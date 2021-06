Mitä oikeastaan tarkoittaa "tukala" tai "erittäin tukala" helle? Venäjä imaisee sellaisen Suomen ylle, ja kuumalta näyttää juhannukseen saakka

Suomen ylle on perjantaista alkaen seisahtumassa Ilmatieteen laitoksen mukaan tukalan ja paikoin jopa erittäin tukalan helteen säärintama, josta viime aikoina on sääennusteissa myös varoiteltu.

Suomeen virtaa tänään perjantaina lounaasta hyvin lämmintä ilmaa aina Oulun korkeudelle saakka. Pohjoisimmassa Suomessa on viileämpää.

Keski-Suomen korkeudella pysytellään näillä näkymin pelkästään tukalissa lukemissa, mutta Etelä-Suomessa mennään todennäköisesti erittäin tukalan puolelle.

– Tukala helle tarkoittaa sitä, että vuorokauden ylin lämpötila käy yli 27 asteessa ja samanaikaisesti vuorokauden keskilämpötila on yli 20 astetta, sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Sorsa.

Vastaavasti erittäin tukalassa helteessä vuorokauden ylin lämpötila ylittää 30:n ja keskilämpötila on yli 24 astetta.

Oleellista on, että määritelmissä huomioidaan koko vuorokauden eli myös yön lämpötilat.

Taustalla tilastotieto terveysvaikutuksista

Lämpötilarajat perustuvat tilastollisesti todettuihin terveysvaikutuksiin, joita polttavan kuumat päivät ja painostavat, usein huonosti nukutut yöt kärjistävät. Mitä korkeampi lämpötila, sitä enemmän terveysongelmia.

Kovien hellejaksojen aikana myös kuolleisuus kasvaa.

– Erityisesti riskiryhmillä yleiskunto voi heikentyä, Sorsa sanoo.

Sorsan mukaan säätila on seurausta siitä, että läntisen Venäjän yllä korkeapaine, joka vetää ilmavirtauksia siten että Suomeen tulee lämmintä ilmamassaa lounaasta ja etelästä.

Ilmatieteenlaitos on antanut myös UV-säteilyvarotuksen. Esimerkiksi tänään perjantaina on luvassa voimakasta ultraviolettisäteilyä (siirryt toiseen palveluun), jota vastaan on syytä suojautua.

Juhannuskin on todennäköisesti lämmin

Entä mitä voidaan sanoa juhannuksen säästä nyt kun keskikesän juhlaan on aikaa tasan viikko? Tästä hetkestä katsoen näyttää Sorsan mukaan siltä, että lämpöä kestää suuressa osassa maata juhannusviikon yli eikä juhannuskokkojen äärelle kokoonnuta kevyttoppatakeissa.

– Mitään valtavan luotettavaa ennustetta ei vielä voi antaa, mutta suhteellisen lämpimän sään pitäisi jatkua. Sateille ja ukkosille on kuitenkin hyvä mahdollisuus.

