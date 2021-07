Kesäteattereissa pyörii nyt puolet vähemmän näytelmiä kuin tavallisesti, vaikka kulttuurinälkää olisi - "Liput viedään melkein käsistä"

Kesäteatteriproduktioiden määrä on kasvanut viime kesästä, mutta normaaleista luvuista ollaan yhä kaukana. Jutun lopussa on vinkkejä siihen, miten löytää omiin suunnitelmiin sopiva kesäteatteriesitys.

Suomalaiset käyvät kesäteatterissa ahkerasti: yleisöä käy kesän aikana harrastaja- ja ammattilaisteattereissa noin miljoona. Koronapandemia on kuitenkin vaikeuttanut merkittävästi myös kesäteattereiden toimintaa.

Teatterin tiedotuskeskuksen (Tinfo) mukaan kesällä 2021 järjestetään noin 200 kesäteatterin ensi-iltaa noin 100 eri paikkakunnalla. Määrä on Tinfon mukaan noin puolet koronepidemiaa edeltävästä määrästä: normaalisti ensi-iltoja on noin 400.

Tinfon mukaan viime kesän ensi-illoista jouduttiin perumaan tai siirtämään noin 80 prosenttia, joten tänä kesänä tilanne on jo viimevuotista valoisampi.

Keski-Uudenmaan Teatterin tuottaja Anette Vihanto kertoo, että teatterille olisi ollut tarvetta jo viime kesänä, mutta silloin produktio täytyi perua koronaviruksen vuoksi. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Riskinotto kannatti

Yksi tänä vuonna esittävä kesäteatteri on Krapin kesäteatteri Tuusulassa, missä Keski-Uudenmaan Teatteri (KUT) esittää tänä kesänä näytelmää Koukussa. Keski-Uudenmaan teatteri on yhdistyspohjainen ammattiteatteri, jonka näyttelijät työskentelevät myös esimerkiksi Kansallisteatterissa ja Helsingin kaupunginteatterissa.

Teatterin tuottaja Anette Vihanto kertoo, että kesällä 2020 teatteri joutui perumaan kesälle suunnitellun ison produktionsa ja tekijät huomasivat, miten suuri kysyntä kulttuurille on pandemiasta huolimatta.

– Päätimme mennä rohkeasti kohti tätä kesää, ja se kannatti. Ihmisillä on valtava kulttuurinnälkä ja liput melkein viedään käsistä tällä hetkellä. Olemme saaneet todella positiivista palautetta.

Pitkälle kevääseen teatterissa ei oltu varmoja, saako näytelmää esittää ja kuinka suurelle yleisölle. Kuuntele Yle Areenasta teatterin tunnelmia toukokuulta.

Useissa Suomen kesäteattereissa ei tarvitse enää rajata yleisömäärää koronatilanteen vuoksi, mutta esimerkiksi Tuusulassa yleisöä otetaan haastatteluhetkellä kesäkuussa vielä vain noin puolet katsomon kapasiteetista eli noin 150 henkeä.

Näyttelijä ja teatterin varapuheenjohtaja Elina Varjomäki oli mukana työryhmässä valitsemassa tämän kesän näytelmää. Brittiläinen Koukussa sopi teatterille hyvin, sillä se on Varjomäen mukaan hulvaton mutta ei vaatinut massiivista tuotantoa. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Teatterin varapuheenjohtaja ja näyttelijä Elina Varjomäki kertoo, että työryhmän tunnelmat ovat kuluneena keväänä olleet helpottuneet.

– Totta kai on myös taloudellinen helpotus, että pääsemme esittämään, mutta oman ammatin paras hetki on se, kun pääsee esittämään yleisölle, Varjomäki sanoo.

Kesäteatteri on ilmiönä hyvin suomalainen. Teattereita ja ensi-iltoja on satoja ja katsojia miljoonaluokkaa. Varjomäki arvioi, että syynä suomalaisten kesäteatterirakkauteen on pitkä, pimeä talvi:

– Kesällä tulemme ulos poteroistamme ja siitä hetkestä halutaan ottaa mahdollisimman paljon irti. Siinä on jotain äärimmäisen suomalaista, että lyhyt valoisa hetki hyödynnetään hauskanpitoon. Kesäteatterilta usein toivotaan viihdyttämistä ja naurua.

