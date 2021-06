Asetehtaat hyödyntävät 3D-tekniikkaa, mutta tulostetut aseet eivät ole kovin kestäviä – rikolliselle saattaa riittää, että ase toimii kerran

Asetehdas Sako käyttää 3D-tekniikkaa aseen eri osien valmistukseen. Kokonaisen aseen valmistaminen tulostamalla on vielä haastavaa, mutta rikollista tulostajaa ei välttämättä haittaa aseen heikko laatu.

Aseiden eri osia pystytään tällä hetkellä valmistamaan edullisesti 3D-tekniikalla. Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Mika Salmi kertoo, että joidenkin osien tulostaminen on silti huomattavan vaikeaa.

Kotitulostimissa raaka-aineena käytetään yleensä muovia, mutta nykyisin tulostimia on myös metalliseoksille ja keraameille. Salmi toteaa, että prototyyppien ja muottien valmistuksessa 3D on jo laajalti vakiintunut teollisuuteen.

– 3D-tulostuksella voidaan tehdä yksilöllisiä ratkaisuja, mutta sarjatuotannossa se on hidasta muottitekniikkaan verrattuna. Sen avulla on kuitenkin helppo valmistaa sarjatuotannossa tarvittavia muotteja, sanoo Salmi.

Jopa metallisia aseita on pystytty valmistamaan 3D-tekniikalla, mutta tulostetut aseet eivät ole välttämättä kestäviä.

Tampereelta paljastui kesäkuussa rikollisten pyörittämä 3D-aseiden tehdas osana kansainvälistä suuroperaatiota, jossa Suomen poliisi teki liki 100 kiinniottoa. Salmi on huolissaan, että heikompikin ase saattaa riittää rikollisille.

– 3D tekee tiettyjen osien valmistamisen on paljon helpommaksi. Rikolliselle saattaa ryöstössä riittää, että ase toimii kerran tai kaksi. Silloin aseen ei tarvitse kestää tuhansia laukauksia, kuten kaupallisesti valmistettujen aseiden.

Kiväärin tukkien prototyyppejä

Riihimäellä toimiva asetehdas Sako käyttää 3D-tekniikkaa kiväärin tukkien ja patruunalippaiden prototyyppien valmistamiseen. Tämä nopeuttaa tuotekehitystä, kertoo Sakon tuotekehitysjohtaja Kari Kuparinen.

– Tulosteilla voidaan testata esimerkiksi kiväärin tukin käteen sopivuutta tai patruunalippaan toimivuutta. Näitä malleja hyödynnetään tuotannossa tarvittavien ruiskupuristemuottien valmistuksessa.

Sakon tuotantomäärät ovat vahvassa kasvussa, kertoo toimitusjohtaja Raimo Karjalainen. Kuva: Dani Branthin / Yle

Sako valmisti viime vuonna ennätykselliset 110 000 kivääriä, kertoo Sakon toimitusjohtaja Raimo Karjalainen.

Kiväärituotannon lisäksi asetehdas on kasvattanut patruunatuotantoaan. Viime vuonna Sako valmisti 11 miljoonaa patruunaa. Tämän vuoden tavoite on 15 miljoonaa patruunaa. Sakon päämarkkina-aluetta ovat Kanada ja Yhdysvallat, mutta myös muualla on ollut kasvua, kertoo Karjalainen.

Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Mika Salmi uskoo, että3D-tekniikan kustannukset laskevat ja käyttöön tulee uusia tulostusmateriaaleja. Sen ansiosta pystytään tekemään laadukkaampia tuotteita.

– Tavalliset ihmiset käyttävät 3D-tulostusta varmasti eniten tarve-esineiden valmistuksessa ja harrastuksissa. Sillä tehdään esimerkiksi RC-autojen osia.