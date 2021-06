Tämä kone sylkee ulos 10 kasvomaskia sekunnissa ja on tiettävästi maailman nopein – hankolaisyritys varautuu jo seuraavaan pandemiaan

Manner-Suomen eteläkärjestä löytyy postikuvamaisen Hangonkylän sataman lisäksi tehdas, jossa valmistetaan suomalaisia kirurgisia kasvomaskeja.

Tehtaan sisällä on kova mekkala, kun kone sylkee pleksin takana satoja valmiita kasvomaskeja kohti pahvilaatikoita, ja lopulta pahvilaatikoissa ulos pakattaviksi.

Kyseessä italialainen taidonnäyte, joka on Filterpakin toimitusjohtajan Peter Nordlundin mukaan tiettävästi maailman nopein kirurgisia kasvomaskeja valmistava kone.

Vaikka pandemia näyttää rokotusten myötä olevan heikkenemässä, yritys uskoo silti maskien tulevaisuuteen. Terveydenhuollon ammattilaiset tulevat tarvitsemaan tulevaisuudessakin kasvomaskeja edelleen päivittäin, toteaa Nordlund. Filterpak ei edes tähtää kuluttajamarkkinoille.

– Tällä koneella ollaan myös varauduttu seuraavaan pandemiaan, joka varmasti joskus tulee, arvioi Nordlund.

Filterpakin toimitusjohtaja Peter Nordlund operoimassa maskikonetta. Kone on valmistettu Italiassa. Lähin vastaava kone löytyy Tsekeistä. Kuva: Matti Myller / Yle

Valtakunnallinen maskitilanne on hyvä

Huoltovarmuuskeskuksen mukaan (siirryt toiseen palveluun) kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella noin 700 000 kappaletta vuorokaudessa. Pandemian aikana maskien tarve on ollut pahimmillaan 15-kertainen, kertoo Huoltovarmuuskeskuksen suojausväline hankintaosaston johtaja Mikko Matikkala.

– Uskon ja toivon, että tulevaisuudessakin maskeja menee normaalikäytössäkin enemmän. Suurempi kysyntä olisi myös tavaran kierron kannalta hyvä asia, sanoo Matikkala.

Filterpakin kone valmistaa 10 maskia sekunnissa. Kuva: Onni Kalin / Yle

Huoltovarmuuskeskus ei tällä hetkellä osta uusia maskeja. Seuraavaksi keskus aikoo tehdä tuotannon varauksia. Tuotannon varaus tarkoittaa sitä, että yritykselle korvataan jotain siitä, että se pitää yllä valmiutta valmistaa ja toimittaa tiettyjä nimikkeitä.

– Sanomattakin selvää, että halutaan tehdä jotain eri tavalla kuin toissa keväänä. Se ei saa toistua, toteaa Matikkala.

Pandemian aikana huoltovarmuuskeskus tilasi Matikkalan mukaan kirurgisia kasvomaskeja neljältä suomalaiselta toimittajalta: Lifa Airilta, Teho filteriltä, Screenteciltä ja Filterpakilta. Matikkalan mielestä on tärkeää, että tulevaisuudessakin Suomessa pysyy tuotantoa.

– Edellisvuoden kevät opetti sen, että omavaraisuudella on arvonsa. Tiukan paikan tullen vähän jokainen maa tuijotti omaa napaansa.

Andritzin valmistama kone on täysin koteloitu. Ihminen ei siis koske maskiin valmistuksen aikana. Kuva: Matti Myller / Yle

Koronatilanteen hellittäessä maskien tarve kuitenkin todennäköisesti romahtaa.

Toimijoita alalla on niin paljon, että ylikapasiteetin riski on Matikkalan mukaan olemassa. Tämän takia huoltovarmuuskeskus tekee nimenomaan tuotannon varauksia. Jolloin välttämättä joka paikassa maskeja ei tuoteta normaaliaikana, mutta tuotantokapasiteettia silti löytyy tarvittaessa.

Koneella mukaan hintakilpailuun

Filterpak on yksi niistä yrityksistä, joka aikoo tarjota tuotantoaan huoltovarmuuskeskukselle. Päätös uuden maskikoneen hankintaan syntyi jo puoli vuotta sitten. Maskimarkkinoilla on yllin kyllin tarjolla Kiinassa valmistettuja maskeja, mikä on romahduttanut maskien hintatason.

– Kyllähän siitä syttyy hintasota. Piti investoida tehokkaampaan koneeseen, jotta pärjättäisiin kiinalaisille.

Koneenhoitaja Tero Määttänen seuraamassa koneen toimintaan. Filterpak aikoo tulevaisuudessa pyörittää konetta kolmessa vuorossa. Kuva: Onni Kalin / Yle

Uusi kone pystyy tuottamaan vajaa miljoona maskia päivässä.

Filterpakin maskit valmistetaan Suomessa, mutta maskeihin tarvittava kuitu tilataan ulkomailta. Tyypillisten kuituvalmistajien varastot ovat olleet loppuunmyytyjä jo vuoden, mutta materiaalinkin tarjonta on nyt parantunut uusien toimijoiden myötä.

Esimies Robert Vahlstedt pakkaamassa valmiita maskipaketteja kuljetukseen. Kuva: Onni Kalin / Yle

Kaikki valmistajat eivät lähde mukaan hintakilpailuun

Maskeihin tarvittavaa suodattavaa kerrosta valmistaa esimerkiksi suomalainen Lifa Air, joka on koronatilanteen aikana valmistanut myös kirurgisia kasvomaskeja.

– Aiomme myös tarjota tuotantoa huoltovarmuuskeskukselle, kertoo Lifa Airin hallituksen puheenjohtaja Vesa Mäkipää.

Lifa Air on kuitenkin kääntänyt jo kurssia, eikä lähde kilpailemaan ulkomaalaisen halpatuotannon kanssa. Yritys aikoo keskittyä eri yrityksille ja järjestöille räätälöityihin maskeihin ja panostaa myös FFP2 ja FFP3 -luokan hengityssuojaimiin.

– Laadulla ei ole mitään merkitystä. Suomalaisella työvoimalla ei ole mitään merkitystä. Ainoastaan vain hinnalla, sanoo Mäkipää.

