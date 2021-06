Suomessa 46 ihmistä on saanut vakavan allergisen reaktion koronavirusrokotteesta – riskiryhmään kuuluva Iida Pappinen kertoo, miltä siedätyshoidossa saatu anafylaksia tuntuu

Fimea on saanut 15. kesäkuuta mennessä 46 ilmoitusta vakavasta anafylaktisesta reaktiosta koronarokotuksessa. Määrä on pieni suhteessa rokotettuihin. Jos vakavia allergisia reaktioita on ilmennyt aiemmin, koronarokotuksen jälkeen oireita seurataan tavallista pidempään.

Iida Pappisen koronarokotusaika siirtyi, sillä hän on saanut aiemmin shokkireaktion koivuallergian pistosiedätyshoidon yhteydessä.