kyseessä on kuitenkin unidentified flying object, tunnistamaton lentävä esine.

Toisin sanoen mikä tahansa taivaalla liikkuva kohde, jota emme vain tunnista.

Kenties painolastinsa takia Yhdysvalloissa viranomaiset ovat alkaneet joissain yhteyksissä viitata ufojen sijaan tunnistamattomiin ilmakehän ilmiöihin, englanniksi unidentified aerial phenomena.

Se saattaisi kuvata Syötteenkin havaintoja parhaiten. Aikalaislausunnoissa toistuu nimittäin kertomus taivaalla leimuavasta, kirkkaasta valoilmiöstä.

Yksi havainnoistaan eniten julkisuudessa puhuneista kyläläisistä on Syötteellä edelleen asuva, nyt 84-vuotias Atte Särkelä.

Hän on ikuistanut näkemäänsä myös filmille.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Syötteen ufobongari

Syötteen ja Pudasjärven ufohavainnot olivat 50 vuotta sitten niin valtava uutinen, että Yleisradiokin lähetti toimittajansa viideksi päiväksi paikkakunnalle ottamaan ilmiöstä selvää.

Ufoja ei tunturista löytynyt, mutta useita omalla nimellään esiintyneitä silminnäkijöitä kylläkin.

Elävän arkiston julkaisemassa radio-ohjelmassa todetaan, että eniten havaintoja – tuolloin yhteensä viisi – oli tehnyt taksiautoilija Atte Särkelä.

Kolmikymppinen Särkelä kertoi kokemastaan hämmästyttävän samalla tavalla kuin nyt, puoli vuosisataa myöhemmin. Jopa päivämäärät tulevat empimättä.

Äänessä on itsevarmuutta, kun taksinkuljettajan työt sittemmin majoitusbisnekseen vaihtanut Särkelä istuu Syötteelle pystyttämässään kotakahvilassa ja muistelee menneitä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Vuosikymmenen taitteessa kuvia kertyi kosolti, ja tuon aikaisia otoksia on julkaistu muun muassa sanomalehti Kalevassa (siirryt toiseen palveluun).

Todistusaineistona kuvien arvo ei ole välttämättä järin suuri.

Särkelä kertoo seuranneensa mielenkiinnolla Pentagonin raportista virinnyttä uutisointia. Yhdysvaltain laivaston kuvaamista videoista ja niillä näkyvistä ilmiöistä hänellä on selvä näkemys.

– Samanlaisia ovat kuin minun kuvaamani.

Suomen Roswell

Mystisiin valoilmiöihin ei ole Syötekylällä löytynyt vedenpitävää selitystä.

Mutta ufo täältä kyllä löytyy, hieman yllättävästä paikasta tosin eli Syötekylän kaupan pihalta.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kyseessä ei ole kuitenkaan avaruudesta laskeutunut lentävä lautanen. Tarina on paljon arkisempi: tämän lavasteen päällä eurodancediiva Pandora esiintyi ja lauloi Teflon Brothersin I Love You -kappaleella Uuden Musiikin Kilpailun finaalissa kuluneena keväänä.

UMK:n kuvauksista ufo on päätynyt Syötteen kylälle. Tietenkin, sanoo kauppias Kalle Tihinen ja naurahtaa.

– Se kuuluu Syötteelle eikä Tampereelle Ylen varastoon.

Pandoran esiintymislavalla kylä siis tavallaan iskee silmää omaperäiselle menneisyydelleen. Se symboloi myös uutta alkua: alueelle on perustettu viime syksynä uusi Syötteen Kulttuuriyhdistys, jonka yhtenä tavoitteena on tuoda esille seudun erikoista historiaa ja kunnioittaa sitä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Puheenjohtajana toimiva kauppias Tihinen kertoo, että keskeisessä roolissa on juuri Atte Särkelän elämäntyö.

– Hän on ollut kylässä se hahmo, joka on uskaltanut olla esillä. Hän on tehnyt dokumenttia ja tutkimusta, valokuvannut ja kirjoittanut.

Eivätkä ylistyssanat tähän lopu. Tihisen mukaan Särkelän merkitys seudulle on muutenkin suuri. Hän on ollut monessa mukana.

– Atte on Syötteen isä. Lyhyesti sanottuna.

Yhdistyksen toive on, että ufohistoriaa painotettaisiin alueen markkinoinnissa nykyistä enemmän. Puheissa välähtelevät myös ohjatut retket paikkoihin, joissa ufohavaintoja on tehty.

Ollaanko Syötteestä rakentamassa Suomen Nevadaa tai Roswellia, ufoturismin (siirryt toiseen palveluun) keskuksia?

Sellainen paikka on jo nyt, vastaa yhdistystä perustamassa ollut Teemu Puolakanaho. Ainakin niiden mielestä, jotka ovat asiaan perehtyneet.

– He pitävät itsestäänselvyytenä, että täällä ovat aina ilmaharjoitukset menossa, Puolakanaho sanoo.

Hän ei vaikuta vitsailevan.

Humpuukia, sanovat

Ufohavainnoista kertominen on saattanut vanhastaan tuoda puhujalleen jonkinlaisen kylähullun leiman.

Nyt kun ufoista puhuu niinkin vakavasti otettava taho kuin Yhdysvaltain puolustusministeriö, on mahdollista, että häpeäleima eli stigma hälvenee jonkin verran.

Pudasjärven tapauksessa erikoista on, että moni julkisuuteen uskaltautunut silminnäkijä oli tavallinen, perheellinen metsätyöläinen (siirryt toiseen palveluun).

