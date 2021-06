Porin kaupunki tavoitteli 250 työntekijän vähentämistä – lopputuloksena työntekijöiden määrä kasvoi

Pori tavoitteli 250 työntekijän vähentämistä vuoden aikana toukokuun loppuun mennessä. Tavoite ei toteutunut vaan henkilöstöä on nyt kymmenen aiempaa enemmän. Sunnuntaina valittu uusi kaupunginvaltuusto pääsee pohtimaan, miten nyt edetään.

Porin kaupungin vuosi sitten asettama tavoite 250 työntekijän vähentämisestä toukokuun 2021 loppuun mennessä ei toteutunut.

Yle uutisoi jo ennen kuntavaaleja, että tavoitteesta ollaan pahasti jäljessä. Nyt lopulliset luvut ovat varmistuneet.

Hieman yllättäen kaupungin henkilöstön määrä kääntyi lopulta nousuun: laskennallisesti tilastoissa oli toukokuun lopussa kymmenen henkilötyövuotta enemmän kuin vuotta aiemmin.

Selitys: Korona vaikutti vertailuun

Porin virkamiesjohto selittää tavoitteen saavuttamatta jäämistä muun muassa koronapandemialla, joka vähensi vuosi sitten määräaikaisen ja muun tilapäisen työvoiman käytön tarvetta erityisesti sivistyspuolella. Tämä vaikuttaa toukokuun 2020 lukemiin, joihin tämän vuoden toukokuun tilannetta verrataan.

Vuoden aikana vakituiset työpaikat ovat vähentyneet laskennallisesti 28 henkilötyövuodella, mutta määräaikaisia on laskennallisesti 38 henkilötyövuotta enemmän. Vähennyksiä yritettiin tehdä ilman irtisanomisia eli esimerkiksi eläköitymisillä ja jättämällä vapautuvia virkoja täyttämättä.

Pitääkö yt-päätös?

Viime sunnuntaina valittu uusi kaupunginvaltuusto joutuukin nyt tiukan paikan eteen: Toimitaanko, kuten vuosi sitten päätettiin ja aloitetaan yt-neuvottelut, vai muutetaanko tavoitteita. Vuosi sitten Porissa linjattiin, että henkilöstön pitäisi vähentyä 250 ihmisellä joka vuosi myös tästä eteenpäin kahden seuraavan vuoden ajan.

Viime kesänä kovaa henkilöstötavoitetta siivitti näkymä, että Pori olisi tehnyt noin 50 miljoonan euron alijäämän. Valtion koronatukien ansiosta Pori päätyi lopulta lähes kuusi miljoonaa euroa plussalle.

Vaikeuttaako SDP:n ja kokoomuksen sopimista?

Henkilöstön määrää ja yt-neuvottelujen tarvetta koskevasta keskustelusta voi tulla kivi kenkään, kun demarit ja kokoomus lämmittelevät yhteistyötään viime vaalikauden erimielisyyksien jälkeen. Ylen tietojen mukaan puolueilla on halua palauttaa vanhaa yhteistyöakselia.

Vaaleissa molemmat puolueet menettivät ääniosuuttaan, mutta SDP säilyi hieman kokoomusta suurempana. Molemmilla puolueilla on yhtä monta paikkaa valtuustossa. SDP on perinteisesti suhtautunut kielteisesti yt-neuvotteluihin, jotka voisivat johtaa kaupungin henkilöstön irtisanomisiin tai lomautuksiin. Kokoomuksen riveistä on suorastaan vaadittu kaupungin työntekijämäärän vähentämistä yt-neuvotteluilla.

Porin kaupungin poliittinen johto kokoontuu todennäköisesti elokuun puolivälissä talousseminaariin, jonne virkamiehet tuovat esityksiä taloussuunnitelmista ja tarvittavista toimenpiteistä. Henkilöstön vähentämistä vaikeuttaa, että 75 prosenttia kaupungin työvoimasta on perusturvassa ja sivistyspuolella, joissa on paljon lakisääteisiä tehtäviä.

Aiheesta voi keskustella Yle Tunnuksella 18.6. klo 23 saakka.

Kuuntele tästä uusimmat Ylen radiouutiset Satakunnasta.

Lue täältä uusimmat Yle Uutiset Satakunnasta.