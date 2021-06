Seuraavilla viikoilla suuret määrät rokotteita Suomeen – THL: Kesäkuussa saapuvilla rokotteilla saadaan 80 prosenttia ensimmäisen annoksen suojaan

Koronarokotteita saadaan seuraavan kahden viikon aikana Suomeen ennätysmäärät: noin 400 000 annosta viikossa, yhteensä siis noin 800 000 annosta, arvioi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Kun mukaan lasketaan viime viikolla tulleet rokotteet, jotka on käytännössä vielä antamatta, kesäkuussa tulleilla rokoteannoksilla pistetään noin miljoona annosta koronarokotetta, sanoo THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio.

– Saamme noin 80 prosenttia 16 vuotta täyttäneistä yhden annoksen suojaan jo kesäkuun loppuun tulleilla rokotteilla, osalla rokottaminen menee heinäkuun puolelle, Kontio sanoo.

Rokotushalukkuus saa kiitosta asiantuntijalta

Mia Kontio sanoo, että eri ikäryhmissä rokotushalukkuus on noussut hyviin lukemiin. Esimerkiksi yli 70-vuotiaista yli 90 prosenttia on saanut rokotteen, samoin yli 60-vuotiaista. Yli 50-vuotiaistakin yli 80 prosenttia on ottanut rokotteen.

– Yli 40-vuotiaiden rokotuskattavuus alkaa olla 70 prosenttia. Tämä on todella hyvä luku, koska sitä nuorempia ei ole paikoin aloitettu rokottamaan. Kolmekymppisistäkin jo 40 prosenttia on rokotettu.

Jos rokotushalukkuus nousee, on riskinä, että osa nuorimmista joutuu odottamaan rokotusvuoroaan hieman pidempään.

– Jos rokotusinnokkuus nousee 90 prosenttiin – joka olisi aivan uskomattoman mahtavaa – sitten valitettavasti osa joutuu odottamaan ykkösannosta todennäköisesti elokuun puolelle.

Kontio sanoo, että jos Suomessa rokotusinto nousisi tällaisiin lukemiin, se olisi Euroopankin tasolla poikkeuksellista.

Toukokuussa tehdyn Kansalaispulssi-kyselyn mukaan 90 prosenttia ottaisi koronarokotteen varmasti tai melko varmasti, jos sitä tarjottaisiin. Rokotushalukkuus on noussut kaikissa ikäryhmissä kevään aikana.

Aiemmin tällä viikolla Jätkäsaaren rokotuspisteelle muodostui hetkellisesti jonoa. 25-29-vuotiaiden helsinkiläisten koronarokotukset alkoivat 14. kesäkuuta. Kuva: Silja Viitala / Yle

Heinäkuussa saapuvien rokotteiden määrä hiipuu

Biontechin ja Pfizerin sekä Modernan RNA-rokotteita tulee heinä-elo-syyskuussa yhteensä noin 250 000 annosta viikoittain, Kontio kertoo. Nämä ovat Kontion mukaan määriä, jotka yhtiöt ovat luvanneet rokotteita toimittaa, ja kesäkuun ennätysmäärät johtuvat siitä, että rokotteita toimitettiin enemmän kuin alun perin oli luvattu.

Heinäkuussa saapuvien rokotteiden määrä siis laskee. Heinäkuussa pistetäänkin Kontion mukaan suurimmalta osin kakkosannoksia.

– Heinäkuu näyttää siltä, että aika niukasti olisi uusiin ykkösannoksiin, mutta kakkosannokset pystytään kyllä antamaan.

Eri puolilla maata rokotukset etenevät eri tahdissa. Esimerkiksi Helsingissä rokotetaan parhaillaan yli 25-vuotiaita ja nuoremmille ajanvaraus aukeaa ensi viikolla, kun taas Pohjois-Karjalassa rokotetaan 35 vuotta täyttäneitä.

Erot rokotusvauhdissa johtuvat Kontion mukaan maakuntien ikärakenteesta. Paikkakunnilla, jossa on paljon iäkkäitä, suurin osa saapuneista rokotteista on käytetty nyt kakkosannoksiin.

– Kun ensi ja seuraavalla viikolla tulee isoja määriä, hyvin todennäköisesti näissäkin paikoissa päästään etenemään nopeammin.

Kakkosannokset annettu syksyllä

Kontio arvioi, että syksyllä kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat saisivat myös kakkosannoksen koronarokotetta.

Rokotteita tulee syyskuun loppuun mennessä noin 8,3 miljoonaa annosta, kun rokotettavia on kokonaisuudessaan 4,6 miljoonaa, Kontio sanoo. Kaikki eivät kuitenkaan ota rokotetta.

– Riippuu siitä, kuinka innokkaasti ykkösannoksia otetaan. Jos päästään 80 prosenttiin 16 vuotta täyttäneissä, meille on tullut syyskuun loppuun mennessä sen verran rokotteita, että kakkosannokset saadaan annettua. Jos rokotushalukkuutta on enemmän, se menee pikkaisen myöhemmäksi.

Syyskuun jälkeen saapuvat koronarokote-erät pienenevät, ja lokakuun jälkeen maahan tulee enää miljoona kappaletta Biontechin ja Pfizerin rokotetta, Kontio kertoo. Asiantuntija Mia Kontio arvioi, että syksyllä kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat olisivat saaneet kaksi annosta koronarokotetta. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Kolmannen annoksen antaminen nousee keskusteluun

Lääkeyhtiö Biontechin mukaan koronarokotetta tarvitaan mahdollisesti kolmas annos (siirryt toiseen palveluun), jotta suoja säilyy.

THL:n Mia Kontio sanoo, että myös Suomessa kolmansia annoksia suunnitellaan ja Suomi on mukana EU:n hankinnoissa lisäannoksia varten.

– Tällä hetkellä teho- ja suojatutkimusten valossa näyttää siltä, että suoja pysyy kahden annoksen jälkeen ainakin yhdeksän kuukautta, vuoden, ehkä pidempäänkin. Siksi kakkosannos on tärkeä.

– Osa terveydenhuollon ammattilaisista sai heti joulu-tammikuun vaihteessa rokotteen ja koska siinä vaiheessa rokotettiin kolmen viikon välillä, osa sai jo tammikuussa kaksi annosta. Tämä on ajankohtainen kysymys heti vuoden vaihteessa.

