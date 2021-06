Tutkimus: Kiina lisää vaikutusvaltaansa USA:n, Euroopan ja Venäjän kustannuksella – Aasian jättiläinen nukkui vielä 1980-luvulla

Kiinan vaikutusvalta on jatkanut kasvuaan presidentti Xi Jinpingin valtakaudella.

Kiina aloitti vaikutusvaltansa kasvattamisen Albaniasta 40 vuotta sitten. 2000-luvulla se syrjäytti eurooppalaiset Afrikassa. Nyt Kiina on jo 61 valtiolle tärkein ulkomaa.

Kiinan vaikutusvalta maailmassa on kasvanut vauhdilla. Tämä näkyy eritoten Afrikassa ja Kaakkois-Aasiassa. Tieto selviää Denverin yliopiston ja ajatushautomo The Atlantic Councilin (siirryt toiseen palveluun) tutkimuksesta.

Tutkimus keskittyi kolmeen ydinkohtaan: (siirryt toiseen palveluun) maiden välinen kaupankäynti, turvallisuusyhteistyö sekä keskinäiset diplomaattiset suhteet.

Alla olevasta grafiikasta käy ilmi, miten Yhdysvallat, Venäjä/Neuvostoliitto, Kiina ja Eurooppa (Saksa, Ranska ja Britannia) ovat vaikuttaneet viime vuosikymmeninä eri puolilla maailmaa sijaitseviin maihin.

Tarkemmin ottaen kyse on siitä, minkälainen vaikutusvalta niillä on ollut ja on edelleen kyseisiin valtioihin.

Yhdysvallat on edelleen (siirryt toiseen palveluun) kaikkein vaikutusvaltaisin maa noin 140 valtiossa, mutta sen painoarvo ei useimmissa niissä ole enää entistä luokkaa. Nouseva Kiina pitää ykkössijaa jo 61 valtiossa.

Eurooppa menetti Afrikan

Aasian jättiläisen Kiinan maailmanvalloitus alkoi Albaniasta. Kommunistinen eurooppalainen pikkuvaltio oli käytännössä ainoa paikka, missä Kiinalla oli jalansijaa omien rajojensa ulkopuolella.

Alla olevaa karttaa klikkailemalla käy hyvin ilmi, miten pikkuriikkinen punainen piste (Kiina) valtaa Afrikassa tilaa vihreältä (Eurooppa).

Vuoden 2020 tilanne kertoo, miten Saharan eteläpuolinen Afrikka alkaa jo olla tukevasti Kiinan otteessa.

Venäjä heikentyy

1980-luvulla Neuvostoliitolla oli sillanpääasema Kuubassa Yhdysvaltain naapurissa. Sen lisäksi sillä oli suhteet kunnossa Intiaan sekä muutamaan merkittävään afrikkalaiseen maahan.

Kun Neuvostoliitto mureni 1990-luvun alussa, Venäjä menetti otteensa näihin maihin. Nyt sen vaikutusvalta kattaa enää pohjoisafrikkalaisen Algerian.

