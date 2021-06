Tässä hallituksen matkustusmalli: Täysin rokotetut ja koronan sairastaneet voivat tulla vapaasti Suomeen, testien välillä vältettävä kontakteja

Hallituksen uusi matkustusmalli on voimassa vuoden loppuun asti. Matkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Hallituksen uusi matkustusmalli on voimassa vuoden loppuun asti. Matkustajia Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

Muiden yli 16-vuotiaiden, paitsi rokotettujen tai COVIDin sairastaneiden, pitää esittää negatiivinen ennakkotestitulos tai käydä testissä Suomeen tulon jälkeen. Matkustusmalli on voimassa vuoden loppuun asti. Toisen testin vaatimus poistuu lokakuun puolivälissä.

Suomeen matkustavilta ei vaadita enää karanteenia hallituksen rajaesityksen hyväksymisen jälkeen, kertoo sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) Ylelle.

Jatkossa Suomeen voi matkustaa ilman negatiivista ennakkotestiä tai Suomessa otettavaa toista testiä, jos on saanut täydet rokoteannokset eli koronarokotteesta riippuen yksi tai kaksi annosta.

Myös Covid-19-taudin todistetusti sairastaneet on vapautettu testeistä. Nämä kaksi ryhmää voivat matkustaa Suomeen vapaasti.

Muilta yli 16-vuotiailta (2005 ja sen jälkeen syntyneiltä) maahantulijoilta vaaditaan ennakkoon tuore negatiivinen testitulos ja Suomessa 72–120 tunnin (3-5 vuorokauden) sisällä maahantulosta tehty koronatesti.

Ennakkotesti pitää ottaa 72 tunnin sisään ennen maahantuloa. Mikäli Suomessa ei mene vaadittuihin testein, siitä voidaan esityksen mukaan rangaista.

Lohen mukaan merkittävin muutos lakiesityksessä on se, ettei maahantulijoiden tarvitse viettää testien välissä aikaa enää vapaaehtoisessa karanteenissa. Esityksen mukaan Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kuitenkin suosittelee kontaktien välttämisestä ennen toista testiä.

Pakollisen karanteenin voi määrätä vain tartuntatautilääkäri.

Tämä matkustusmalli on voimassa vuoden loppuun asti. Toisen Suomessa otetun testin vaatimus poistuu matkustajilta lokakuun puolivälissä.

Markus Lohen mukaan karanteenin vaatimus poistuu, koska sellaisesta ei ole mainintaa lakisesityksessä. Kuva: Mikko Ahmajärvi / Yle

Otetaanko tässä mallissa tietoinen riski, että tänne tulee uusia virusvariantteja, jos testien välissä ei ole karanteenia?

– Terveysasiantuntijat ovat arvioineet tätä tarkkaan etukäteen. Mekin tulemme kuulemaan heitä. Itse olen aika levollisin mielin. Meillä kaikilla on tiedossa se tosiasia, että rokotusohjelmat etenevät Suomessa nopeasti. Tämä malli pohjautuu pääosin siihen, että kun on rokotettu tai sairastanut taudin tai on puhdas, tuore testitulos, voi tulla tänne. Riskit ovat varmuudella aika minimissä tällä mallilla, Lohi vakuuttaa.

Lohi sanoo, että Suomen on kyettävä jatkamaan elämää ja elinkeinoa myös matkailun osalta.

– Näyttää siltä, että meidän käyttämät rokotteet purevat aika hyvin myös näihin virusvariantteihin. Toivottavasti näin on myös tulevaisuudessa.

Hallitus päätti eilen helpottaa maahantuloa EU- ja Schengen-maista.

Muutokset voimaan heinäkuun alkupäivinä

Hallitus on hyväksynyt korjatun rajaesityksen eli tartuntatautilakiin tehtävät muutokset ylimääräisessä valtioneuvoston istunnossa perjantaina iltapäivällä.

Lohen mielestä matkustusmalli muokkautui hallituksen neuvotteluissa lausuntokierroksen jälkeen paremmaksi Suomen matkailun avaamisen näkökulmasta.

– Tätä on odotettu nyt vuoden verran, että meillä olisi selkeät terveysturvalliset säännöt Suomeen matkustamisesta. Olen erittäin tyytyväinen, että hallituksen esitys on saatu aikaiseksi ja siinä on otettu palaute huomioon, Markus Lohi sanoo.

Lohi uskoo, että eduskunta ehtii käsitellä rajaesityksen ennen eduskunnan kesätaukoa. Hän kertoo, että kalenteriin on jo tehty istuntovaraukset tätä varten heinäkuun ensimmäiselle ja toiselle päivälle.

Lohen mukaan perustuslakivaliokunnan lausunnon pitäisi valmistua jo ensi viikon torstaina. Sote-valiokunta viimeistelisi sen jälkeen mietintönsä ja eduskunta käsittelisi lakiesityksen juhannuksen jälkeisellä viikolla.

Muutokset matkustuskäytäntöihin astuisivat voimaan heinäkuun alkupäivinä, sitten kun eduskunta on hyväksynyt esityksen.

Hallituksen matkustusmallin pelätään ruuhkauttavan satamat, kun matkustajamäärät kasvavat nykyisestä. Matkustajat jonottavat koronatestiin Helsingin Länsisatamassa. Kuva: Kristiina Lehto / Yle

Vielä ongelmia ennakkotodistusten tarkastuksessa

Valiokunnat voivat tehdä vielä muutoksia lakiesitykseen. Markus Lohen mukaan esityksessä on vielä muutama ongelmakohta, joihin valiokunnat tulevat paneutumaan. Yksi ongelma koskee negatiivisia ennakkotestitodistuksia. Kuka tarkastaa ne rajalla tulevaisuudessa?

Nyt Finnair ja laivayhtiöt ovat vaatineet matkustajiltaan testituloksen ennen koneeseen tai laivaan nousemista THL:n suosituksen mukaisesti.

Suurten rajanylityspaikkojen kunnat protestoivat etukäteen lakiesitystä vastaan. Kun matkustajamäärät kasvavat koronatestaukseen ja todistusten tarkastamiseen vaaditaan yhä enemmän henkilökuntaa. Mallin pelätään ruuhkauttavan esimerkiksi Helsingin matkustajasatamat.

– Näitä kohtia tulemme valiokunnassa tarkkaan katsomaan, miten tämä tarkastus kyetään käytännössä rakentamaan liikennöitsijöiden, rajavartiolaitoksen tai muiden viranomaisten toimesta. En ole vielä perehtynyt näihin yksityiskohtiin syvällisesti. On tärkeää, että meillä on sellainen malli, joka pystytään toteuttamaan myös käytännössä, Lohi sanoo.

Lohen mukaan sote-valiokunta aikoo vielä pyytää kuultavaksi keskeiset rajakaupungit ja Finnairin edustajat joustavan mallin löytämiseksi.

Ylen tietojen mukaan kunnille on varattu lisärahaa rajojen testauksen ja todistusten tarkastusten toteuttamiseksi.

Toinen ongelma koskee EU:n ulkopuolelta matkustavia, esimerkiksi brittejä. Lohi toivoo, että myös EU-alueen ulkopuolelle syntyisi vahvistettuja rokotetodistuksia, joilla pääsisi Suomeen. Tällöin Britanniassa annettu rokotetodistus kävisi myös Suomessa.

Markus Lohi ja vastuuministeri, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) eduskunnan täysistunnossa. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Sote-valiokunnan puheenjohtaja iloitsee siitä, että vaadittujen testien ja todistusten ikärajaa nostettiin esityksessä 12 vuodesta 16 vuoteen.

– Tämä on yksi tärkeä kohta, kun ajatellaan perheiden matkustamista.

Onko tämä matkustusmalli sellainen, että sillä pystytään houkuttelemaan matkailijoita Suomeen?

Markus Lohi sanoo, että että tämä on erittäin hyvä eteenpäinmeno, vaikka muutamia kipupisteitä joudutaan vielä varmistamaan.

– Jos ajatellaan syksyä ja ensi talvea, tällä mallilla pystytään nyt selkeästi markkinoimaan matkailupalveluita ja avaamaan matkailua turvallisesti. Tässä mielessä olen kohtuullisen tyytyväinen tähän esitykseen.

Vaikka nyt ollaan loppumetreillä, rajaesityksen sorvaus on kestänyt kaikkiaan vuoden päivät. Mitä ajattelette koko prosessista?

– Minusta tämä on ollut yksi epäonnistuminen. Emme ole kyenneet aiemmin luomaan asianmukaisia matkustussääntöjä, joilla matkailuyritykset olisivat pystyneet katsomaan tulevaisuuteen. Olen aika suurta tuskaa tämän vuoden aikana tuntenut tämän tilanteen osalta, Lohi toteaa.

