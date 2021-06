Rajojen avautuminen on matkailualalle valtava helpotus sekä hienoinen pettymys – työmatkaliikenne on pelastus varustamoille jättitappioiden jälkeen

Elintärkeä päätös.

Näin luonnehtii Suomen matkailualan liitto SMAL:n toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti Suomen rajojen osittaisesta avaamisesta.

– Nyt onneksi alkaa valoa pilkottamaan putken päässä.

Hallitus kertoi torstaina, että Suomen rajat avataan maanantaista lähtien rokotetuille ja koronan todistetusti sairastaneille matkustajille EU-maista.

Samalla höllennetään työmatkaliikenteen rajoituksia. Työmatkailijoilta ei edellytetä rokotuksia tai sairastettua tautia, mutta Suomeen saapuessa on käytävä koronatestissä 72 tunnin aikana.

Mäki-Fränti sanoo, että "koronapassi" eli EU:n laajuinen todistus koronan sairastamisesta tai rokotteiden saamisesta on tärkein toimi, jolla matkailua saadaan avattua Euroopassa.

– Tämä on todella merkittävää sekä Suomesta ulkomaille suuntautuvalle matkailulle että ulkomailta Suomeen tulevalle turismille.

Pieni pettymys matkailualalle on kuitenkin se, että koronapassin edellytyksenä on kaksi rokotusta. Mäki-Fräntin mukaan toiveena on ollut, että jo yksi rokotus olisi riittänyt matkustusluvan saamiseen.

Nopeimmin liiketoiminta virkoaa Mäki-Fräntin arvion mukaan suomalaisilla matkanjärjestäjillä, jotka tekevät ulkomaanmatkoja. Ensimmäiseksi matkoja varataan todennäköisesti "perinteisiin kohteisiin".

– Kreikka, Italia, Espanja, Portugali, Madeira eli nämä tällaiset tutut kesäkohteet.

Suomen matkailualan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti sanoo koronapassia tärkeimmäksi päätökseksi matkailualalle. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Ulkomaisia turisteja Suomeen odottavissa yrityksissä on Mäki-Fräntin mukaan hiottu pitkään strategioita matkailun uudelleen käynnistämiseen. Erityisesti on panostettu turvallisuuskäytäntöihin.

Työntekijöiden saamisessa voi Mäki-Fräntin mukaan olla ongelmia, koska suuri osa alan työntekijöistä on ollut lomautettuna jo lähes 15 kuukautta.

– Yrityksillä on kassat aika tyhjinä eli henkilökunnan takaisin kutsuminen on vähän haastaavaa.

Tallink Siljalla iloitaan Viron työmatkaliikenteen avautumisesta

Varustamoille ja laivaliikenteelle turismin sallimista kenties vielä merkittävämpi ratkaisu on työmatkaliikenteen avautuminen.

Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults toteaa, että suurin osa Suomessa työskentelevistä noin 50 000 virolaisesta liikkuu viikoittain Suomen ja Viron välillä.

– Eli voi laskea, että puhutaan sadoista tuhansista ellei jopa miljoonista matkustajista vuosittain, Schults kommentoi työmatkaliikenteen merkitystä.

Erittäin tärkeää on myös turismin vähittäinen salliminen. Schultsin mukaan vapaa-ajan matkustajat ovat olleet koronan aikana erittäin harvassa.

– Koronan aikana Tallinnan ja Helsingin välillä on liikkunut muutama kymmentä tuhatta ihmistä per viikko. Normaalioloissa se on yhden päivän volyymi.

Rajojen avautumisen jälkeen turistimatkustajien määrä voi nousta noin Schultsin "optimistisen arvion" mukaan noin puoleen normaalioloista.

Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults toivoo, että mahdolliset terveystarkastukset satamissa saadaan järjestettyä mahdollisimman helpoiksi matkustajille. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Schults sanoo, että varustamoille laivan seisominen laiturissa on lähes yhtä kallista kuin sillä liikennöinti.

– Olemme tehneet kymmeniä miljoonia tappiota, olemme ottaneet lisää lainaa satoja miljoonia euroja. Sen takia on erittäin tärkeää, että vihdoinkin laivaliikenne ja matkustaminen saadaan avattua.

Schults sanoo olevansa iloinen rajojen avaamisesta. Samalla siihen liittyy pieni pettymys.

– Olisimme toivoneet, että matkustusta olisi avattu jo toukokuussa.

