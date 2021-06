Herätys: Näin työntekijöiden tuottavuutta mitataan, päiväkotien aterioissa on liikaa lihaa, Etiopiassa sodan varjostamat vaalit

Työntekijöiden mittaaminen on yhä suurempi trendi

Työntekijöiden mittaaminen on maailmanlaajuinen virtaus, joka on rantautunut Suomeenkin. Juuri nyt suosiotaan kasvattavat terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät sovellukset sekä yksilöä mittaavat laitteet.

Parempi työvire tarkoittaa parempaa tulosta, tutkija muistuttaa. Mittaamisella ja seurannalla on kuitenkin myös haittapuolensa.

Liikaa lihaa ja sokerisia välipaloja – vertailussa päiväkotien ruokalistat

Miisa Kortelainen ja Sulo Vesterinen ruokatauolla Lehtikankaan monitoimitalolla. Kuva: Timo Sihvonen / Yle

Vertailimme THL:n erikoistutkijan kanssa päiväkotien ruokalistat viidestä kaupungista. Vertailussa olivat mukana Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Kajaani ja Rovaniemi.

Ruokalistat olivat pääosin terveellisiä ja monipuolisia, mutta parantamisen varaa olisi. Sokerisia välipaloja voisi asiantuntijan mukaan vähentää ja lihan vaihteluksi tarjota useammin kalaa tai kasvisruokaa.

Etiopian parlamenttivaalit järjestetään tänään sodan varjossa

Vaalijulisteet ovat ilmestyneet Etiopian pääkaupungin Addis Abeban katukuvaan. Viimeksi parlamenttivaalit pidettiin maassa vuonna 2015. Kuva: Amanuel Sileshi / AFP / Lehtikuva

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed sai pari vuotta sitten Nobelin rauhansopimuksestaan Eritrean kanssa. Nyt eritrealaisia sotilaita syytetään julmista rikoksista Pohjois-Etiopian Tigrayssa, jota uhkaa ihmisen aiheuttama nälänhätä.

Maassa pidetään tänään parlamenttivaalit, mutta kansa jonottaa äänestyslipukkeiden sijaan mieluummin ruoka-apua. Voittajaa pidetään selvänä.

Huuhkajat pelaa illalla jatkopaikasta

Huuhkajien illan ottelu alkaa kello 22 ja sitä voi seurata Ylen kanavilla ja verkossa. Kuva: Lars Baron / Getty Images

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa maanantai-iltana EM-kisojen viimeisen alkulohko-ottelunsa, kun vastaan asettuu maailman ykkösjoukkue Belgia.

Voitolla Huuhkajat varmistaisi paikkansa pudotuspeleihin, mutta niihin on mahdollista päästä myös tappiolla tai tasapelillä.

Ottelu alkaa kello 22 ja sitä voi seurata Ylen kanavilla ja verkossa.

Hellettä ja ukkosta

Kuva: Yle Sää

Juhannusviikko alkaa kuumana mutta paikoin kosteana.

Aamu on poutainen ja selkeä lukuun ottamatta Länsi-Lappia ja Pohjois-Pohjanmaata, joihin yltää sateita. Maan etelä, länsi- ja itäosissa on kolmenkymmenen asteen helteitä, mutta iltapäivän ja illan mittaan voi monin paikoin esiintyä voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Pohjoisessa on koleaa.

