Autovuokraamot voivat joutua pärjäämään tämänkin kesän kotimaisilla asiakkailla – uutena ilmiönä suuri kiinnostus sähköautoihin

Vuokra-autot ovat olleet tänäkin kesänä suomalaisten kotimaassa matkustavien suosiossa. Kun ulkomaille matkailuun liittyy epävarmuutta ja muuttuvia käytäntöjä, matkustaa moni kotimaassa.

Autovuokraamoketju Europcarin Suomen maajohtaja Kimmo Vainio kertoo, että juhannuksen tienoilta alkaen kysyntä autoille jopa moninkertaistuu.

– Olemme autokalustossa varautuneet niin, että se riittäisi vastaamaan kysyntään. Autojen saatavuus on toisaalta välillä heikkoa, ja jossain kohtaa kesää joudutaan myymään ei-oota, Vainio arvioi.

Hän sanoo kesän käynnistyneen alalla hyvin samankaltaisena kuin myös vuosi sitten. Olennaisesti alan kysynnässä näkyvä matkailu ulkomailta Suomeen on pysynyt koronarajoitusten takia alkukesän vähäisenä.

– Yllättävän pieniä muutoksia on luvuissa, jos viime kesän tilanteeseen verrataan.

Kotimaan matkailun tuoma kysyntä oli vuosi sitten kesällä autovuokraamoalalla vilkasta, ja kysyntä on Vainion mukaan jatkanut edelleen kasvuaan. Kasvua tulee varsinkin minileasing-vuokrauksista, jotka kestävät kuukauden tai kauemmin.

Sähköautoihin kiinnostusta myös vuokrauspuolella

Uutena ilmiönä vuokrauksissa näkyy asiakkaiden kiinnostus sähköautoihin.

– Hyvä esimerkki tästä on Kausiauto-tuotteemme: Jos laitamme aamulla sinne 10 sähköautoa tarjolle, niin iltaan mennessä ne on jo varattu. Vuokrattavien sähköautojemme käyttöaste on lähennellyt sataa prosenttia, Vainio sanoo.

Osaltaan kovaan käyttöasteeseen voi vaikuttaa se, ettei sähköautoja ole saatu niin paljon kuin menekkiä voisi enimmillään olla.

– Sähkön tuleminen näkyy myös vuokraustoiminnassa, kuten se näkyy autokaupassakin.

Europcarin Vainio kertoo, että he tilasivat autoja tälle kesäkaudelle viime vuotta enemmän. Hankintaan rohkaisi viime kesän vilkas kotimainen kysyntä varsinkin pitemmissä vuokrauksissa.

Kaikissa alan yrityksissä ei ole odotettu yhtä kovaa kesäsesonkia.

Hertzin Suomen toimitusjohtaja Hannu Mikkonen kertoo, että he hankkivat kesäkaudelle tavallista vähemmän autoja, koska ulkomailta tulevia matkailijoita ei odoteta.

– Olemme neuvoneet matkustajia varaamaan vuokra-auton hyvissä ajoin, jotta saa sellaisen mallin, jota on ajatellut, Mikkonen sanoo.

Viime kesänä vuokra-autoja oli saatavilla runsaasti, kun kalustoa ehdittiin hankkia tavanomaisen kesän kysyntää ajatellen, mutta ulkomaiset matkailijat paljolti puuttuivat. Tämän vuoksi auton saattoi saada tuolloin tavallista edullisemmin.

Mikkosen mukaan heilläkin on huomattu pidempiaikaisten vuokrausten suosion kasvu. Kysyntää on myös hieman tilavammille autoille ja ladattaville automalleille.

Vertaisvuokrauksestakin voivat autot loppua

Perinteisten autovuokraamojen ohella lomakausi on sesonkiaikaa myös vertaisvuokraukselle, jolla oman autonsa voi vuokrata kiinnostuneille. Vertaisvuokrauksen merkittävimmät toimijat Suomessa ovat tanskalainen Gomore ja suomalainen Bloxcar.

Bloxcarin markkinointivastaava Konsta Lehikoinen kertoo, että vuokrausten määrät ovat heidän palvelussaan tuplaantuneet viime vuoden vastaaviin aikoihin verrattuna.

– Voisin kuvitella, että meilläkin tulee jossain vaiheessa vastaan tilanne, että palvelussamme joudutaan myymään ei-oota, Lehikoinen ennakoi.

Bloxcarin palvelussa on noin 600 aktiivista autoa. Jos kysyntää on, palveluun saattaa nopeastikin tulla uusia autoja.

Vertaisvuokrauksessa auton omistaja tarjoaa autoa vuokralle silloin, kun ei sitä itse tarvitse. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

– Mitä enemmän ihmiset tiedostavat, että auto on käyttötuote eikä statusesine, sitä enemmän niitä palveluun tulee tarjolle. Kannustamme auton omistajia mukaan palveluumme kertomalla, miten autosta voi saada rahallista hyötyä itselleen, Lehikoinen sanoo.

Palveluun voikin vilkkaina sesonkiaikoina tulla esimerkiksi perheiden kakkosautoja, joille ei juuri sillä hetkellä ole käyttöä.

Vertaisvuokraus on keskittynyt vahvasti pääkaupunkiseudulle, jossa tapahtuu jopa 80 prosenttia vuokrauksista. Kasvua on ollut paikoin maakuntakeskuksissa ja esimerkiksi Tampereella ja Turussa.

Lehikoisen mukaan vertaisvuokrauksessa suosittuja automalleja ovat edulliset autot ja pienet farmarit. Varsinkin pieni automaattivaihteinen hybridi löytää helposti vuokralaisen, ainakin jos hinta ei ole liian korkea.