Heitä kuullaan myös Ylen Elävästä arkistosta löytyvässä radio-ohjelmassa.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Epäilyjä on saanut osakseen Syötteellä asuva Niilo Sarajärvikin, 70. Hän kertoo lähteneensä helmikuussa 1972 ystävänsä kanssa hiihtoretkelle tuolloin vielä luonnontilassa olleeseen tunturiin.

Ylhäällä maisemia katseltuaan kaksikko näki Iso-Syötteen lounaispuolella ison ja kirkkaan, lautasen muotoisen pallon.

Pallo kiersi aluetta. Välillä se hävisi näkyvistä ja sitten ilmestyi taas.

Hiihtäjille alkoi tulla kylmä pakkasilmassa, ja he jatkoivat matkaa. Sen koommin Sarajärvi ei ole valoilmiöitä Syötteen taivaalla nähnyt.

Hän toteaa, että ne, jotka ovat todistaneet ilmiöitä itsekin, ymmärtävät ja uskovat häntä. Mutta ne, jotka havaintoja eivät ole tehneet, kuittaavat kertomuksen helposti humpuukina.

Onko se humpuukia?

– Ei ole, Sarajärvi vastaa.

Paljonko vastaavia ilmiöitä on nähty Syötteellä?

– On niitä nähty aika paljon, mutta hyvin harva tuo niitä tietoon.

Minkä takia ihmiset eivät uskalla puhua?

– Vaikea sanoa.

Miksi sinä uskallat?

– Se on niin selvää, mitä näin. Se oli niin ihmeellinen.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Katse taivaalle

Miksi juuri Pudasjärvi ja Syötteen seutu?

Alueella koettu ufoaalto on sarallaan Suomen kuuluisin, vahvistaa uskontotieteilijä, ufokokemuksista väitellyt Jaakko Närvä. Hänen mukaansa aikalaiset kuvailivat näkemäänsä Särkelän ja Sarajärven tavoin oudoiksi valopalloiksi.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Selityksiä on haettu muun muassa geologisesta aktiivisuudesta.

Närvä kertoo yhden teorian olevan, että kallioperän lohkot olisivat hinkkautuneet toisiaan vasten. Puristava voima olisi saanut aikaan sähkömagneettista säteilyä, mikä olisi ilmennyt kuvatun kaltaisena valoilmiönä.

Villimpiäkin veikkauksia on. Särkelä on sanonut Seuralle (siirryt toiseen palveluun) uskovansa, että 90 prosenttia taannoisista havainnoista on ollut maan alta nousseita sähköisiä kaasupurkauksia. Osa taas olisi ollut lentäviä lautasia.

Entä miksi 1960- ja 1970-lukujen vaihde?

Närvän mielestä moni historiallis-sosiaalinen seikka on voinut innostaa ihmisiä tiirailemaan taivaalle.

Ensinnäkin, avaruusteknologian kehitys oli tuolloin huimaa. Ensimmäinen kuukävely nähtiin heinäkuussa 1969.

Toisekseen, avaruus oli läsnä myös populaarikulttuurissa. Jatkuva uutisointikaan tuskin vähensi kiinnostusta.

Kolmanneksi, elettiin yhteiskunnallista murrosaikaa. Suomalaiset muuttivat maalta kaupunkeihin. Epävarmuus saa Närvän mukaan ihmisen kaipaamaan hengellisyyttä ja suurempaa tarkoitusta.

Jossain vaiheessa ufohavainnot hiipuivat Syötteelläkin. Niin käy aina.

Ihmiset kyllästyvät. Eivät ehkä huomioi samoja asioita kuin ennen.

Tunturin arvoitus

Syötteen huipulla Teija Soini kietoo takkia tiukemmin ylleen. Tuuli tuntuu voimistuvan.

Soini seurasi kylää ja sen asukkaita neljä vuotta. Valokuvateos aiheesta julkaistiin viime vuoden lopulla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Mitä kuvaaja itse ajattelee, kaiken nähtyään ja kuultuaan, seudun eriskummallisesta historiasta ja siellä raportoiduista valopalloista?

– Jokainen kokee ja näkee asiat omalla tavallaan. Ei minusta mitään voi sulkea pois.

Soini kertoo, ettei ole itse nähnyt merkillisiä valoilmiöitä taivaalla. Mutta muuten on hänkin saanut osansa alueen mystiikasta.

Kerran Soini oli jälleen kuullut tarinoita kyläläisten ufohavainnoista. Yöllä hän havahtui siihen, että mökin ovella seisoi kookas, yli kaksimetrinen nainen.

Soini säikähti sen verran, ettei uskaltanut päästää muukalaista sisään.

Aamulla herättyään hän mietti, oliko tapahtunut ollut totta.

Vai oliko hän vain uneksinut?

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 26. kesäkuuta kello 23:een asti.

Kuuntele Yle Areenassa:

Takaisin Pasilaan: Selviääkö USA:n hallinnon asiakirjoista uutta tietoa avaruusolioista?

Podcast-sarja Sielun tietotoimisto

Lue seuraavaksi:

"Se olisi ihmiskunnan historian ylivoimaisesti merkittävin tapahtuma" – Jos saisimme yhteydenoton avaruuden olennoilta, kenen tehtävänä on vastata?

"Tervetuloa Suomen intergalaktiseen keskukseen" – Keski-Suomen maaseudulla tehdään lehteä, joka aiheuttaa otsaryppyjä skeptikoille