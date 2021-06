Nyt saa laulaa ja tanssia koko maassa! Ravintolarajoitukset kevenevät perjantaina viimeisilläkin alueilla

Valtioneuvosto on muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa koronaepidemian vuoksi.

Päijät-Häme ja Kanta-Häme palaavat kiihtymisvaiheen rajoituksiin. Varsinais-Suomi ja Keski-Pohjanmaa palaavat perustason rajoituksiin.

Muilla alueilla rajoitukset pysyvät ennallaan. Asetus tulee voimaan puoliltaöin 18. kesäkuuta.

Leviämisvaiheessa ei ole 18. kesäkuuta lukien yhtään aluetta. ”Tanssi- ja karaokekieltoa” ei ole siten enää missään maakunnassa, kertoo Valtioneuvosto (siirryt toiseen palveluun).

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset perustason alueilla

Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjanmaa, Satakunta, Etelä-Karjala, Pirkanmaa, Kymenlaakso ja Lappi 18. kesäkuuta lukien:

Anniskelu on sallittu klo 07–01 ja ravitsemisliikkeet saavat olla auki ravintola-asiakkaille klo 05–02.

Ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa käytössä on 75 porsenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloisa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Ravitsemisliikkeiden rajoitukset kiihtymisvaiheen alueella

Uudenmaa, Päijät-Häme ja Kanta-Häme 18. kesäkuuta lukien:

Anniskelu on sallittu klo 07–22 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–23.

Ravintolassa, jossa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa käytössä on puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa sisätiloissa on käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista. Jokaisella asiakkaalla tulee edelleen sisätiloissa olla oma istumapaikka pöydän tai muun tason ääressä.

Ulkoterasseilla jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka ja etäisyyksien pitämisestä on huolehdittava. Asiakaspaikkojen rajoitukset eivät koske ulkoterasseja.

Poikkeukset rajoituksiin ennallaan

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille.

Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

