Etiopiassa järjestään tänään parlamenttivaalit sodan varjossa – Tigrayn maakunnassa jonotetaan äänestyslipukkeiden sijasta ruoka-apua

MEKELLE/ADDIS ABABAPuoliaavikkomainen ympäristö näyttää hiljaiselta Tigrayn maakunnassa Etiopiassa. Nuori poika kuljettaa keltaisia ruoka-apusäkkejä aasinsa selällä ja usvaiset pilvet peittävät paahtavan auringon. Yhtäkkiä pienellä hiekkatiellä on useita sotilaita.

Alue oli hiljattain Eritrean sotilaiden hallussa. He ovat lähteneet, ja nyt laaksoa hallitsee TDF eli Tigray Defense Forces. Miehet ovat ystävällisiä, vaikka kiväärit osoittavat vähän minne sattuu.

He osoittavat mielellään, mistä päin löytyy eritrealaissotilaiden tuhoamat hedelmäpuutarhat. Tigrayta uhkaa ihmisen aiheuttama nälänhätä.

Miksi Tigrayssa soditaan?

Tigrayn sota piti olla pääministeri Abiy Ahmedille lyhyt operaatio, mutta toisin kävi. Kun Abiy valittiin parlamentin johdosta pääministeriksi vuonna 2018, Etiopia huokui toivoa.

Tigrayn kansan vapautusrintaman eli TPLF:n pitkän hallintokauden jälkeen toimittajia ja oppositiojohtajia istui vankilassa. Myös lehdistönvapaudessa ja ihmisoikeuksissa Etiopia oli kansainvälisten vertailujen pohjasakkaa.

Kaikki muuttui nopeasti. Toimittajia pääsi vankilasta, ja oppositio toivotettiin tervetulleeksi neuvottelupöytään.

Silloin vasta 42-vuotias Abiy Ahmed neuvotteli pikaisesti rauhansopimuksesta Eritrean diktaattorin Isaias Afwerkin kanssa ja sai siitä hyvästä Nobelin rauhanpalkinnon.

Etiopian pääministeristä Abiy Ahmedista ennustetaan parlamenttivaalien selvää voittajaa. Kuva: AOP

Nopeasti välit Abiyn ja entisen valtapuolueen TPLF:n kanssa kiristyivät.

Etiopia on federaatio, jonka eri maakunnat rajoittuvat lähinnä etnisten ryhmien mukaan. Tigrayssa asuvat tigret, jotka muodostavat noin kuusi prosenttia Etiopian kokonaisväestöstä.

TPLF piti saada vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista, joihin he olivat syyllistyneet valtakautensa aikana. Kun TPLF:n aseellinen siipi TDF hyökkäsi sotilastukikohtaan viime syksynä, Abiy päätti iskeä.

Sen piti olla nopea hyökkäys – isku TPLF:n johtoon – ja sodan piti olla ohi muutamassa päivässä. Nyt Etiopiaa kuitenkin uhkaa pitkittynyt konflikti, jossa on vain häviäjiä.

Esille tulleet sotarikokset ovat julmia. Raiskauksia käytetään aseena, nuoria miehiä teloitetaan, pankkeja ryöstetään ja siviiliväestöltä viedään kaikki omaisuus.

Matkalla Mekellestä etelään maanviljelijä kyntää peltoa parin härän voimin. Istuttaa olisi pitänyt jo viikkoja sitten, mutta silloin tämä alue oli eritrealaissotilaiden hallussa. Nyt nälkä odottaa kulman takaa, ja kaikki mitä saa viljeltyä on kotiinpäin.

Balderas-oppositiopuoleen kannattajia kuvattuna 16. kesäkuuta. Osa Etiopian puolueista on ilmoittanut boikotoivansa nyt järjestettäviä parlamenttivaaleja. Kuva: Yasuyoshi Chiba / AFP / Lehtikuva

Ketä povataan vaalien voittajaksi?

