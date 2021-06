Ammattigolfari Leena Makkonen elää kädestä suuhun pyrkiessään kovimpiin turnauksiin: "Talvella tein opetushommia, kesällä annan golftunteja"

Eurooppalaisia haastajaturnauksia kiertävä Leena Makkonen sanoo, että suomalainen golf on hyvässä nosteessa, mistä esimerkkinä on Matilda Castrenin osakilpailuvoitto naisten ammattigolfin LPGA-kiertueella. Myös Makkosen tavoite on kärkikiertueilla.