Poikkeusaika näkyy tuoreessa Mökkibarometrissa – suomalaiset viettävät yhä enemmän aikaa niin mökeillään kuin etätöissäkin

Suomalaiset viettävät yhä pidempiä aikoja kesämökillään, selviää tuoreesta Mökkibarometri 2021 -kyselytutkimuksesta. Sen mukaan mökkipäivien määrä on vuodessa jo 103 vuorokautta eli 3,5 kuukautta, kun 2016 mökillä viettiin keskimäärin 79 vuorokautta.

Asumisaika on pidentynyt yli kolmella viikolla viiden vuoden aikana. Kyselyn mukaan lähes 40 prosentilla mökeistä arvellaan käytön lisääntyvän paljon tai jonkin verran tulevien kolmen vuoden aikana.

Barometrin mukaan etätöitä tehdään vapaa-ajan asunnolta entistä enemmän. Etätyötä vapaa-ajan asunnolta tehneiden osuus niistä työssäkäyvistä, joille etätyö oli mahdollista, on 43 prosenttia. Vastaava osuus Mökkibarometrissa 2016 oli 7 prosenttia.

Valtaosa etätyötä vapaa-ajan asunnolta tehneistä oli halukkaita lisäämään etätöitä sieltä käsin edelleen. Mökkibarometrin julkistukseen osallistunut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) korosti, että etätyö on tullut jäädäkseen ja siksi yhteyksiä on syytä vahvistaa.

– Ja vahvistaa nimenomaan valokuituverkkoja. Se on runko ja valokuituun on vahvasti panostettukin, Leppä muistutti.

Kunnostukseen tonneja

Mökkibarometrin mukaan vapaa-ajan asuntojen kunto on varsin hyvä ja varustetaso on kohentunut viime vuosien aikana. Sähköt on noin 90 prosentilla huviloista ja kompostikäymälä 41 prosentilla. Se on nyt yleisin käymälätyyppi huviloilla.

Juoma- ja ruokavesi tuodaan mökeille yleisimmin omissa astioissa muualta (52%). Omasta kaivosta vedet sai 33 prosenttia ja yleisestä verkostosta 19 prosenttia. Jako on pysynyt kuta kuinkin samana viime vuodet.

Yleisimmät lämmitystavat ovat uuni-, takka- tai kamiinalämmitys. Lämpöpumpun osuus on noussut ripeästi viime vuosina. Osuus on nyt 28 prosenttia. Mökin keskikoko on nyt noin 70 neliömetriä, ja pysynyt suunnilleen samana jo pitkään.

Kotitaloudet arvioivat käyttäneensä huvilan rakentamiseen ja kunnostamiseen keskimäärin noin 3 500 euroa viimeisen 12 kuukauden aikana. Yhä useampi aikoo edelleen kohentaa mökkinsä varustetasoa seuraavan vuoden aikana.

Mökkivuorokausien määrä on jo 103 vuodessa, kun vuonna 2016 mökillä vietettiin keskimäärin 79 vuorokautta vuodessa. Kuva: Markku Rantala / Yle

Uudeltamaalta pisin matka

Mökkimatkan keskipituus on 92 kilometriä. Pisimpiä mökkimatkoja tehdään Uudeltamaalta, jossa keskimääräisen mökkimatkan pituus on 167 kilometriä. Se tarkoittaa noin kahden tunnin ajomatkaa.

– Mökkibarometrin 2021 tulokset osoittavat, että vapaa-ajan asuminen on ilmiönä edelleen voimistunut, ja moni mittari antaa olettaa, että kehitys tulee olemaan samansuuntainen myös lähitulevaisuudessa, toteaa Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Olli Voutilainen.

– Koronapandemialla on ollut vaikutus Mökkibarometrin 2021 tuloksiin, mutta kehityksen voi nähdä olleen samansuuntainen jo pidempään.

Luonnonvarakeskus toteutti Saaristoasiain neuvottelukunnan Mökkibarometrin. Kyselyyn vastasi 1 275 henkilöä ja se toteutettiin maalis-huhtikuussa 2021.

Suomessa on reilut puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa. Mökkeilijöitä on 2,4-2,9 miljoonaa. Mökinomistajan keski-ikä on 63 vuotta.

Klo 11.39. Lisätty ministeri Lepän kommentti.

