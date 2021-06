Taistelu Berliinin muurin rippeillä – Pari sataa talonvaltaajaa puolustautui palosammuttimilla sisään pyrkiviä mellakkapoliiseja Berliinissä

– He ovat tehneet vastarintaa. Palosammuttimien tyhjentäminen aiheutti hengitysvaikeuksia useille. Myös palovammoja on tullut. Etenemme nyt pala palalta syvemmälle rakennuksiin, poliisin tiedottaja Thilo Cablitz kuvaili Reutersille tilannetta.

Kaikki sai alkunsa siitä, kun viranomaiset yrittivät mennä suorittamaan palotarkastusta rakennuksiin Rigaer Strassella. Poliisin mukaan heidän kimppuunsa hyökkäsi noin parisataa henkilöä heitellen kadulla ja katoilla kiviä ja muuta, mitä käteen löytyi.

Paloviranomaiset pyysivät poliisilta virka-apua.

Sisäänpyrkiville oli rakennettu erilaisia ansoja ja palavia esteitä. Twitterissä vastarinnasta epäillyt ilmoittivat, että eristetty alue on autonomista vyöhykettä, jonne ei parlamentin koura ylety.

Kuusikymmentä poliisia loukkaantui yhteentoissa.

Talonvaltaajia vastassa oli 200 poliisia ja lähialueilla valmiudessa vielä 350 lisää.

Friedrichshain Berliinissä on uutistoimisto AP:n mukaan harvoja jäljellä olevia alueita, joissa poliisi on säännöllisesti ottanut yhteen vasemmistolaisten ja äärivasemmistolaisten aseistettujen ryhmien kanssa. Mielenosoitukset alueella on väliaikaisesti kielletty.

Poliisi on yrittänyt AFP:n mukaan useita kertoja tyhjentää aluetta siinä onnistumatta. Alueella on myös puolustajansa. He näkevät sen yhtenä Berliiniin viimeisistä kaupunkiympäristöistä, jossa vielä on nähtävissä Berliinin muurin murtumisen aikakausi.