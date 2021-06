Liikaa lihaa ja sokerisia välipaloja – THL:n asiantuntija syynäsi viiden kaupungin päiväkotien ruokalistat ja oli näkemäänsä pääosin tyytyväinen

Minkälaista on terveellinen ruoka? Esikoululaiset Miisa Kortelainen ja Sulo Vesterinen kertovat

Kun kajaanilaisilta Sulo Vesteriseltä ja Miisa Kortelaiselta kysyy, mitkä ovat heidän lempivälipalojaan, mielipide on yhtenäinen: suklaa- ja maitokiisseli.

– Se on hyvää. Maistuu vähän vanukkaalle, Vesterinen toteaa.

Vesterinen ja Kortelainen käyvät esikoulua, mutta syövät samaa ruokaa päiväkotilaisten kanssa.

Miisa Kortelaisen lempiruokaa esikoulussa on makaronilaatikko ja Sulo Vesterisen lasagne. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Erilaiset kiisselit, jogurtit ja rahkat ovatkin lähes joka päivä välipalavaihtoehtoina Kajaanissa. Tämä kävi ilmi, kun Yle tarkasteli Kajaanin päiväkotien ruokalistoja yhden viikon ajalta yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n erikoistutkijan Heli Kuusipalon kanssa.

Suurista kaupungeista syyniin pääsivät myös Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Rovaniemen päiväkotien ruokalistat.

Kaiken kaikkiaan listat näyttivät Kuusipalon mielestä hyviltä ja suositusten mukaan rakennetuilta. Päiväkodit suunnittelevat ruokalistansa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositusten perusteella.

– Näkee, että ravitsemussuosituksia halutaan noudattaa.

Ruokalistoissa olisi Kuusipalon mukaan kuitenkin jonkin verran parantamisen varaa.

Helsinki

Marjojen ja vihannesten runsaus ruokalistalla erotti Helsingin kaupungin päiväkodit myönteisesti muista vertailukaupungeista. Helsingissä päiväkotilaisille oli tarjolla tuorepaloja eli tuoreita kasviksia ja vihanneksia joka aterialla, mikä on Kuusipalon mukaan erittäin hyvä asia.

– Lapset pitävät siitä, että kasviksia tarjotaan paloina, ja he saavat itse valita, mitä ottavat. Eikä niin, että niistä olisi tehty valmis salaatti.

Päiväkodeissa on tarjolla yleensä viisi ateriaa: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala.

– Täällä ei ole kiisseleitä väli- tai aamupaloilla, vaan esimerkiksi marjasoseita. Se on ravintosuosituksista suoraan tehty valinta.

Varhaiskasvatuksen ravintosuosituksissa ei suositella käytettäväksi lainkaan lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita. Välipalana olisi hyvä olla esimerkiksi luonnonjogurttia, johon lisätään marjoja tai hedelmiä.

Helsingissä päiväkotiruoan ateriapäivähinta on keskimäärin 5,50 euroa. Helsingin kaupungin tilaaja-tuottajamallissa hinta sisältää aamupalan, lounaan ja välipalan. Ruokapalveluntuottaja vastaa muun muassa raaka-ainehankinnoista ja henkilöstökuluista.

Tampere

Kuitupitoiset välipalat ja tuoreiden vihannesten ja kasvisten määrä olivat Tampereen ruokalistoissa Kuusipalon mukaan hyvää. Hänen mukaansa niin sanottuja tuorepaloja olisikin hyvä olla tarjolla jokaisella aterialla, koska se on helppo tapa lisätä kasvisten määrää lasten ruokavaliossa.

– Tällainen tapa lisätä kasvisten käyttöä sopii monelle perheelle. Ei tarvitse tehdä radikaaleja muutoksia, vaan kasvisten käyttöön voi totutella hiljalleen.

Tampere maksaa keskimäärin 3,29 euroa päiväkotilounaasta. Hintaan sisältyvät muun muassa henkilöstökulut, raaka-aineet ja aterioiden kuljetus.

Jyväskylä

– Ruokalista on rohkea.

Se on ensimmäinen ajatus, joka Kuusipalolle tulee mieleen Jyväskylän päiväkotien ruokalistasta. Listalla on useita erilaisia kasviproteiiniruokia ja myös välipalat keräävät kiitosta. Ne ovat Kuusipalon mukaan innovatiivisia.

– Yhtenä välipalana on esimerkiksi riisiherkku, marjasose ja kukkakaali. Hyvä, että välipaloina ei ole hirveästi pelkästään makeaa.

Jyväskylässä päiväkotiaterian hinta on noin 3,43–3,74 euroa. Raaka-aineiden lisäksi siihen kuuluu muun muassa palvelujen tuotanto.

Kajaani

Sydänmerkkiaterioiden määrä Kajaanin päiväkotien ruokalistoilla on Kuusipalon mukaan hyvällä tasolla. Sydänmerkkikriteereihin kuuluu, että ruuissa on kiinnitetty huomiota suolan ja rasvan määrään sekä laatuun.

