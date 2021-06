Öiset känniskuuttajat yritetään saada kuriin reaktiotestillä – moni on epävarma, saako sähköpotkulaudalla ajaa maistissa

Sähköpotkulaudalla humalassa ajava saattaa syyllistyä tankojuopumukseen. Suurin osa sähköpotkulaudoista lasketaan kevyiksi sähköajoneuvoiksi, ja niihin sovelletaan lakia liikennejuopumuksesta moottorittomalla ajoneuvolla.

Asia ei ole tuttu kaikille. Liikenneturvan keväällä 2020 tekemän kyselyn (siirryt toiseen palveluun) mukaan joka viides suomalainen luulee, että laki ei kiellä tai rajoita humalassa pyöräilyä. Ja koska sähköpotkulaudoilla kuljetaan pyöräilyn säännöillä, liittyy epätietoisuutta myös niillä ajamiseen maistissa.

Vuokrattavia sähköpotkulautoja tarjoavan VOIn operatiivinen johtaja Reetta Alastalo haluaa lisätä ihmisten tietoisuutta skuuteilla ajamisen säännöistä.

Humalassa ajaville Alastalolla on selkeä ohje.

– Alkoholi ja potkulauta eivät sovi yhteen missään tilanteessa.

Moottorittoman ajoneuvon kuljettaja voidaan tuomita sakkoihin tai jopa vankeuteen, jos hän aiheuttaa vaaraa muille tienkäyttäjille alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksen alaisena.

Tankojuoppoudesta ei kuitenkaan voida sakottaa tai tuomita, mikäli konkreettista vaaraa ei aiheudu toiselle tienkäyttäjälle.

Sovelluksen avulla pystytään testaamaan kuskien ajokuntoa

Sähköpotkulautailuyritys VOI on lisännyt sähköpotkulautoihinsa testin, jolla voidaan määrittää kuskin ajokuntoa. Reaktiotesti tulee tehtäväksi viikonloppuna kello 1–4. Testi testaa asiakkaan nopeutta, refleksejä ja tarkkuutta. Käyttäjän pitää klikkailla ruudulle ilmestyviä kypärän kuvia.

Syksyllä lanseerattua testiä on käytetty ahkerasti, sillä käyttökertoja on kertynyt VOIn Euroopan alueella jopa 130 000 kertaa. Seitsemän prosenttia tehdyistä testeistä antoi tuloksen, jonka mukaan henkilön ei kannata lähteä liikkeelle skuutilla. Tulos on merkittävä, sillä jos ohjeistusta on noudatettu, tarkoittaa se 9 000 kännikuskia vähemmän.

Testin lisäksi yritys panostaa selkeisiin ohjeisiin ja tiedottamiseen sähköpotkulautojen käytön vaaratilanteista. VOIn operatiivisen johtajan tietojen mukaan Turussa on ollut vuonna 2020 13 poliisin tietoon tullutta onnettomuutta skuuteilla ja 30 onnettomuutta pyörillä. Onnettomuustilastoihin on laskettu myös ihmisten omilla sähköpotkulaudoilla tapahtuneet onnettomuudet.

Frida Nuutti testasi Lime-nimistä sähköpotkulautaa Aurajokirannassa. Yritys aloitti skuuttivuokraamisbisneksen Turussa vasta hiljattain. Kuva: Maria Vakkuri / Yle

Tilastoissa ei näy, onko alkoholilla ollut osuutta onnettomuuksissa. Keväällä Turussa uutisoitiin vuoden 2019 onnettomuuksista, ja niiden aiheuttamista hammasvaurioista.

Rikosylikonstaapeli Jaakko Nummijärvi Lounais-Suomen poliisista kertoo, että humalaiset sähköpotkulautailijat eivät ole työllistäneet poliisia juurikaan tämän vuoden aikana.

– Vuonna 2021 on ollut Turussa alle kymmenen tehtävää tai rikosilmoitusta ylipäätään liittyen onnettomuuksiin sähköpotkulaudoilla.

Tämän tyyppisiä sakotettavia tekoja ei näy poliisin tehtävissä tai ilmoituksissa. Nummijärven mukaan terveydenhuollolla on yleensä parempi näkemys onnettomuuksista.

Tamperelainen Ella Aakkula testasi sähköpotkulautaa ensimmäistä kertaa Turussa. Hän ei hyppäisi sähköpotkulaudan päälle humalassa. Kuva: Maria Vakkuri / Yle

Kännissä ajamisen vaaroista ei voida koskaan tiedottaa liikaa

TIERin maajohtaja Katja Ojala pitää tärkeänä valistamista, yhteiskunnallista vaikuttamista ja yhteistyötä poliisin kanssa. Ojalan mukaan sähköpotkulautaa ei välttämättä mielletä liikennevälineeksi, minkä vuoksi varovaisuutta tai tietoa ei ole riittävästi. TIERin sähköpotkulaudoissa ei ole käytössä testiä ajokunnon mittaamiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmässä on Ojalan kertoman mukaan pohdittu, miksi Suomessa on muita korkeampi promilleraja 0,5, kun muualla raja on 0,2.

Tällä hetkellä lakisääteinen maksiminopeus skuutilla on 25 kilometriä tunnissa. TIERillä oltaisiin valmiita pudottamaan maksiminopeus 20:een kilometriin tunnissa.

Ojalan mukaan tämän pystyy jokainen operaattori tekemään nopeallakin aikataululla. Yöaikaan turvallisuutta voisi lisätä laskemalla nopeutta vieläkin alemmaksi, esimerkiksi 15:een kilometriin tunnissa.

– Olemme myös keskustelleet siitä, kuinka epäreilua olisi laittaa esimerkiksi vuorotyöläiset sijaiskärsijöiksi, jos palvelu olisi kiinni yöaikaan. Julkinen liikenne ei kaikkialla toimi tai vuorot ovat supistetut yöaikaan.

TIER sanoo tekevänsä kaikkensa, jotta ajamisesta tulisi entistä turvallisempaa. Yritys on perustanut Nordic Safety Boardin, jonka tarkoituksena on miettiä ja ratkaista lautailuun liittyviä lieveilmiöitä yhdessä yhteiskunnan eri vaikuttajien kanssa. Suomesta mukana on Heikki Kallio poliisihallituksesta.

Reaktiotestillä pyritään estämään kännissä ajamista Reaktiotesti tulee tehtäväksi VOIn sovelluksessa kaikille käyttäjille automaattisesti viikonloppuisin yöaikaan kello 1–4. Nopeutta, tarkkuutta ja refleksejä mittaavan testin voi suorittaa muutamassa sekunnissa. Testissä klikkaillaan ruudulle ilmestyviä kuvia. Riippumatta siitä, kuinka hyvät pisteet testissä saa, sovellus kehottaa aina käyttäjää harkitsemaan ajoa, jos on nauttinut alkoholia. Käyttäjää pyydetään myös testin jälkeen vahvistamaan sovelluksessa, ettei hän ole alkoholin vaikutuksen alainen. Jos testissä epäonnistuu, sovellus suosittelee käyttäjälle muun kulkumuodon valitsemista.

