Uponneesta Estoniasta aiotaan tehdä 3D-malli – Hylylle voidaan sukeltaa heinäkuun alusta

Ruotsin onnettomuustutkintalautakunta kertoi perjantaina uusista suunnitelmista Itämeren pohjassa makaavan Estonian tutkimiseksi.

Alukselle aiotaan sukeltaa tänä kesänä hautarauhalain muutoksen jälkeen. Aikaisintaan se on mahdollista heinäkuun alusta lähtien.

Sukelluksia on pohjustettu haastattelemalla onnettomuudesta selvinneitä. Niitä aiotaan kesän kuluessa jatkaa.

Uusiin tutkimuksiin päädyttiin, kun tv-dokumentissa oli esitetty viime vuoden syksyllä kuvia hylyssä olevista repeämistä. Sukellusrobotin avulla hankitut videokuvat oli kuvattu vuonna 2019.

Onnettomuustutkintaa sinänsä ei vielä ole avattu. Niin tehdään vasta, jos saadaan uusia tietoja, jotka antavat siihen aihetta.

– Alustavan arvioinnin päätarkoituksena on tutkia reikien alkuperää. Miten ne syntyivät, milloin ja ennen uppoamista vai sen jälkeen, sanoi puheenjohtaja Jonas Bäckstrand.

Kuva: Yle

Koko alus aiotaan mallintaa digitaalisesti 3D-tekniikalla

Onnettomuustutkintaryhmä yrittää parhaillaan saada kokonaiskuvaa rungon vedenalaisesta osasta sekä pohjaolosuhteista.

Pyrkimyksenä on kuvata koko alus 3D-tekniikalla. Tästä voisi olla apua jatkotutkimuksissa.

Pohdittavana on mm. se, onko tv-dokumentissa löydetyn aukon voinut synnyttää esimerkiksi keulavisiirin irtoaminen. Jos näin on, sen on viranomaisten mukaan täytynyt tapahtua meren pinnalla – ei veden alla.

Estonia upposi avomerellä matkallaTallinnasta Tukholmaan. 28. syyskuuta 1994. Onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä, heistä suurin osa ruotsalaisia.

Onnettomuuden jälkeen Suomi, Ruotsi ja Viro sopivat hylkyä koskevasta hautarauhasta. Sopimukseen on sittemmin liittynyt myös joukko muita maita.

Virallisen onnettomuustutkinnan mukaan Estonian uppoamisen syy oli keulavisiirin irtoaminen kovassa merenkäynnissä ja veden tulviminen alukseen. Huhut törmäyksestä toiseen alukseen tai räjähdyksestä ovat eläneet kuitenkin sitkeästi.

