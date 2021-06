Näin lapset ovat käsitelleet Tanska-pelin dramaattisia hetkiä – 9-vuotias Aada Honkasalo: "Tuntui oudolta, että ne kuvaa sitä"

Aada Honkasalo on innokas jalkapallofani. Hän on pelannut futista 4-vuotiaasta asti.

Christian Eriksenin tuupertuminen kentälle kesken Suomi–Tanska-pelin on aiheuttanut ihmetystä pienissä jalkapallofaneissa. Tapausta on käyty läpi lähinnä kotioloissa ja tarvittaessa joukkueiden kesken.

Kotkalainen 9-vuotias Aada Honkasalo on seurannut tiiviisti Suomen EM-kisojen alkulohkon pelejä. Hän katsoi televisiosta myös Suomen ensimmäisen ottelun, jossa tanskalaispelaaja Christian Eriksen tuupertui kentälle ensimmäisen puoliajan loppuhetkillä.

– Olin isillä katsomassa sitä. Se oli aika hirveä tilanne. Ei se juuri minuun vaikuttanut, mutta varmaan muihin vaikutti paljon, Aada Honkasalo kertoo.

Hän kertoo ajatelleensa ensin, että osuiko pallo Erikseniin tai sattuiko häntä polveen. Tilanne olikin pahempi.

– Ehkä eka ajatus oli, että se filmaa, mutta ei enää parin sekunnin päästä.

Eriksen jäi makaamaan kentälle, ja häntä alettiin hoitaa. Aada Honkasalon mielestä epäselvän tilanteen seuraaminen ei tuntunut hirveän pahalta, mutta sen kuvaaminen silti tuntui hänestä oudolta.

– Se on aika yksityinen asia, että käy tuollaista. Ei niiden olisi kannattanut kuvata sitä, kun oli kuitenkin tuollainen tilanne siinä, Honkasalo kertoo.

Hän pitää hyvänä asiana sitä, että Eriksenin joukkuekaverit menivät rinkiin hänen ympärilleen ja suojasivat näin pelaajan muiden katseilta.

Honkasalo uskoo, että joukkuekavereilla on ollut vaikeaa jatkaa peliä sen jälkeen, kun Eriksen tuupertui kentälle.

– Varmaan ajatukset ovat siinä, että se selviää.

Aada Honkasalo kertoo käyneensä tilannetta vielä läpi äitinsä kanssa seuraavana päivänä.

– Kyllä me siitä puhuttiin aika paljon.

Tapausta puitu pienissä porukoissa

Yle kertoi torstaina, että nuoret ovat käyneet läpi Eriksenin sairauskohtausta läpi juniorijoukkueissa ympäri Suomen.

Mannerheimin lastensuojeluliitto on myös julkaissut vanhemmille ohjeet (siirryt toiseen palveluun) siitä, miten onnettomuusuutisista voi keskustella lapsen kanssa.

Pienimpien pelaajien ikäryhmissä vaikuttaa tällä hetkellä siltä, ettei suuria traumoja ole syntynyt.

Kotkalaisen FC KTP Junioreiden valmennuspäällikkö Janne Hyppönen uskoo, että Eriksenin tapaus on herättänyt lapsissa kiinnostusta, hämmästystä ja ihmetystä.

– Varmaan perheet ovat kotona käyneet tätä läpi ja valmentajat ovat tarpeen mukaan käyneet sitä lasten kanssa läpi, Janne Hyppönen sanoo.

Mitään toiveita asian käsittelystä ei ole vanhemmilta tullut. Myös Kouvolan Jalkapallon harrastepäällikön Kari Jaakkolan mukaan tapausta on käyty läpi lasten kotona ja joukkueiden kesken, mutta ei seurojen tasolla mitenkään systemaattisesti.

– Luulen, että joukkueet ovat siinä määrin käyneet läpi, että pallokerhoissa muksut ovat todenneet, että näin on tapahtunut, Jaakkola kertoo.

Turvallisuus esiin jatkossa

Janne Hyppönen FC KTP:stä aikoo nostaa seurassa turvallisuusasiat esille jatkoa varten. Hän huomauttaa, että urheiluhallit ja salit voivat olla lukittuina, joten urheilupaikoilla on tärkeää tietää, missä kaikki apuvälineet ja laitteet ovat ja että niitä osataan käyttää.

– Ei olisi yhtään pahaksi, jos voitaisiin järjestää koulutus defibrillaattorin käytöstä ja ensiapukoulutusta. Kuten taas huomattiin, puhutaan sellaisista taidoista, joilla ihmishenki voidaan pelastaa.

Hän huomauttaa, että kyseessä on seuran ja tiloja hallinnoivan kunnan yhteinen asia.

– Tämä on muistutus itselle, että vaikka olemme onnellisessa asemassa, ettei tällaisia tilanteita ole käynyt viime vuosina, mutta jos käy, niin osataan toimia.

Aada Honkasalo pelaa FC KTP:ssä pelinumerolla 10. Arkistokuva. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Idolin kanssa sama pelinumero

Aada Honkasalo pelaa FC KTP:n junioreissa. Samalla kentällä Arto Tolsa -areenalla on pelannut myös Kotkasta kansainvälisille kentille ponnahtanut futistähti Teemu Pukki. Molempien selässä komeilee tällä hetkellä sama pelinumero 10. Ei ole vaikea päätellä, kuka on Aadan suosikki Suomen EM-joukkueessa.

Toiseksi suosikikseen Honkasalo nimeää maalivahti Lukas Hradeckyn. Hän kertoo seuraavansa myös Joel Pohjanpaloa ja Paulus Arajuurta.

Aada Honkasalo kertoo, ettei hän ole koskaan tavannut idoliaan Teemu Pukkia, vaikka he ovat kotoisin samasta kaupungista.

– Se on unelmana tavata Teemu Pukki, Honkasalo toteaa.

Aada Honkasalo aikoo seurata Suomen seuraavan ottelun Belgiaa vastaan ensi maanantaina. Hän on seurannut pelejä hyvillä mielin ensimmäisessä ottelussa tapahtuneesta episodista huolimatta.

– Tiedetään, että se (Eriksen) on kunnossa. Se on siellä sairaalassa, ja kaikki on hyvin.

Kotkalaisella junnufutaajalla on jo vahva veikkaus Belgia-pelin lopputuloksesta.

– Suomi voittaa 2–0.

Maalit tekee hänen mukaansa – ketkäpä muut kuin Teemu Pukki ja Joel Pohjanpalo.