Kajaanin ruokalistoilla oli myös hyvin tarjolla kasviksia pääruokien lisänä. Marjoja ruokalistalla saisi Kuusipalon mielestä olla kuitenkin nykyistä useammin.

Joissain tutkimuksissa on Kuusipalon mukaan huomattu, että lapset vierastavat uusia marjoja. Siksi päiväkodissa olisi hyvä tutustuttaa lapset erilaisiin makuihin.

– Kotimaiset marjat ovat myös hyvin ekologista ruokaa.

Kajaanissa päiväkodeissa oli välipalana tiistaina 15. kesäkuuta gotlermakkaraa, mandariini ja mustikkakiisseliä. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Välipalojen yksipuolisuus ja sokerisuus saivat Kuusipalolta kritiikkiä. Joka päivä välipalana oli joko kiisseliä, jogurttia tai rahkaa.

Ravintosuositusten mukaan lapsille tarjottavissa välipaloissa tulisi olla sokeria enintään 10 grammaa sataa grammaa kohden, mikä toteutui melko hyvin myös Kajaanissa.

Silti välipalat kaipaisivat Kuusipalon mukaan vaihtelua, ja kiisseleitä voisi tarjota mieluummin tuoremarjakiisseleinä tai luonnonjogurttiin voisi lisätä tuoremarja- tai hedelmäsoseita, koska niissä on vähemmän sokeria.

– Sen lisäksi välipaloilla olisi hyvä olla mukana tuoreita kasviksia, hedelmiä tai marjoja.

Kajaanissa päiväkotiruokien raaka-aineisiin on käytettävissä 0,90 euroa per annos.

Rovaniemi

Ruokalista Rovaniemellä on lihapainotteisin muihin kaupunkeihin verrattuna. Kalaa tosin oli tarjolla kahtena kertana viikossa, mikä on Kuusipalon mukaan hyvä asia.

– Kalaa pitäisi syödä ylipäätään enemmän. Se on todella terveellistä.

Yhtenä päivänä välipalana on pullapitko, vaaleaa leipää ja hedelmävalikoima.

– Vähän tulee hiki, kun tätä lukee. Mahtaako kuitua tulla tarpeeksi?

Pullapitko on Kuusipalon mukaan parempi vaihtoehto kuin rasvaiset leivonnaiset. Pullapohjainen marjapiirakka olisi sitäkin parempi vaihtoehto. Positiivista ruokalistassa on kuitenkin se, että välipaloilla on tarjolla luonnonjogurttia.

Myös sydänmerkkiaterioita oli Rovaniemen listassa kiitettävä määrä.

Rovaniemellä päiväkotiruuan hinta vaihtelee 2,40 eurosta yli kolmeen euroon. Myös Rovaniemellä hintaan sisältyvät raaka-aineiden lisäksi muun muassa palvelun tuottaminen ja ruokien kuljetus.

Vähemmän lihaa

Hyviä uutisia: näyttää siltä, että lapset saavat päiväkodissa – ainakin vertailussa olevissa kaupungeissa – syödä pääosin terveellistä ja monipuolista ruokaa.

On kuitenkin vielä yksi asia, johon Kuusipalo toivoisi muutosta. Lihan määrään. Jokaisessa päiväkodissa oli tarjolla keskimäärin kolmena päivänä lihaa, yhtenä kalaa ja yhtenä kasvisruoka.

Suhdetta voisi keikauttaa hänen mielestään niin, että kasvis- ja kalaruokaa olisi tarjolla lihaa useammin.

– Meidän pitäisi painottaa ruokavaliota kasviksiin ilmastosyiden sekä terveydellisten syiden vuoksi.

Hyvää Kuusipalon mukaan on se, että kaikissa vertailukaupunkien päiväkodeissa on mahdollista valita kasvisruokavalio.

Hän kiinnitti ruokalistoissa huomiota myös siihen, että vain yhdessä kaupungissa oli yhtenä päivänä tarjolla sieniruokaa.

– Se on kummallista. Sienet ovat todella hyvä ja suositeltava pääruoka-aine.

Lapsia pitää kuunnella

Päiväkotivaihe on ravintotottumusten suhteen tärkeää aikaa. Heli Kuusipalon mukaan silloin opitaan ja totutaan syömään erilaisia ruokia ja makuja.

Sen takia myös kuntien pitäisi ottaa Kuusipalon mielestä enemmän vastuuta siitä, millaista ruokaa päiväkodeissa tarjotaan. Päiväkotiruokien budjetit ovat usein tiukkoja, ja osassa maata ruokia pitää kuljettaa pitkiä matkoja. Tarvitaan siis resursseja.

Yksi tärkeimmistä asioista Kuusipalon mukaan on kuitenkin kuunnella lapsia. Heitä, joille ruokaa tarjotaan. Ei ole järkeä tehdä ruokia, jotka eivät maistu lapsille.

– Se on myös yksi osa ruokakasvatusta. Että lisätään puhetta ruuasta ja lapset pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä siitä.