Etiopiassa järjestetään tänään parlamenttivaalit, joissa valitaan 547 kansanedustajaa. Suurimman puolueen puheenjohtajasta tulee maan pääministeri.

Pääkaupungissa Addis Abebassa puhelinliittymän myyjä huokaa syvään, kun häneltä kysytään, ketä hän aikoo äänestää.

– En ole edes rekisteröitynyt äänestäjäksi, tulos on kuitenkin selvä. Nämä ovat lumevaalit.

Etiopian piti järjestää vaalit jo lähes vuosi sitten elokuussa, muuta silloin ne siirrettiin koronavirustilanteen takia. Pian sen jälkeen Abiyn komentamat joukot hyökkäsivät Tigrayn maakuntaan.

Vaaleissa on hankalaa nähdä muuta voittajaa kuin Abiy Ahmed. Sota on tehnyt hänet entistä suositummaksi Tigrayn ulkopuolella. Hän on myös jatkanut vanhaa etiopialaista perinnettä ennen vaaleja – vastustajien eliminoimista. Varteenotettavaa vaihtoehtoa Abiy Ahmedille ei ole, sillä opposition johtohahmot on joko vangittu tai he ovat päättäneet vetäytyä vaaleista.

Johtava oppositiopoliitikko Jawar Mohammed ei pääse osallistumaan vaaleihin. Hän on vankilassa syytettynä terrorismista. Kuva vuodelta 2018. Kuva: Martial Trezzini / EPA

Abiy on lyhyessä ajassa muuttunut länsimaiden suosikista arvaamattomaksi johtajaksi. Suurin kysymys on, mitä hän tekee vaalivoiton jälkeen.

Mitä vaalit tarkoittavat Etiopialle?

Abiy Ahmedin pyrkimys on pitkään ollut vähentää Etiopian etnisyyteen pohjautuvaa politiikkaa, eikä se miellytä kaikkia. Vallan keskittämisellä on kannattajansa, mutta pienemmät etniset ryhmät näkevät federaation parhaana vaihtoehtona.

Jos ja kun Abiy voittaa vaalit, hänen roolinsa muuttuu. Nyt hän on parlamentin valitsema, mutta vaalien jälkeen hänellä on takanaan kansan tuki ja sen kautta saatu legitimiteetti.

Sen jälkeen nähdään, valitseeko Abiy dialogin etnisten ryhmien kanssa vai ottaako hän autoritaarisemman roolin Etiopian johdossa.

"Ethiopian Citizens for Social Justice" -puolueen kannattajia kuvattuna 8. kesäkuuta. Kuva: AFP / Lehtikuva

Kansainväliset suhteet kireät

Vaalien lähestyessä Etiopialla on tulehtunut rajakiista Sudanin kanssa, joka pahimmassa tapauksessa uhkaa äityä konfliktiksi maiden välillä. Myös Etiopiaan rakennettava valtava pato hiertää välejä sekä Sudanin että etenkin Egyptin kanssa. Pato rakennetaan Niiliin, ja Egypti pelkää sen uhkaavan maan vedensaantia.

Samalla Tigrayssa on eritrealaisia sotilaita, joita on yhä hankalampi kontrolloida. Tigrayn sodan alussa, kun internet ja puhelinverkko olivat katkaistuja, Abiy kiisti eritrealaisten sotilaiden läsnäolon. Sen jälkeen hän myöntänyt joukkojen läsnäolon ja vakuuttanut, että ne ovat vetäytymässä.

Toistaiseksi ei kuitenkaan mitään viitteitä, että sotilasjoukot olisivat vetäytymässä maakunnasta. Tigrayn puoliaavikkoisessa maisemassa lojuu poltettuja tankkeja ja autoja.

Monessa kylässä kerrotaan siitä, miten julmasti eritrealaiset käyttäytyivät. Eritrea ja TPLF ovat vanhoja vihollisia TPLF:n valtakauden ajoilta, eikä Eritrealla vaikuta olevan mitään kiinnostusta vetää joukkojaan pois naapurimaasta.

