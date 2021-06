Älypyörätie ja hiilineutraalius tuntuvat osasta turhilta – miten asenteet muutetaan ympäristökaupunki Lahdessa? Katso keskustelu kello 13:00

Lahden ympäristöpääkaupunkihanketta kehutaan kansainvälisestikin. Kuntavaalituloksen perusteella on kuitenkin paljon lahtelaisia, jotka eivät arvosta kaupungin ympäristötavoitteita ja ponnisteluja sen eteen.

Lahdella on tänä vuonna vastuu Euroopan ympäristöpääkaupunkina näyttää muille mallia, kuinka vihreät arvot saadaan osaksi ihmisten arkea. Lahden isännyys Euroopan ympäristöpääkaupunkina on nyt puolivälissä, ja nyt on hyvä aika tarkastella teemavuoden saavutuksia.

Lahden ympäristöpääkaupunkihanketta kehutaan pitkin Suomea ja Eurooppaa, mutta kaupungin ympäristöponnistelut eivät ole saaneet lahtelaisia halkeamaan ylpeydestä. Päinvastoin – kritiikkiä sataa niin älypyörätielle, pyöräilijöiden kiertoliittymille kuin muillekin liikennesuunnitelmille, joilla yritetään vähentää päästöjä.

Lahden ympäristötavoitteista ja niiden tärkeydestä puhutaan lauantaina Hyvin sanottu -keskustelussa, jota voit seurata suoran Yle Areenassa klo 13 alkaen. Keskustelemassa ovat Lahden ympäristöpääkaupunkihankkeen ohjelmajohtaja Saara Vauramo, perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Petri Honkanen ja Suomen ilmastopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston apulaisprofessori Annukka Vainio.

– Edetäänkö ilmastonmuutoksen torjunnassa liian nopeasti vai liian hitaasti? Kaikki kaupunkilaiset eivät halua muuttaa kaupunkia niin nopeasti kuin sitä nyt tehdään muun muassa pyöräteiden ja muiden ekologisten valintojen osalta. Osa taas on sitä mieltä, että kaupungin pitää katsoa tulevaisuuteen, pohtii keskustelun vetäjä, Ylen toimittaja Marjo Pirilä.

Noin neljännes Lahdessa kuntavaaleissa äänestäneistä ei pidä Lahden ympäristöponnisteluja vaivan arvoisena. Tästä kertoo ympäristöhanketta vastustavien perussuomalaisten ja sitoutumattomien Pro Lahden saama kannatus. Lahdessa vastustetaan edelleen muun muassa pyöräilyn edistämistä ja hiilineutraaliuteen pyrkimistä. Millä keinoin kuilua tavoitteiden ja arkitekojen välillä saadaan kavennettua?

Hyvin sanottu -hanke on yhteiskunnallisia toimijoita yhteen kokoava viisivuotishanke (2021–2026), jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä.