Britanniassa uusi uutiskanava haastaa perinteisen median ja antaa juontajille vapauden sanoa asiat niin kuin ne heidän mielestään ovat

Britanniassa on aloittanut toimintansa uutiskanava GP News. Kuvakaappaus yhtiön verkkosivulta / käsittely Derrick Frilund / Yle

Britanniassa on aloittanut toimintansa uutiskanava GP News. Kuvakaappaus yhtiön verkkosivulta / käsittely Derrick Frilund / Yle Kuva: kuvakaappaus: GB News verkkosivut / käsittely Derrick Frilund / Yle

Viime päivinä briteillä on ollut mahdollisuus seurata mainosrahoitteista GB News -uutiskanavaa. Sen ilme ja suorapuheinen viesti rakentuvat tunnettujen uutispersoonien varaan. Kanava kiistää, että sen esikuva olisi yhdysvaltalainen FOX-uutiskanava.

Televisiokanaville pyrkii harvoin täysin uusia yrittäjiä suurella rahalla, mutta nyt näin on 20 vuoden jälkeen tapahtunut Britanniassa.

Viime sunnuntaina aloittanut GB News (siirryt toiseen palveluun) lupasi antaa äänen "esimerkiksi heille, jotka kannattivat EU-eroa, mutta eivät tulleet kuulluiksi valtavirran mediassa".

Tämä on suora piikki Britannian ylpeydelle, yleisradioyhtiö BBC:lle. Sitä uusi tulokas kuvaa eliitin, pääkaupungin ja hallituksen kaikukammioksi.

GB Newsin sisällön painopiste on Britanniassa ja sen tapahtumien analysoinnissa. Syrjään jätettyjen kansalaisryhmien viestiä välittävät tunnetut uutispersoonat, joiden toimenkuvaan kuuluu kertoa myös oma näkemyksensä käsitellyistä asioista.

Media-asiantuntijat näkevät tässä paljon kytköksiä yhdysvaltalaisiin kaapeli-tv-yhtiöihin, jotka rakentuvat tunnettujen ja mielipiteitä nostattavien persoonien varaan.

GB News -kanava ei kuitenkaan tule toimeen ilman yleisradioyhtiö BBC:n kokemusta. Kanavan työtä johtamaan nousi BBC:n pitkäaikainen politiikan toimittaja Andrew Neil. Ennen BBC-uraansa Neilillä on pitkä kokemus australialaisen Rupert Murdochin mediakonsernista, mm. Sky TV:stä.

Andrew Neil, Good Morning Britain" TV-ohjelmassa vuonna 2019. Nyt hän johtaa GP Newsin toimintaa. Kuva: Ken McKay / AOP

"Ei pidä tehdä samaa kuin muut ja olla kaikesta huolissaan"

GB Newsin hallituksen puheenjohtaja Andrew Neil korostaa, että uuden kanavan ei pidä tehdä samaa, mitä muut jo tarjoavat.

Ainakaan toistaiseksi kanava ei tarjoa jatkuvaa 24 tunnin päivittyvää uutisvirtaa (siirryt toiseen palveluun). Painopiste on uutisten, analyysien, keskustelujen ja mielipiteiden yhdistelmässä – ja keskittymisessä Britanniaan.

GP Newsin tehtävänä ei ole olla hereillä ja huolissaan kaikesta, mitä maailmassa tapahtuu, selvittää Neil.

– Olemme ylpeitä siitä, että olemme brittejä. Senhännäkee jo nimestäkin, sanoi Andrew Neil The Guardianin artikkelissa (siirryt toiseen palveluun).

Niin sanottu cancel-kulttuuri eli käytös, jossa aletaan harmitella menneitä tapahtumia, pyytää niitä anteeksi ja olla kaikesta huolissaan, on salakavalaa journalismille, hän pohti uutiskanava CNN:n siteeramassa haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Uusi kanava sai toimiluvan Britannian mediaa valvovalta hallituksen viranomaiselta Ofcomilta viime vuoden alussa. Lupa edellyttää sitoutumista Britannian mediakäytäntöihin. Vihapuheet eivät saa kuulua.

Kanava on palkannut 140 toimittajaa. Kun rekrytointi alkoi tammikuussa, hakemuksia tuli parituhatta (siirryt toiseen palveluun).

Tekemistä tulee riittämään, sillä suunnitelmissa on vuoden kuluessa täyttää 6 500 ohjelmatuntia. Jo ensi kuussa yhtiön on tarkoitus käynnistää oma radiokanava.

Rahoituspohja on suuri, koossa on 60 miljoonaa puntaa eli noin 74 miljoonaa euroa. Suurin rahoittaja on yhdysvaltalainen mediakonserni Discovery ja Dubaihin merkattu investointiyhtiö Legatum. (siirryt toiseen palveluun)

GB News laskee, että se alkaisi tuottaa voittoa kolmantena tai neljäntenä toimintavuotenaan, minkä jälkeen se voisi laajentua Itä-Eurooppaan tai Espanjaan.

Yhdysvaltalainen Wired Magazine (siirryt toiseen palveluun) kirjoittaa, että vaikka GP News ei kokoaisi suuria yleisöjä, se saa vaikutusvaltaa, jos se onnistuu nostamaan uusia aiheita ja näkökulmia keskusteluun.

Rahoittajille tämä ei välttämättä riitä, sillä mainostulot kertyvät vain katsojien mukana.

Kuuntele lisää: