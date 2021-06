Ilmainen pieni huvipuisto muuttui maksulliseksi Suomen suurimman hiekkalinnan kupeessa – 15 euron pääsymaksu ihmetyttää osaa kävijöistä

Pomppulinnamaailmassa on kymmenkunta erilaista pomppulinnaa.

Pomppulinnamaailmassa on kymmenkunta erilaista pomppulinnaa. Kuva: Satu Heikkilä / Yle

Pomppulinnamaailmaa pyörittävä Coinline Oy on tehnyt kaupungin kanssa sopimuksen yhdestä kesästä ja neljästä optiovuodesta.

Raukeassa ilta-auringossakin pomppulinnoilla loikkii muutama lapsi, trampoliineilla heitellään tuplavoltteja kevyen näköisesti valjaissa ja vanhemmat nojailevat aitaan odotellessaan, että pienoiskarusellin pyöritys pysähtyy.

Lappeenrannan hiekkalinnalla kirmaillaan tänä kesänä hieman kauempana hiekasta. Hiekkaveistosten osuus on tänä kesänä pienentynyt aiemmista vuosista, ja uutena houkuttimena alueella on aloittanut Pomppulinnamaailmaksi kutsuttu huvittelualue.

Aidattuun Pomppulinnamaailmaan voi ostaa päivärannekkeen, jonka hinta on 15 euroa. Se avaa vapaan pääsyn noin kymmeneen erilaiseen pomppulinnaan, keppihevosradalle ja pariin pieneen tivolilaitteeseen.

Alkuvuosina maailmanpyörä

Hiekkalinna on rakennettu Lappeenrannan sataman tuntumaan nyt 17. kerran matkailijoiden vetonaulaksi. Linnan hiekkaveistoksissa on vuosittain vaihtuva teemoitus, joka tänä kesänä on pelit ja leikit.

Hiekkalinnan alue on elänyt vuosien aikana maltillisesti, ja erilaiset huvipalvelut ovat kuuluneet siihen alusta alkaen. Alkuvuosina alueella oli muun muassa maailmanpyörä, mutta se poistui, koska käyttökustannukset olivat kaupungille liian suuret.

Monet lappeenrantalaiset muistavat, että alueen huvilaitteet olivat aluksi maksuttomia tai korkeintaan muutaman euron hintaisia. Siihen verrattuna korkeampien hintojen ja tarjonnan suhde on herättänyt joissakin paikallisissakin ihmetystä muun muassa lappeenrantalaisten Facebook-ryhmässä.

Takavuosina Hiekkalinnalla on ollut myös kaupungin hoitama ketjukaruselli, joka oli aluksi ilmainen ja maksoi sittemmin muutaman euron. Kuva: Yle

Lappeenrannan kaupungin matkailujohtaja Mirka Rahman pitää nykyisiä hinnastoja kohtuullisena.

– Ihmiset voivat kokea, että hinnat ovat olleet aiemmin halvempia. Mutta eihän meillä ole aikaisempina vuosina tällaista konseptia ollutkaan, se on ihan tämän päivän hinta, jos olet koko päivän siellä. En ole itse ajatellut sitä kalliina.

Kovimmat käyvät kolmesti

Huvitoimijaksi Hiekkalinnalle valikoitui kilpailutuksen kautta Coinline Oy -niminen yritys. Kaupunki ei määrittele huvipalveluiden hinnastoja tai ole muutoinkaan myyvänä osapuolena yrityksen pyörittämissä toiminnoissa.

Yrityksen myynti- ja markkinointipäällikkö Juha Pusila vertaa päivärannekkeen hintaa muihin vastaaviin huvittelupaikkoihin, joihin nähden Hiekkalinnan Pomppulinnamaailma on hänen mukaansa edullinen.

– Ne ovat yleensä aikarajoitteisia. En halua nyt alkaa tässä erikseen nimeämään mitään, mutta usein se raja on kaksi tai kolme tuntia, ja se voi olla kalliimpikin.

Hiekkalinnan sisäpihalle astellaan betonisen kaivonrenkaan läpi. Kuva: Satu Heikkilä / Yle

Pusila kertoo viettäneensä Hiekkalinnalla aktiivisesti viimeiset kaksi viikkoa ja seuranneensa ihmisten viihtymistä Pomppulinnamaailmassa.

– Tosi makeesti ovat ihmiset löytäneet sen, että kun he tulevat aamupäivällä, sitten menevät lepäämään ja ehkä syömään ja tulevat uudestaan. Kaikkein hardcoreimmat käy kolme kertaa päivässä, Pusila kertoo.

Hän sanoo kuitenkin ymmärtävänsä sen, että puoleksi tunniksi pysähtyville 15 euroa voi olla kova hinta. Heitä varten alueelle tuotiin silmin nähden suuren suosion saavuttanut “benji-trampoliini”, jolla voi erillistä, seitsemän euron korvausta vastaan hyppiä korkeuksiin kymmenen minuutin ajan. Päivärannekkeen päälle sen hinta on pari euroa halvempi.

Erityisesti paikallisia silmällä pitäen myynnissä on myös viiden ja kymmenen kerran sarjalippuja.

"Lapset oppivat rahankäyttöä"

Ainakin Rovaniemeltä Lappeenrantaan lomailemaan matkustaneen Pölläsen perhettä alue miellyttää. He kävivät Hiekkalinnalla jo viime kesänä ja intoutuivta tulemaan vielä tänä kesänä uudestaan.

Veistoksista eniten perheen pienimpiä ilahdutti Hugo-pelihahmoa kuvaava hiekkaveistos. Myös huvirannekkeet hankittiin kesän kunniaksi.

– Kivoin oli tuo pomppulinna, jossa sai pomppia ja esterata, Salla Pöllänen pohtii.

Pomppulinnamaailman alue on aidattu, joten sinne pääsevät vain rannekkeen hankkineet. Kuva: Satu Heikkilä / Yle

Isä Ville Pölläsen havaintojen mukaan pomppulinnat sopivat kuin nakutettu alle kouluikäisille lapsille, mutta sitä vanhemmille vähän niin ja näin.

– Lapset oppivat kivasti rahankäyttöä siinä, että kannattiko sijoittaa 15 euroa pomppimiseen, joka näytti kivalta, mutta olikin vähän lapsellista näille kolmasluokkalaisille, Ville Pöllänen kuvailee perheensä kokemuksia hieman huvittuneena.

9000 eurolla paraatipaikalle

Coinline Oy on toteuttanut pomppulinnamaailmoja aiemmin muun muassa Helsingin ja Turun Messukeskuksiin. Tällä hetkellä Pomppulinnamaailmat toimivat Lappeenrannan lisäksi Helsingissä kauppakeskus Redissä sekä Raisiossa kauppakeskus Myllyssä.

Juha Pusilan mukaan Lappeenrannan Hiekkalinna on yritykselle ensimmäinen suurempi ulkoilmaan rakennettu pomppulinnamaailma. Se pysyy paikoillaan elokuun viimeisille päiville saakka.

– Korona-aikana pystymme tarjoamaan meidän palvelumme erittäin terveysturvallisesti ulkona, Pusila kehuu.

Coinline Oy maksaa kaupungille oikeudesta järjestää toimintaa Hiekkalinnan yhteyteen 9000 euroa kesässä. Pusilan mukaan hinta on kohdillaan, sillä ulkona asiakasvirtoja ei voida hallita samaan tapaan kuin vaikkaapa kauppakeskuksessa.

– Kun ollaan ulkotiloissa, se riski on aikamoinen. Sateella emme voi tehdä oikein mitään.

Kaupunki on tehnyt Coinlinen kanssa sopimuksen, jonka mukaan yhteistyötä on mahdollista jatkaa vielä neljän optiovuoden verran, jos kuvio osoittautuu toimivaksi.

Info tekee infon työtä

Coinline Oy:n piti avata Pomppulinnamaailmansa Hiekkalinnalla jo viime vuonna, mutta koronatilanteen vuoksi aloitus siirtyi vuodella.

Yhden poikkeuskesän jälkeen Lappeenrannan kaupungin matkailujohtaja Mirka Rahman on tämän vuoden kokonaisuuteen tyytyväinen.

– Sinne on tuotu toivottuja elementtejä, kuten pääsy linnan pihalle. Olen iloinen siitä, että pääsimme toimimaan lähes normaalisti ja saimme koululaiset mukaan suunnitteluun.

Tänä vuonna hiekkalinnan teemana ovat pelit ja leikit, ja veistäjiksi on otettu aiempaa enemmän paikallisia koululaisia. Kuva toukokuulta. Kuva: Kare Lehtonen / Yle

Myös ulkopuolisten yritysten kasvanut osuus alueen toiminnoista ilahduttaa Rahmania. Kaupungilla ei ole enää omaa välinevuokraustoimintaa matkailuneuvontansa kautta lainkaan, vaan sitä hoitavat kumppaniyritykset.

– Me kaupunkina luodaan se alusta, johon voidaan rakentaa palveluiden kokonaisuutta sekä pidentää matkailijoiden viipymää ja kulutusta alueella.

Kaupungin matkailuneuvonta keskittyy ydintoimintaansa, neuvontaan. Aiemmin se on järjestänyt muun muassa kajakkien ja sup-lautojen vuokrausta.

Haaveissa ympärivuotisuus

Hiekkalinnan aluetta ollaan kehittämässä jatkossa yhteistyössä yritysten ja paikallisten ihmisten kanssa. Rahmanin mukaan ihmisten toiveena on ollut toimintojen laajentaminen ympärivuotiseksi.

Nykyisellä sijainnilla se ei ole ollut mahdollista, koska alue toimii veneiden talvisäilytyspaikkana. Hiekkalinnan uudeksi paikaksi on harkittu muutaman sadan metrin päässä sijaitsevaa Pallonlahden hiekkakenttää, jota on käytetty matkailuatojen pysäköintipaikkana.

Tällä viikolla Lappeenrannan kaupunki vahvisti, että mahdollista uutta saunamaailmayrittäjää varten varataan paikka nykyisen Hiekkalinnan alueelle. Tämä ei kuitenkaan Rahmanin mukaan ole ollut siirtosuunnitelmiin syynä, vaan ajatukset siitä ovat kyteneet jo pidempään.

– Minua itseäni kiinnostaisi hiekkalinnan siirtäminen Pallonlahden puolelle, sillä se mahdollistaisi ympärivuotisia ratkaisuja meidän toimintaamme, Rahman sanoo.