Pitkän uran tehnyt näyttelijä Anna-Leena Sipilä kertoo, että yleisölle esittäminen on tuntunut pitkästä aikaa mahtavalta.

– Olen ollut puolitoista vuotta pois teatterin näyttämöltä. Tästä on tullut aivan uran alkuajat mieleen ja se innostus, mikä esiintymisestä silloin tuli. Näyttämöllä aistii, miten yleisökin nauttii. Ihmisillä on hirveä halu nauraa.

Koukussa kertoo taksikuskista (Seppo Halttu), joka on elänyt vuosia kahden perheen elämää. Toisen perheen tytärtä näyttelee Elina Varjomäki. Kuva: Hilma Toivonen / Yle

Täällä pääset kesäteatteriin:

Kesäteattereita on tänäkin vuonna satoja ympäri Suomea. Valitsimme esimerkkinä viisi erilaista teatteria, jotka voi helposti yhdistää muuhun matkailuun kotimaassa.

Kesäteattereiden ensi-iltoja voi selata Tinfon (siirryt toiseen palveluun) sivuilta sekä kesäteatterit.fi (siirryt toiseen palveluun)-sivustolta. Teattereiden esityksissä voi olla muutoksia koronaviruksen takia.

Suomenlinnan kesäteatteri, Helsinki: Sofian maailma 2.7.-4.9.

Jostein Gaarderin myyntimenestyskirjaan pohjautuva näytelmä pohtii elämän isoja kysymyksiä. Se kertoo 14-vuotiaasta Sofiasta, joka eräänä päivänä löytää postin seasta kaksi hänelle osoitettua nimetontä kirjettä, ja huomaa pian tulleensa temmatuksi mukaan ainutlaatuiselle filosofian kurssille jolla hän huomaa, ettei kaikki ole sitä, miltä näyttää. Näytelmän ohjaaja Johanna Freundlich on myös dramatisoinut näytelmän.

Pyynikin kesäteatteri, Tampere: Tohvelisankarin rouva 14.6.-14.8. Supermarsu ja vieraat viemäristä 1.7.-3.8. sekä Pesänjako 9.-25.7.

Pyynikin kesäteatteri on kuuluisa pyörivästä katsomostaan sekä upeasta paikastaan Pyhäjärven rannassa. Kesäteatterissa on tänä kesänä kolme ensi-iltaa. Supermarsu pohjautuu suosittuun lastenkirjasarjaan ja tällä hetkellä esitettävä Tohvelisankarin rouva on Maria Jotunin näytelmä vuodelta 1924.

Uusi Iloinen Teatteri, Nilsiän louhosareena: Kaunis Veera 29.6.-11.7. sekä Kupla tai uitti 29.7.-7.8.

UIT esiintyy tänä kesänä Pohjois-Savon Nilsiässä vanhaan louhokseen tehdyssä teatterissa. Tahkon läheisyydessä olevalla areenalla esitetään alkukesästä klassikkonäytelmää Kaunis Veera, jota säestää Jean S. -bändi. Näytelmä pohjautuu samannimiseen elokuvaan vuodelta 1950.

Imatran kesäteatteri, Imatra: Pokka pitää 29.6.-1.8.

Pokka pitää -näytelmä pohjautuu Suomessakin suosittuun, samannimiseen brittisarjaan (Keeping Up Appearances), jonka pääosassa häärää voimakastahtoinen Hyacint Bucket (lausutaan Buké). Pääosassa nähdään Kumman kaa -sarjassa terveydenhoitaja Ellua näytellyt Minna Koskela.

Turun ylioppilasteatteri, Liedon Vanhalinna: Kellokosken prinsessa 15.7.-22.8.

Ylioppilasteatterit ovat perinteisesti uusien kykyjen ja ideoiden hautomoita. Turun ylioppilasteatteri on täksi kesäksi ottanut käsittelyynsä Kellokosken prinsessan eli Anna Lappalaisen tarinan. Liedon Vanhalinna on määritelty yhdeksi Suomen merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä.