Lomalennot käynnistyvät jälleen – matkatoimistoissa repesi riemu matkustusrajoitusten höllentymisen takia

Suomen matkustusrajoitusten höllentyminen repäisi ilon irti ainakin lomamatkojen järjestäjissä.

– Melkein rupesin itkemään. Tätä on odotettu niin paljon. Minulla on ollut niin paha mieli asiakkaiden puolesta, kun on jouduttu perumaan niitä matkoja. Olen niin onnellinen, sanoo TUI Finlandin viestintäpäällikkö Laura Aaltonen.

– Nämä ovat erittäin iloisia uutisia. Se tietysti tulee muuttamaan tämän tilanteen täysin. Matkatoimistot ja matkanjärjestäjät voivat aloittaa toiminnan 15 kuukauden jälkeen, riemuitsee Aurinkomatkojen toimitusjohtaja Timo Kousa.

Hiljaiselo lentokentillä vaikuttaisi olevan päättymässä. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

– Totta kai se on ilouutinen meille. Varmasti helpottaa matkustamista ja tuo suomalaisillekin uskoa siihen, että matkustaa voi. Suomalaiset aika uskollisesti noudattavat viranomaisten suosituksia, sanoo puolestaan Tjäreborgin maajohtaja Jessica Virtanen.

Suomeen pääsee EU-maista ensi maanantaista lähtien, jos rokotukset on saatu kahta viikkoa aiemmin tai koronatauti sairastettu puolen vuoden sisällä.

Samalla suomalaisten matkat Eurooppaan helpottuvat. Suomesta EU-alueelle voi nyt matkustaa "erityistä varovaisuutta noudattaen", Euroopan ulkopuolelle vain välttämättömästä syystä.

Matkojen järjestäjille muutokset tarkoittavat, että moneen kertaan perutut ja siirretyt lennot vihdoin toteutuvat.

– Viime elokuun jälkeen ei ole lennetty mihinkään, mutta nyt lähdetään. Heinäkuun puolivälistä meillä lähtee lennot Kreetalle, Rodokselle, Samokselle ja Kyprokselle. Elokuussa kohteet laajenee ja jos kysyntää on voidaan myös lisätä matkoja suosikkikohteisiin, sanoo TUI:n Aaltonen.

– Heinäkuussa ohjelma on hyvin typistetty eli Kreikalla lähdetään liikkeelle eli siellä Rodos ja Kreeta. Ensimmäinen lento on suunniteltu lähtemään 21.7. Rodokselle. Kyllä me näihin suomalaisten kestosuosikkeihin uskotaan, sanoo Tjäreborgin Virtanen.

Aurinkomatkojen toimitusjohtajan Timo Kousan mukaan kohteita ja kapasiteettia lisätään nyt vauhdilla. Syyskuussa ollaan jo lähellä samaa tasoa kuin syyskuussa 2019. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

– Heinäkuun alusta ryhdymme lentämään neljä viikkovuoroa Kreikkaan ja Madeiralle, ja katsotaan miten nopeasti pystytään avaamaan muun muassa Espanja. Syyskuusta tulee mukaan 13 uutta maata ja lähdemme silloin myös Kanariansaarelle eli poikkeusellisen aikaisin, kertoo Kousa.

Myös laivayhtiöissä reagoitiin nopeasti. Esimerkiksi Viking Line tiedotti jo perjantaina, että se avaa muutosten myötä liikenteen Helsingin ja Tukholman välillä 6.7.2021 alkaen.

Viking Linen Helsinki-Tukholma -reitin liikenne on ollut keskeytettynä maaliskuusta 2020 lähtien.

Varaukset kasvuun - jotkut aikovat reissuun kuukauden välein

Uusien matkojen varauksetkin alkoivat kiinnostaa välittömästi matkustusrajoitusten lievennysten myötä.

– Meillä on kysyntä räjähtänyt. Meille tulee nyt noin viisinkertainen määrä varauksia normaaliin verrattuna eli useita satoja päivässä. Ne, jotka varanneet lomia syyskuulle varaa nyt uusia matkoja jopa heinäkuulle tai elokuulle. Myös loppuvuoden matkavaraukset lähtivät samantien kasvuun, sanoo Kousa.

– Matkustusohjeiden päivitys on odotettu ja tervetullut. Tämän hetken varaustilanteessa tämä ei kuitenkaan vielä näy. Nyt onkin mahdollista saada Finnairin Euroopan kohteita hyvään hintaan. Seuraamme varaustilannetta tarkasti ja mikäli jotakin kohdetta kohtaan on erityistä kiinnostusta, on meillä hyvät valmiudet lisätä reitille vuoroja tai suurempia koneita, sanoo Finnairin viestinnästä Heidi Lemmetyinen.

Mutta entäpä hinnat. Ovatko ne vuodesta 2019 nousseet?

– Kyllä hintataso on ihan maltillinen, ei siinä ole huomattavissa mitään eroa toissa vuoteen. Toki hinnoittelu menee kysynnän mukaan, sanoo Aaltonen.

TUI:n viestintäpäällikkö Laura Aaltonen vakuuttaa, että hinnat eivät ole toissavuodesta juuri muuttuneet. Kuva: Jorma Vihtonen / Yle

– Hinnat ovat varmasti aika samaa luokkaa kuin vuonna 2019. Ei siellä mitään isoja korotuksia ole tullut, mutta ei myöskään hulvattomia alennuksia, ja hinnathan aina vähän vaihtelee kysynnän, varausajan ja matkatoiveiden mukaan, sanoo Virtanen.

Matkustajien pääjoukko voi tosin olla ainakin aluksi vähän varttuneempaa väkeä.

– Sieltä löytyy kaveriporukoita ja perheitä, mutta kahden rokotuksen saaneilla matkustaminen on toki helpompaa. Kyllä se vaikuttaa. Jos joutuu tekemään matkoja varten testejä, niin tuohan se lisäkustannuksia, sanoo Virtanen.

Toimittaja Heidi Sullström kysyy vaikuttivatko lievennykset ihmisten matka- ja lomasuunnitelmiin.

Passijono piteni samantien

Rajoitusten lieventyminen sai monet tarkistamaan oitis myös passinsa tilanteen. Kaikille ainakaan äkkilähtö ei nyt onnistu.

– Eilen aikoja löytyi vielä kuukauden päähän, mutta ne ovat nyt menneet, Helsingin poliisin ylikomisario Pekka Kallio kommentoi Ylelle perjantaina.

Passin voimassaolotarkistuksen lisäksi ennen matkavarausta kannattaa myös silmäillä kohdemaan ohjeita ja rajoituksia ettei mahdolliset koronatestit tai karanteenit pääse yllättämään.

