Viikko ilman nykyajan mukavuuksia, näin elää lammaspaimen Ärjänsaaressa – katso suorana klo 10

Puolankalainen Heidi Heikkinen on yksi onnekkaista, joka on päässyt lammaspaimeneksi Ärjänsaareen. Viikon pituiset Metsähallituksen paimenjaksot ovat aikaisempina vuosia kiinnostaneet niin laajasti, että halukkaat on pitänyt arpoa.

Esimerkiksi kesälle 2020 pelkästään Ärjään haki yli 700 paimenta, joista valittiin 11, mutta koronatilanne vaikutti osin viime kesän paimenviikkoihin. Tälle kesälle hakijoita oli 800 ja seitsemän sai pestin.

Heidi Heikkinen on viettänyt reilun viikon verran aikaa lammaspaimenena Ärjänsaaressa Oulujärvellä. Seuranaan hänellä on lampaiden lisäksi myös perheen 7- ja 9 -vuotiaat tytöt.

Pääkuvaa klikkaamalla pääset seuraamaan, miten Heikkisen perhe asui lammaspaimenviikkonsa aikana ja millainen kokemus lammaspaimenena oleminen heille oli. Toimittaja Sipe Myllyniemi tutustuu lammaspaimenen elämään klo 10 alkaen.

Paimenten tehtäviin kuuluu vaihtaa eläimille raikas juomavesi, seurata eläinten yleiskuntoa ja siirtää ne syödyltä laidunlohkolta seuraavalle. Eläimet on hyvä myös laskea päivittäin, jotta mahdolliset karkulaiset saadaan kiinni. Halutessaan paimen voi osallistua myös muihin työtehtäviin.

Paimenviikot ovat maksullisia ja niihin sisältyy majoitus. Lammaspaimenet majoittuvat Ärjässä mökissä, jossa on aurinkopaneelit. Juoksevaa vettä ei saaressa ole, kaivo sen sijaan löytyy.

Varasijalta sattumusten kautta Ärjään

Heikkinen pääsi Ärjään lammaspaimeneksi monen mutkan kautta. Perhe tuli valituksi varasijalta viime kesänä Kuhmoon lammaspaimeneksi, mutta reissu jouduttiin perumaan, kun susi löysi paikalle ja lampaat jouduttiin siirtämään.

Tämän kesän Ärjän reissu järjestyi porukalle korvaavana Kuhmon peruuntuneen reissun tilalle, mutta Heikkinen kertoo Ärjän olleen lopulta oikeastaan hienompi paikka lammaspaimenen hommille.

Ärjänsaaren hiekkarannat ja mäntykankaat houkuttelevat veneilijöitä ja retkeilijöitä. Kuva on kesältä 2020. Kuva: Hanne Kinnunen / Yle

Ärjänsaaren matkailukesästä odotetaan muutoinkin vilkasta. Kotimaanmatkailu kiinnostaa edelleen suomalaisia, ja etenkin hellekesänä saari houkuttelee kävijöitä varmasti, kertoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Kerttu Härkönen.

Saari on ollut paljon esillä valtakunnan mediassa, mikä on osalle kävijöistä syy tulla Ärjään. Hiljattain Ärjä oli esillä Ylen Egenland-ohjelmassa. Retkeilijöiden vetonaulana saaressa ovat myös lampaat.

– Ärjästä on tullut Kajaanin seudulle aivan uusi matkailuvetovoimatekijä, sanoo Härkönen.

