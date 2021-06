Asukkaat aloittivat taistelun isosta hiekkakasasta, jonka kaivosyhtiö aikoo tuoda talojen viereen – korvauksia ei tipu, kalkkipöly peittää jo autoja

Ojala-Tuomela on lapsiperheiden suosima pientaloalue, jonne on viime vuosina rakennettu paljon uusia taloja.

Ojala-Tuomela on lapsiperheiden suosima pientaloalue, jonne on viime vuosina rakennettu paljon uusia taloja. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Kaivosyhtiö Nordkalk on hakenut lupaa läjittää rikastushiekkaa alle 200 metrin päähän asuinalueen taloista Lappeenrannassa. Osa asukkaista on hakenut kaupungilta korvauksia vedoten talojen arvon alenemiseen, mutta niitä ei tule.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saanut asukkailta 30 muistutusta kaivosyhtiö Nordkalkin ympäristölupahakemukseen Lappeenrannassa. Osassa muistutuksista on usempi allekirjoittaja, yhdessä peräti 80.

Nordkalk on hakenut lupaa läjittää kalkkikaivoksen sivutuotteena syntyvää rikastushiekkaa lähimmillään alle 200 metrin päähän läheisen Ojala-Tuomelan asuinalueen taloista. Nordkalkilla on jo vuonna 2014 myönnetty läjityslupa, jonka perusteella alueelle saa läjittää kivi- ja maa-ainesta.

Lähetetyissä muistutuksissa korostuu asukkaiden huoli läjityksen mahdollisesta pölyvaikutuksesta.

Kauempana taloista Nordkalk läjittää hiekkaa alueellaan jo nyt, ja asukkaatovat aiemmin kertoneet Ylelle ilman olevan kuivalla säällä "kuin Lontoossa".

– Ilma on sellaista jännää harmaata, ja jos auto on autokatoksessa, se on kalkkipölyn peitossa, kuvaili Ojala-Tuomelaan vuonna 2017 muuttanut Riitta Mikkonen toukokuussa.

Lisäksi muistutuksissa on huolestuttu maisemavaikutuksista ja kiinteistöjen arvon alenemisesta. Läjitysalueen ympärille rakennettaisiin suojavalli, joka asukkaiden mukaan muuttaisi maisemaa.

Avi voi määrätä korvauksia vain vesistövahingoista

Kaivoksen lähellä asuvat ihmiset ovat vaatineet Lappeenrannan kaupungilta korvauksia kiinteistöjensä mahdollisesta arvon alenemisesta.

Asukkaat ovat esimerkiksi vaatineet 50 prosentin alennusta tonttivuokrasta ja 15 prosentin korvausta kiinteistön arvosta, alennusta vuokratonttien hintoihin sekä korvauksia pihatöiden kustannuksista.

Lappeenrannan kaupunkikehityslautakunta ei nähnyt vuokranalennuksiin tai korvauksiin myöntymiselle mitään perusteita eilisessä kokouksessaan.

Asukkaat pelkäävät muun muassa ilta-auringon vähenemistä näkösuojaksi tarkoitetun maavallin noustessa taivaanrantaan. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Ympäristöylitarkastaja Janne Kekkonen Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo, että sinne lähetettyjen muistutusten perusteella ei käsitellä korvauksiin liittyviä asioita. Laki ei anna aluehallintovirastolle edes mahdollisuutta määrätä korvauksia maksettavaksi läjitysasiassa.

– Ympäristönsuojelulain mukaisessa asiassa korvauksia voidaan määrätä ainoastaan vesistövahingoista, Kekkonen sanoo.

Kaupunki on kehottanut Nordkalkia selvittämään rikastushiekan läjitysalueelle vaihtoehtoisia paikkoja muualta kaivosalueelta.

Joudutaan ehkä kuuluttamaan uudelleen vastineen jälkeen

Asukkaiden muistutusten ohella aluehallintovirastoon on saapunut yksi yhdistyksen alustavaksi merkitty muistutus. Yhdistys on pyytänyt lisäaikaa lopullisen muistutuksen jättämiselle, mutta toistaiseksi sellaista ei ole saapunut.

Viisi eri viranomaista on lisäksi lähettänyt lausuntonsa asiaan.

Nordkalkilta odotetaan muistutusten perusteella laadittua kompromissiesitystä syksyyn mennessä. Janne Kekkosen mukaan on mahdollista, että asia joudutaan kuuluttamaan sen jälkeen uudelleen.

Varsinaisen ympäristölupapäätöksen odotetaan valmistuvan vasta ensi vuonna. Tavoiteaika hakemusten käsittelylle on 10–12 kuukautta.